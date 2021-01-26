撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-01-26 06:00

臨近農曆新年，市民開始出動辦年貨，上年新冠肺炎肆虐全球，疫情之下會否影響今年年貨價錢？《香港01》飲食頻道記者訪問了上海陸金記瓜子大王，分享年貨行情，並教大家挑選瓜子、糖冬瓜等全盒（攢盒）食品的竅妙。

上海陸金記瓜子大王創辦超過70年，是香港僅有自設工場炒瓜子的老字號。現時掌舵人為陸金記二代陸賽龍，這天接受訪問的包耀華，就是他的表哥，入行超過40年。

包耀華（駱煥琳攝）

疫情影響成本增 今年無奈加價

包耀華表示，店內瓜子一向由中國甘肅省武威市進口，不過疫情之下當地瓜子普遍比以往細粒，入貨時要選擇與去年相約的品質就變相令成本增加。其他因素還包括人民幣兌換價上升，運輸費用增加等等，導致成本變高，無奈加價約一成，包耀華稱：「我哋八年來第一次加價，就係因為個疫情」。

通常過年前半個月是辦年貨的高峰期，3間分店門外例必大排長龍，包耀華除擔心疫情令客人購物意欲減，亦怕政府推出的抗疫措施會限制排隊人流，影響生意。他預計今年新年生意額將會比往年少兩至三成，因此不敢入太多貨。

今年瓜子價格加約一成。（駱煥琳攝）

店中兩大王牌黑瓜子

談到最受歡迎的年貨，包耀華指五香醬油和甘草甜醬油黑瓜子就是最好賣的兩大王牌。先用古法把瓜子煮至入味，再炒至乾身脆口，臨出售前用粟米油撈一撈，遠遠已嗅到其芳香，而且入口殼脆易咬，正是香港自製的好處。👇👇👇按圖看店內更多年貨產品👇👇👇

靚貨挑選法則

店內還有更多過年食品供應，如糖冬瓜、糖蓮子、葵花子、白瓜子、開心果、花生等。👇👇👇挑選時有秘訣！按圖教你8大新年食品揀靚貨👇👇👇

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