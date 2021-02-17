撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-17 15:24

下午茶2020｜周末想帶同伴侶或家人一齊high tea傾下計，不過對方卻不喜歡甜點？現在有不少下午茶都主打鹹點，有西式、泰式、中式點心任君選擇，不嗜甜的大家都可以享受下午茶！

【1】營致會館——米芝蓮二星粵菜

獲米芝蓮二星的營致會館，推出粵菜下午茶，包括蒸、炸點各三款、小點四款、一款主食及甜品，如果想一試米芝蓮餐廳粵菜，這個價錢可以食到多款點心，CP值甚高！

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營致會館 地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882

【2】十里洋場——食乳鴿、嫩雞煨麵

十里洋場推出淮揚菜下午茶，用小蒸籠裝滿水晶肴肉、烤麩及黑松露溏心蛋等涼菜，更有脆皮煙燻BB鴿及多款點心！另外下午茶套餐更配上湯麵一碗，可選嫩雞煨麵或雪菜筍絲肉絲麵，十分飽腹。

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十里洋場 地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖 電話：2338 5500

【3】李好純——素食下午茶

中式素食餐廳李好純推出「Vegan Par-tea」純素下午茶，有八款鹹點及甜點，而且是蛋奶素。英式鬆餅配有自家製山楂醬、芝麻醬，另有甜品桂花糕及紅棗糕。鹹點方面則有咖喱木薯片、XO醬煎腸粉等菜式，十分中式！

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【4】W酒店——中西合璧吃招牌鮑魚撻

W酒店的WOOBAR推出最新下午茶，由1月11日開始供應至2月尾，中西合璧並用蒸籠盛載鮑魚撻、燕窩芝士蛋糕等共11款鹹甜點！

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【5】The Envoy——點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

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The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【6】Mango Tree——泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜最平138元就可以吃到二人份！

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Mango Tree Elements 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

【7】點茶公館——中式甜點、點心下午茶

荃灣南豐紗廠最新進駐的點茶公館，推出199元兩位用的點心、甜點下午茶，更有多款飲品可選！當中黑天鵝芋角、幾近絕跡的菲林卷芝麻糕都是必吃！

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點茶公館 地址：荃灣The Mills南豐紗廠1樓109-110號舖 電話：3169 6688

【8】An Nam——越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。

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An Nam 地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖 電話：2866 2803

【9】La Rambla——魚子醬主題下午茶

下午茶都可以豪食魚子醬！除了加入魚子醬的鹹點及西班牙風情甜品，下午茶套餐亦包括30克由Kaviari出品的頂級Baeri Caviar魚子醬！如果覺得魚子醬太貴，另有三文魚子醬主題下午茶，大家都可以試試看！

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La Rambla 地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3071-3073號舖 電話：2661 1161

【10】寬巷子——打邊爐都有三層架

你無睇錯！打邊爐都有下午茶！台北。寬巷子香港分店推出打邊爐火鍋下午茶！最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，打卡必備！

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台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

【11】Rosewood Holt’s Café ——點心下午茶

香港瑰麗酒店除了The Butterfly Room的西式下午茶，其實另一間餐廳Holt’s Café都有推出點心下午茶，十分適合不愛甜點的大家！

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Rosewood Holt's Café 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【12】炊公館——點心下午茶

尖沙咀的炊公館有落地大玻璃可以觀賞180度海景，推出的下午茶點心拼盤十分適合不嗜甜的人！下午茶餐點當中，必須一試阿一招牌原隻鮑魚酥！

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【13】St Regis——可選全部鹹點

瑞吉酒店Thr Drawing Room的下午茶一向十分受歡迎，以餐車推至客人面前，讓客人自選餐點。正常來説，酒店會安排客人選擇一半甜點、一半鹹點，但假如大家不愛吃甜點，其實全數選擇鹹點都可以！

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+ 2 + 2 + 2

香港瑞吉酒店 地址：香港灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【14】麥生記冰室——三層港女下午茶

因爲一個插畫家獨菇的發文，在網絡上掀起熱潮的港式港女下午茶，底層是公司三文治、中層是薯條、咖喱角、炸蝦餅和春卷，最上層則是特色甜品如牛奶布丁、啫喱等。

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麥生記冰室 地址：大嶼山梅窩涌口街38F號地舖 電話：2984 8365 營業時間：逢星期三休息，星期一、二、四至日 06:30-16:00

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