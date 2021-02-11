麥當勞9件麥樂雞$10！2月9大飲食優惠：壽司郎特價$4件/譚仔半價

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-11 17:51

農曆新年假期想吃好東西？《香港01》飲食記者推介9大抵食優惠！包括麥當勞$10九件麥樂雞、壽司郎新年限時特價壽司組合，牛角次男坊送A5和牛丼飯等。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

🍟麥當勞2月優惠🍟

麥當勞由2月15日起推出多款抵食優惠，有$1歎港式奶茶、$10 九件麥樂雞、$10 兩個蘋果批、$88 Hello Kitty黃金雞二人餐等等。用麥當勞App即可使用30張期間限定優惠券。👇👇👇部分可以重複任用！按圖看麥當勞優惠推介👇👇👇

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🍗 KFC任用電子優惠券🍗

KFC則推出多款電子優惠券，出示即享折扣，而且無限次使用，十分方便！有$1汽水、$10兩件鬆餅等。另外新年更有限時優惠，竟然推出氣炸鍋套餐！👇👇👇按圖看KFC新年限定推廣及電子優惠券👇👇👇

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🍣更多美食優惠：壽司郎、Starbucks、譚仔🍣

其他優惠來自壽司郎、Starbucks、牛角次男坊、譚仔雲南米線、鴻福堂cafe概念店HFT Life、鮨廷和日本野。有抵吃壽司優惠$4起、買一送一日式丼飯、身份證優惠送免費餐等等。👇👇👇按圖看優惠詳情👇👇👇

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♻️同場加映1：新年拒做大嘥鬼♻️

新年吃剩很多賀年食品？如果不想做成浪費，不妨考慮及早拿去捐贈！👇👇👇哪間會收冷藏年糕？按圖看機構回收食物種類、開放時間及地點👇👇👇

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想知全部7間資料？請按➡️【賀年食品回收2021｜7大機構回收蘿蔔糕年糕禮盒 附地址開放時間】⬅️觀看全文

⛩️同場加映2：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文