撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-03 21:19

驚安之殿堂Don Don Donki再開新分店！小西灣藍灣半島店將於2月4日正式開業，《香港01》飲食頻道記者率先帶大家看看新店，了解這店獨家增設的即煮攤檔「情熱食堂」，精選多個開幕優惠低至44折，再教大家取盡6大免費禮物！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎商店而定。）

今次在小西灣藍灣半島開設的驚安之殿堂Don Don Donki將於2月4日早上10時正式開幕，佔地超過2萬呎，是比中環店大約2倍左右，相對好行兼貨品多。👇👇👇按圖看小西灣店內環境及交通方法👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

小西灣店為針對區內家庭客，設有大量應節貨品，如賀年禮盒區、口罩區、特大兒童用品區、玩具區和飲品區。👇👇👇連櫻花都有得賣？按圖看更多區域精品👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

首設即煮攤檔$29起外賣豚丼

新店最特別是首家分店設有即煮熟食攤檔「情熱食堂」，現場有廚師即叫即整！率先發售的以丼飯為主，有7款吉列豚丼、14款牛丼、25款可麗餅和雪糕等甜點。所有食品不設堂食，只供外賣。👇👇👇最平丼款只需$29！按圖看部分丼飯和美食價錢👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

另外設有不少獨家產品及區域，例如「DIY教學糖果區」、「自製手卷套裝」、「自選雜錦腐皮壽司區」等等。👇👇👇按圖看獨家及率先有售之食品推介👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

開幕優惠低至44折

2月4日正式開業後，隨即有多個獨家開幕優惠，以下精選抵買食品低至44折，包括熊本士多啤梨、雪花和牛、牛年限定日本啤酒等等。👇👇👇還有超抵$5區、$10區、$30區？按圖看精選優惠👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

除了優惠之外，必不可錯過6大免費禮品，教大家如何可以拿盡著數！👇👇👇其中2款不用消費都有得拎？按圖看贈品詳情👇👇👇

Don Don Donki藍灣廣場店 地址：小西灣藍灣廣場1樓102至108號舖 營業時間：早上9時至凌晨1時 開幕日期：2021年2月4日

🍔同場加映1：千奇百趣麥當勞食物🍔

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文

🌟同場加映2：追尋神秘藍眼淚🌟

被美國CNN評選為世界15大奇景之一的「藍眼淚」美不勝收，不過不定時、不定點出現，令一眾「追淚族」很難捕捉，想預測到哪裡出現「藍眼淚」，看以下貼士便知！👇👇👇留意2個網站有幫助？按圖看追淚9大秘笈👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

香港有多個熱門追淚地方！想知7大熱點請按➡️【大埔現藍眼淚！追淚攻略9大貼士 教你預知出沒地點！留意2個網站】⬅️觀看全文