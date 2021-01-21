撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-01-21 17:58

位於坑口的東港城連續15年舉辦花市賣年花，今年找來年花大王賴榮春及蘭花大王楊小龍，供應靚年花，更有優惠價格年花！《香港01》爲大家請教年花大王，即刻睇睇今年有咩年花必買！

東港城花市開幕，打通兩個舖位成爲花場，雖然地方不算大，不過各種年花齊全，而且有幾個打卡位，大家不妨去逛逛！另外更推出$8蘭花！

場内有多款年花，數量不算多不過種類齊全！（黃寳瑩攝）

年花大王今年將多款年花於東港城出售，有海棠、劍蘭、康乃馨等傳統年花，都有一些新品種的年花可供選擇，即刻問問年花大王賴榮春，今年有什麽期間限定品種！

年花大王推介多款本年必買年花！（黃寳瑩攝）

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東港城更推出優惠蘭花，每一株只需要$8就可以買到！而且場内更有三個必去打卡位，想知點樣先買到？即刻點擊圖片看看👇👇👇👇

東港城新春花市限定店 日期：1月22日至2月11日 時間：11:00-21:00 地點：東港城1樓117-118號舖

💡同場加映：蘭花大王教買靚蘭花5招 注意一點避買花苞不開花｜專家幫緊你#8💡

蘭花有平有貴，按照不同品種價格也不一樣。雖説買年花都是「看眼緣」，不過一定沒有人想買到爛花！所以一於請教蘭花大王楊小龍先生，到底怎樣才算是一棵好蘭花！

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