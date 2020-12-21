最近天氣轉凍，不少市民都去吃熱辣辣的煲仔飯暖胃。不過有網民聲稱大家樂的煲仔飯竟現出大片焦黑飯焦，更「有圖有真相」，事件引起網民熱議。《香港01》飲食記者整理網民留言，並就此事向大家樂查詢，惟截稿前仍未收到大家樂回覆。

日前有網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發圖文，聲稱光顧大家樂元朗形點分店，發現煲仔飯的飯焦完全焦黑一片，並非正常的金黃色飯焦。按圖即睇飯焦的焦香黑程度有幾誇張😨👇👇

帖文引發熱議，不少網民都在帖文下留言，其中不少網民mean爆留言，「似飯炭多過飯焦」，有人就搞笑地指有「飯焦」才香口，「食煲仔飯就梗係要有飯焦㗎啦～」。點下圖即睇網民10大mean爆留言👇👇👇

煲仔飯的飯焦才是靈魂所在！究竟何為靚飯焦？幾時刮飯焦才是最好時機？如何精明地吃煲仔飯？煲仔飯達人兼紹華小廚朱老闆教吃煲仔飯7大好味貼士，原來不應吃到最後才刮起慢慢飯焦！煲仔飯豉油幾時落？點下圖即睇老闆7大貼士😋👇👇

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天寒地凍，當然吃熱辣辣的煲仔飯暖身。記者精選全港Top 13煲仔飯，包括米芝蓮推介、傳統炭爐、新式fusion創意煲仔飯，還有罕見的日式海膽煲仔飯，最平一間煲仔飯不用$70，非常抵食。點下圖即睇足料海膽煲仔飯有幾正😋👇👇

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