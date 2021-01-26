撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-01-26 06:00

情人節2021｜提提大家距離情人節不足一個月，大家又做好準備未？説到浪漫當然就是海景！精選5間擁無敵海景的餐廳，讓大家可以飽覽海景歎美食！

【1】Morton’s The Steakhouse——酒店三道菜套餐

坐擁海景的Morton's The Steakhouse，今個情人節推出三道菜的情人節套餐，有前菜、主菜及甜品，當中主菜更可以選免翁牛柳或肉眼牛扒！而且這次的情人節餐單更是全日供應，大家快快Book位啦！

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Morton’s The Steakhouse 地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓 電話：2732 2343

【2】Hue——大玻璃飽覽維港

Hue最著名就是巨型玻璃窗，可以一覽維港景色！今年情人節推出全日供應的四道菜套餐，烤比目魚、西冷等主菜都是必試！

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Hue 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓 電話：3500 5888

【3】Bathers——海灘歎美食每位$380

Bathers位於大嶼山長沙泳灘，絕對坐擁無敵的海景，而且環境優美寧靜，超適合情人節約會！而且價錢相對相宜，可以食到三道菜套餐，大家可以來個遠離煩囂的小約會！

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Bathers 地址：南大嶼山下長沙泳灘32號 電話：2504 4788

【4】The French Window——價錢相宜特大海景

The French Window出名像玻璃屋，可以從落地大玻璃欣賞維港景致。今年推出情人節四道菜套餐，頭盤有鵝肝醬，主菜方面則有海魴魚、慢煮羊仔鞍及烤安格斯和牛柳，令更設甜品！想知價錢及免加一貼士，即刻點擊圖片👇👇👇

The French Window 地址：中環港景街1號國際金融中心商場3樓3101號舖 電話：2393 3812

【5】Paper Moon——人氣270度海景餐廳

Paper Moon是超人氣的海景餐廳，初初推出下午茶時超級受歡迎！今年情人節推出Brunch及晚餐套餐，各位男友Book這個就不會出錯！

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Paper Moon 地址：海港城海運大廈3樓OTE301號舖 電話：2156 2256

【6】Assaggio Trattoria Italiana——免加一優惠

餐廳今年特別推出全日供應的二人套餐，包括三道意式美食，主菜方面可選海鮮茄醬焗白鱈魚，或烤安格斯肉眼伴紅酒汁。現時更有免加一優惠，即刻睇睇點樣拎👇👇👇

Assaggio Trattoria Italiana 地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓 電話：2877 3999

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