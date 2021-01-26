A5日本和牛最頂級？推介8間戶戶送Deliveroo超抵食餐廳

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-01-26 19:01

愛吃牛肉的話，也定必愛吃日本和牛，細緻的油花，軟嫩的口感，一口溶化！雖然現在因疫情未能到日本旅遊，但在香港也能吃到正宗的日本和牛。

香港也有不少餐廳可以吃到美味又高質的日本和牛。由日本政府成立的The Japan Food Product Overseas Promotion Center (JFOODO) 最近舉行「和牛100%」日本和牛的活動，聯乘42間餐廳推出限定日本和牛料理，其中38間餐廳更於外賣平台戶戶送Deliveroo提供和牛料理，可以最抵7折價錢享用到純正的日本和牛滋味！

▼▼▼按下圖看8間抵食日本和牛餐廳戶戶送Deliveroo菜式▼▼▼

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日本和牛是以食用牛種交配而成的「100%純正血統」和牛，不但油花融點低，口感亦非常柔嫩，具獨特風味，是很多「牛魔王」的最愛牛種。選擇日本和牛之前，可以認清日本於2007年制定的「日本和牛統一商標」，品嚐100%純正日本和牛滋味。

日本於2007年制定了「日本和牛統一商標」（JFOODO）

日本和牛共有4大品種，包括：黑毛和種、褐毛和種、日本短角種及無角和種。而日本和牛是透過日本食肉格付協會嚴格的審查來進行分級，牛肉的分級從一頭牛身上取得的食用肉比例多寡的等級（A-C共3級）及肉質等級（5-1共5級），其中肉質等級是以油花的多寡、肉的色澤、緊實度與紋路、脂肪顏色等綜合判斷，非常嚴謹。依據以上分級制度，「A5」就是日本和牛中的最高等級。

依據以上分級制度，「A5」就是日本和牛中的最高等級。（JFOODO）

除了以上餐廳之外，JFOODO將於2月3日至2月16日期間於APITA超級商店舉行「和牛100%零售店推廣活動」，期間可以至抵價錢買到多款日本和牛。另外，今年JFOODO亦有舉辦「賞」食就食攝影有獎活動，參加者只需於活動期間在戶戶送Deliveroo下單購買或堂食享用合作餐廳「和牛100%」限定日本和牛料理；或於合作超市（AEON百貨、一田超市及APITA超級商店）購買日本和牛產品，並拍下充滿幸福滋味的日本和牛料理，就有機會贏取額外極致日本和牛體驗！

參加詳情、條款及細則請參閱在各餐廳和零售店派發的宣傳單張，或前往「日本和牛」Facebook專頁活動貼文了解更多。http://bit.ly/photocontest_hk01