還有一個月就到農曆新年，不少口罩品牌都乘機推出了牛年或新春主題的口罩，每款都超級精緻，而且大部分都有Level 3及3防，更有獨立包裝設計。《香港01》記者精選了10款新年必買口罩款式，戴住靚靚口罩拜年，說不定更可以逗到更多利事！

10款新年口罩中，大部分都是香港製造，包括Oxyair、便利妥、同舟等，更加有台灣製造的Accmask。設計方面，除了以中國風外，更有色彩繽紛的和風款式，亦有超得意的熊本熊系列，按圖即睇10大新年口罩的規格及價錢😍👇👇

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💡同場加映：港產口罩卡通彩色7款推介💡

香港製造口罩選擇眼花繚亂，很多品牌亦推出各式各樣的款式，印上精緻圖案，引發少女心，包括知名牌子如Good Mask、Oxyair、Savewo救世、masklab等，有星空系列、迷彩系列，卡通系列則有人氣角色BT21、LINE FRIENDS、海綿寶寶等，按圖即睇7大口罩品牌精美設計圖案口罩的規格及價錢😍👇👇

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