天氣轉冷，氣溫驟降要食熱辣辣的煲仔飯暖胃！新冠肺炎第四波疫情，政府宣布晚市6時後禁堂食，不如外賣煲仔飯返屋企吃，原個砂煲帶返去就更有feel。《香港01》飲食記者精選4間原煲外賣煲仔飯，最平一款不用$50！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】原個砂鍋煲仔飯、煲仔小菜外賣85折@逸東軒

榮獲米芝蓮一星的逸東軒推出外賣自取服務，外賣餐單上有超過20款菜式，包括前菜、主菜、燒味、燉湯及盆菜。其中外賣砂鍋小菜更可以原個精美黑色砂鍋帶回家，如油鴨髀鴛鴦腸煲仔飯、生煎雞煲仔飯、枝竹羊腩煲等。想知外賣滿多少錢可享有85折？點下圖即睇😍👇👇

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逸東軒 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層 電話：2710 1093

【2】大埔煲仔飯名店最平$53有交易@陳漢記

大埔老字號陳漢記是區內名店，午市主打即叫即整布拉腸粉，晚市的煲仔飯非常出名，不時出現長長的人龍。煲仔飯由最平$53起，選擇非常多，包括常見的臘味煲仔飯、田雞白鳝煲仔飯等。外賣自取更可以連煲帶走！點下圖即睇煲仔飯價錢、加幾多錢可以原煲帶走😍👇👇

陳漢記粥麵專家 地址：大埔運頭街91B地下 電話：2658 2277

【3】外賣煲仔飯加$8連煲@光榮冰室

光榮冰室秋冬都有煲仔飯！光榮冰室最出名的是滑蛋叉燒飯，晚市更有性價比極高的足料煲仔飯，最平的臘味煲仔飯、鹹魚肉餅飯由$68起，今日開始更有減$4優惠。不要以為價錢平就沒有飯焦，光榮冰室煲仔飯都有金黃色飯焦。跟餐加油菜都有優惠！點下圖即睇煲仔飯款式、價錢👇👇

光榮冰室 地址：尖沙咀厚福街5-6號地下6號鋪 旺角花園街3-5號鴻威大厦地下12-13號舖 荃灣兆和街18號地下 銅鑼灣登龍街37號地舖

【4】原煲焦香煲仔飯$50內有交易@大快活

大快活推出各款「焦香煲仔飯」，最大賣點是可以原煲外賣回家慢慢歎。煲仔飯最平$53就有交易，包括臘腸豉汁排骨飯、臘腸冬菇滑雞飯，想慳錢的話可以網上落單享有9折優惠。外賣煲仔飯還煲後更有現金優惠券！點下圖即睇煲仔飯款式、價錢😋👇👇

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全線大快活分店有售 網上落單網站：https://orderingonline.fairwood.com.hk/

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冬至就快到，外賣熱辣辣羊腩煲回家吃也是個不錯的選擇。記者精選8間外賣羊腩煲，最平一間只須$138就有三人份量！以片皮鴨出名的沙田富東閣雙冬枝竹羊腩煲更送蔬菜拼盤及響鈴，更有不同人數的套餐。點下圖即睇價錢、羊腩煲有幾正😍👇👇

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