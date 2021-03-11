撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-11 11:45

3月下午茶｜不少酒店餐廳都會與大品牌合作推出下午茶，這些聯乘下午茶為期間限定，更會送相關品牌的禮品，過了推廣期就無得再試！《香港01》記者精選9個品牌聯乘下午茶，大部份更會送護膚品、香水等贈品！

（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】尖沙咀喜來登酒店 —— 送L'OCCITANE護膚品

Sheraton與法國護膚品牌L‘OCCITANE推出聯乘下午茶，用品牌的蠟菊煥活及杏仁系列護膚品做靈感，用杏仁作材料設計多款茶點。凡惠顧每客普羅旺斯孜樂香檳下午茶，均可獲贈L'OCCITANE美肌修護套裝一份，有沐浴油、精華、現金券等。

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視佳廊 Sky Lounge 地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓 電話：2369 1111

【2】Hotel ICON —— 無限任食LINDT朱古力軟雪糕

Hotel ICON與著名朱古力品牌LINDT瑞士蓮合作，推出復活節主題的下午茶，重點推介朱古力蛋，外皮以白朱古力所製，用特製迷你木槌敲破，内藏驚喜！最吸引是任食的瑞士蓮朱古力軟雪糕，朱古力迷必去！

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+ 8 + 8 + 8

GREEN 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下 電話：3400 1300

【3】文華東方酒店 —— 送護膚品或香水

酒店聯乘Harvey Nichols推出春日下午茶，供應多款美食，包括維多利亞海綿蛋糕、櫻桃鬆糕、檸檬蛋白撻、文華牛奶朱古力蛋糕、1963文華芝士餅、覆盆子玫瑰白朱古力撻。還有煙三文魚伴魚籽刁草三文治、烤牛肉辣根伴西洋菜三文治、豬腿肉凍配英式酸辣醬及蜜糖芥末醬三文治及無花果風乾番茄撻。

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快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

【4】Ritz Carlton —— 聯乘珠寶品牌Qeelin

酒店聯乘中華高級珠寶品牌Qeelin，推出中西合璧下午茶，共有五款鹹點及五款甜點，包括醃鮑魚配蘑菇撻、醬烤豬肋骨芝士可麗餅卷配梅子啫喱、香橙薑味泡芙及辣朱古力紅豆撻，放在葫蘆形層架或如意鎖形層架上，非常精緻。

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Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【5】朗廷酒店 —— BVLGARI玫瑰粉紅色主題

下午茶以BVLGARI玫香金漾香水為靈感，製作玫瑰粉紅色的鹹甜點，包括桃櫻花流心配白朱古力、小桑莓玫瑰朱古力、粉紅番石榴柑桔芝士蛋糕慕絲、野生草莓柚子奶凍、蘇格蘭煙三文魚卷配魚子醬、鵝肝慕絲配粉紅香檳果凍等。

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廷廊 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【6】港威酒店 —— 送玫瑰氣泡酒及酒杯

酒店聯乘蘋果酒品牌Somersby，推出一系列粉紅色鹹甜點，部分更加入了Somersby玫瑰氣泡酒，包括士多啤梨雲呢嗱撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱及橘子乳酪配玫瑰泡沫。另外還有柚子青蘋果白朱古力、煙三文魚、去皮車厘茄配水牛芝士等美食。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話：2113 7828

【7】Madame Fù——聯乘PAUL&JOE粉紅主題

大館内的Madame Fù聯乘PAUL&JOE，推出「Picnic in Spring」花漾春日野餐下午茶，有多款法式茶點，更配由伏特加及柑橘橙汁混合而成的精緻雞尾酒。

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Madame Fù 地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 電話：2114 2118

【8】九龍東皇冠假日酒店——聯乘GLYCEL送護膚品

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店與瑞士護膚品牌GLYCEL合作，即日起至3月31日推出「Cielo x GLYCEL草莓潤肌」下午茶，除了有多款士多啤梨主題茶點，每位客人更可獲贈GLYCEL護膚品套裝及75分鐘補濕療程。

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+ 3 + 3 + 3

Cielo 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓 電話：3983 0388

【9】帝京下午茶——聯乘Elizabeth Arden

即日起3月31日，帝京酒店聯乘Elizabeth Arden推出「水漾春日下午茶」，茶點有火炙三文魚手鞠、黑松露野菌玉子燒、金箔櫻花水信玄餅、草莓抹茶朱古力千層酥等！

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Lion Rock 地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 電話：2622 6167

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