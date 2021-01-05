沙爹牛肉麵｜近日Facebook中各種不同食物的關注組超多，香港燒賣關注組、沙爹牛肉麵關注組、奶茶關注組等都十分熱鬧，不少網民都互相分享及推薦，超有影響力！當中沙爹牛肉麵關注組更因谷友的推薦，令一間沙爹牛肉麵小店大排長龍！

*排名不分先後，以下價錢資訊為發稿日資訊，一切以店家最終決定爲準*

【1】好好運快餐店——早上11點就售罄

位於荔枝角的好好運快餐店，是一間舊式港式快餐店，自「香港沙爹牛肉麵關注組」的谷友狂推之後，漸漸開始出現人龍，更有網民指11點就售罄！現場僅有十多個堂食位置，根據網民食評，這裏的沙嗲汁濃郁、有粒粒花生顆粒、微辣，而且湯麵煮得夠爽！假如不幸真的遇上售罄，都有辦法一嚐招牌沙爹的味道。

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好好運快餐店 地址：荔枝角醫局西街1035號匯華大廈地下4-5號舖 營業時間： 07:00-17:00（星期一至五）、星期六日休息

【2】慈雲山榮記——獨創煲仔麵

位於慈雲山的榮記茶餐室獨創馳名煲仔沙爹牛肉麵，用煲仔上菜熱辣辣，很適合冬日暖胃，而且麵超級掛湯！

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慈雲山榮記茶餐室 電話：2328 9232 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 營業時間：06:30-21:30（星期一至六）、06:30-5:30（星期日）

【3】永順食店——元朗名物

元朗最馳名沙嗲牛肉麵，除了沙嗲汁十分濃稠之外，麵底也有特別，可以食到平常比較少見的蟹王面！有些食客就算不是點沙嗲牛肉麵，也會要求在湯麵加沙嗲汁！

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永順食堂 地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下 電話：2474 7074 營業時間：06:00 - 17:30

【4】西環誠記——超濃郁隱世抵食小店

位於市政大廈熟食中心之内的誠記，著實是平民之選。市面上多以沙爹醬煮牛肉然後放上麵，但誠記的沙爹牛肉麵湯底則是直接用沙爹做湯底，味道更濃更重味，重口味必選。

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誠記 地址：堅尼地城士美非路市政大廈2樓熟食中心 電話：2817 6931 時間：06:00-17:00（逢星期一休息）

【5】陳通記——神級老字號長洲名物

入長洲除了大吃芒果糯米糍、大魚蛋，都要好好吃個正餐吧！陳通記是長洲居民都經常會去吃的大排檔，沙爹牛肉麵（不少人會選配通心米線）遠近馳名，湯底不算厚，比較清爽，有顆顆花生碎。

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陳通記 地址：長洲海傍街熟食中心13號舖

【6】紅茶冰室——連鎖店沙爹牛獲讚

在這些關注組中，大家普遍都會推介小店，但連鎖冰室紅茶在云云小店中都可以脫穎而出，獲得不少谷友推薦，分店不少，方便大家一試！網民都指紅茶的沙嗲牛肉醃夠味、牛肉有厚度。而沙嗲汁則較甜和稠，可以掛麵。

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【7】方榮記沙嗲牛肉專家——火鍋湯底撈麵超正

九龍城美食多，而方榮記打正旗號自稱「沙嗲牛肉專家」，招牌激濃沙嗲湯底打邊爐，有別於其他火鍋店，平常火鍋店客人都不太會吃麵，因爲覺得浪費位置，寧願多吃點肥牛、海鮮，但這裏的客人大部份都會點個麵，因爲沙爹湯底超濃超掛麵！另配手切肥牛，即有一碗高級沙爹牛肉麵！

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方榮記沙嗲牛肉專家 地址：九龍城侯王道85-87號地下 營業時間：11:30 - 00:30 電話：2382 1788

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