尖沙咀譚仔｜譚仔雲南米線於尖沙咀海港城開幕，推出海港城限定湯底「香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇」，記者實試話你知值唔值得試！

譚仔最新分店進駐海港城港威商場，推出分店限定的湯底「香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇」，只有這間分店才供應！雖然這個湯底分店限定，其他新品則全線譚仔雲南米線都有供應，例如兩款新特飲及泡椒酸菜魚湯米線配脆肉鯇。

譚仔新店有多幅特色設計牆，這幅「姐姐牆」用上8000個姐姐的頭像砌成。（羅諾賢攝）

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除了尖沙咀分店的限定湯底，其實全部分店都有外賣自取優惠，方便大家沒有堂食都可以外賣自取！

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譚仔雲南米線 海港城分店 地點：尖沙咀海港城港威商場4樓4001號舖 營業時間：11:00-22:00

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Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店今年都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

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