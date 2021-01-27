撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-27 18:53

2021年《香港澳門米芝蓮指南 2021》今日（27日）公布最新摘星餐廳名單，今年獲得一星本地餐廳一共有50間，當中有7間新上榜。《香港01》記者整理出一星餐廳的名單、地址、電話，方便大家訂位朝聖！

新上榜的一星餐廳有Andō、搬至K11 Musea的夜上海 （尖沙咀）、JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿、The Anaki、Yardbird、大班樓及瑞兆。當中專於粵菜的大班樓獲得2020年亞洲50最佳餐廳亞軍，今次首次摘得米芝蓮一星。按圖即睇50間米芝蓮一星餐廳😋👇👇

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其實除了米芝蓮星級餐廳，亦有「必比登推介」名單，代表400元以下可享受三道菜式的餐廳，因此名單上的餐廳大多都是更平民化、更容易負擔的美食！即刻睇埋米芝蓮2021必比登香港推介👇

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🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

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