周末想同姐妹一齊high tea傾下計，但又不太喜愛三層架下午茶？各大酒店紛紛推出下午茶自助餐優惠，當中有buffet主打香印做主題的下午茶，又有海鮮主題，想食刺身、Pizza都有！《香港01》飲食記者精選酒店下午茶自助餐優惠，包括Novotel、帝京、Cordis、康得思等酒店。

*以下内容及價錢為發稿日當日資訊，因應疫情酒店或有特別安排，以酒店方最終決定爲準。*

【1】Hyatt Regency——近期大熱Tea Buffet

尖沙咀凱悅酒店原來都有推出下午茶自助餐，而且最近成爲網上討論度最高的Tea Buffet！有專人即席煮熱食，例如燒大蝦等等。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：九龍尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【2】百樂酒店——買一送一優惠

百樂酒店推「花語‧心願」下午茶自助餐，當中不少菜式都用上花朵，包括玫瑰花果醬煙三文魚卷、玫瑰花吉士芒果拿破崙和櫻花荔枝3.6奶凍等。每位客人更可獲贈焗釀蟹蓋伴玫瑰芝士汁一份。

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百樂酒店 地址：香港九龍尖沙咀 漆咸道南61-65號 電話：2731 2100

【3】帝京酒店——香印提子主題

帝京酒店共推出兩款下午茶自助餐，分別是星期六日供應的「Grape-ful Moment下午茶自助餐」，有冷盤、熟食等供應，另一個則爲星期一至五供應的「精選甜品下午茶自助餐」，大歎香印甜品下午茶之外，更有學生優惠！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【4】JW萬豪——一星期七日都供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應！壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律及各類特色美食都十分吸引！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【5】Marco Polo——芝士蛋糕愛好者必去

Marco Polo的下午茶自助餐以芝士蛋糕做主題，全場都是芝士蛋糕，共有多達11款，包括芒果芝士蛋糕、意大利羊奶芝士蛋糕配西柚、花生醬芝士蛋糕等，芝士控一定無法抗拒！

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馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

【6】 諾富特東薈城酒店——清新堅果藍莓主題

諾富特東薈城酒店的ESSENCE餐廳推出全新酒店下午茶自助餐，這次用藍莓、堅果作主題，在不少肉類主食上加入藍莓元素，例如藍莓意大利黑醋醬烤豬肋骨，更添清新！

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+ 3 + 3 + 3

諾富特東薈城酒店 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8808

【7】港威酒店——必吃芝士噴泉、海鮮

港威酒店餐廳Three on Canton推出下午茶自助餐，有冷盤、車打芝士噴泉、壽司等，也有多款甜品提供！飲品方面會輪流供應兩款果汁，同樣可以無限添飲。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【8】康得思酒店——超Cute小熊貓主題

Cordis推出週末小熊貓主題下午茶自助餐，逢星期六日及公眾假期才有！當中美食有蝦多士、章魚小丸子等特色各地美食，甜品方面更有大熱的古早味台式芋圓！有方法更可以有75折！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

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【1】Conrad——聖誕下午茶

即日起可以試試港麗酒店的聖誕下午茶！下午茶有不少經典的茶點，例如三文治、自家製酥皮腸卷、鴨肝醬球伴開心果碎及松露香菇酥盒等，同時更加迎合冬日氣氛，推出熱紅酒！

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