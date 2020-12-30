除夕元旦又有3日連假到底去邊好？《香港01》飲食記者為大家整理4大室內市集，除了超人氣的白紙市集特別舉辦跨年市集，邀請大量人氣插畫家擺檔，更有幾個以本地品牌為主的手作市集，適合連假時參觀兼購物。

今個除夕加元旦，本港都有好幾個市集舉行，而且各有特色，喜歡人氣插畫家的可以去白紙市集，喜歡手工飾品的可以去852香港市集，點擊圖片睇4大特色市集介紹 👇👇

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【4大特色市集INFO】

【1】白紙X MR.LLH - 跨年市集 日期：2020年12月31日至2021年1月3日 時間：（12月31日）15:00-21-00；（其他日子）13:00-20:00 地點：D2 Place一期2樓The Space

【2】852香港市集 日期：12月31日至1月3日 時間：12:00-20:00 地址：銅鑼灣禮頓道13至19號C舖

【3】我們的快樂聖誕Pop Up Store 地點：旺角家樂坊地下 日期：即日起至2021年1月3日 時間：11:00-23:00

【4】奔墟 We Connect Mall 2021開年市集 地點：銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下、1及2樓 日期：2021年1月1至3日 時間：12:00-22:00

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除了食店難捱，一波接一波的疫情，一次又一次的禁堂食、限人令亦令大家改變了不少。雖然已經習慣飯前用酒精搓手液消毒雙手，但真的無法習慣見少了朋友，點擊圖片睇12個疫情下改變的飲食習慣 👇👇

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