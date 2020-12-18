聖誕海景餐廳午餐｜今個12月因應疫情，晚市堂食取消，大家不如做定準備，聖誕正日改爲下午慶祝吧！就算時間改為下午，都不可以缺少儀式感，一於找間靚景美食，與情人好好度過佳節！

【1】Paper Moon——望海景歎Brunch

意大利菜名店Paper Moon在尖沙咀的分店坐擁270度海景，近日都是不少人下午茶之選！而聖誕節期間，Paper Moon就推出Brunch，比起晚餐，可以更低價錢食到Paper Moon的Brunch，當中主菜更可以選最著名的Pizza！

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+ 4 + 4 + 4

Paper Moon 地址：海港城海運大廈3樓OTE301號舖 電話：2156 2256

【2】FIAMMA——山頂輕鬆歎意大利菜

位於山頂的意大利餐廳FIAMMA於聖誕正日推出聖誕午餐，可以享用頭盤、主菜、意粉燴飯、甜品共四道菜。餐廳居高臨下，當然有超靚景色，而且更有戶外用餐區！

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FIAMMA 地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號 電話：2657 0800

【3】District 8——休閒法式菜

位於圓方天台的District 8可以主打休閒法式Bistro風，將於12月推出聖誕節午巿套餐，主菜方面提供多個選擇，其中更有三文魚威靈頓、油封火雞胸等菜式！

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District 8 地址：香港尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖 電話：2537 7555

【4】Morton’s The Steakhouse——牛扒龍蝦套餐

來到Morton's當然要吃牛扒！聖誕的節日午餐，竟然可以一次過吃到龍蝦和牛扒！Morton's的午餐Menu可以自選一款前菜、一款海鮮、一款牛扒及配菜，以及最後的甜品！

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Morton’s The Steakhouse 地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓 電話：2732 2343

【5】Harbourside Grill——個個位都睇到維港景

聖誕節套餐將於12月24日至12月26日的午巿供應，此外，全日均會提供散點菜單及兒童菜單可供選擇。餐廳的海景真是一絕，每個位置都可以望到海！

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+ 2 + 2 + 2

Harbourside Grill 地址：尖沙咀海港城海運大廈4樓OTE 401號舖 電話：2619 9100

【6】ALTO——觀賞香港城景

ALTO位於銅鑼灣V Point最高層，可以飽覽城景，臨近聖誕推出散點早午餐，提供多款菜式如烤帶子、炸鴨腿、乾式熟成英式牛肉漢堡、烤英國火雞等，另外更有多款甜品！

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ALTO 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓 電話：2603 7181

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