香港竟然有企鵝？日前一位網民在招聘廣告見到「企鵝免問」，大感疑惑！除了企鵝，還有「足球員」、「大師傅」都是老闆們避之則吉的員工！

有網民見到招聘廣告寫著「企鵝免問」，好奇到底是甚麽意思。（職人吹水Facebook）

一位網民在Facebook群組發帖詢問，到底在招聘廣告上的「企鵝」是甚麽？除了企鵝，原來還有「足球員」、「消防員」等都是老闆請人時最怕遇上的人！《香港01》記者透過電話訪問荃灣3E小廚老闆三姨，教大家6個行内術語！

👇👇👇即睇三姨點樣講！👇👇👇

除了怕遇上以上員工，《香港01》記者也訪問了旺角一位茶餐廳老闆，老闆分享了一些遇過的奇人奇事，即刻睇睇！

👇👇👇即睇奇人奇事！👇👇👇

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