撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-22 13:21

因為疫情關係，大家已經一年多沒有到外地旅行，想必一定很掛念當地的美食。最近晚市堂食回歸，香港各大酒店紛紛推出全新主題的自助餐，當中有很多都主打特定國家的美食，包括中菜、日本菜、韓國菜、泰國菜及德國菜。《香港01》飲食頻道記者精選了X間世界主題美食自助餐優惠，包括尖沙咀凱悅酒店、朗廷酒店、帝逸酒店、維港凱悅尚萃酒店、港威酒店、諾富特世紀酒店、城景國際。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折歎五行養生自助餐

尖沙咀Hyatt推出以五行養生為主題的自助餐，供應杏仁菜乾豬肺湯、銀耳黑木耳人蔘蒸蛋、海參瑤柱炆冬菇、南瓜薑圓肉燉蛋、榴槤班戟等美食外，還可以任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等。

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尖沙咀凱悅咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【2】朗廷酒店 —— 75折歎地道德國美食

Langham推出「味遊德國」自助餐，任食多款德國特色美食，包括牛肉卷、鹹豬手、麵疙瘩、烤德國香腸、黑森林蛋糕等。另外還可以任食即開生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【3】帝逸酒店 —— 85折歎和牛鐵板燒、和牛海膽卷

酒店推出85折Buffet優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，鹽燒北海道扇貝、和牛海膽卷、鐵板鴨肝、和牛鐵板燒等美食。另外亦有多款以福岡士多啤梨製作的甜品，包括士多啤梨生乳卷、士多啤梨白桃撻、士多啤梨芝士蛋糕等，還有自家製Gelato及多款Mövenpick雪糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【4】維港凱悅尚萃酒店 —— 7折起任食韓國美食

酒店推出韓國主題自助餐，韓迷可以任食辣韓國炸雞、泡菜五花腩包、鯛魚燒、韓燒、紫菜包飯、泡菜牛肉沙律、辣炒年糕、韓式海鮮煎餅、泡菜火腿炒飯、韓國牛肋骨湯、韓式炒粉絲、韓國甜年糕及糯米冬甩等。

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The Farmhouse 咖啡廳 地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓 電話：3896 9896

【5】港威酒店 —— 75折歎藥膳養生主題

酒店推出藥膳養生自助晚餐，任食花雕枸杞醉雞卷、涼拌麻辣鮮淮山、藜麥桃膠沙律、川椒慢煮牛臉頰、當歸肉骨茶、何首烏黑豆燉肉排湯、酸甜山渣骨、酥炸鮮雲耳配山渣醬等。另外亦會特別推出多款甜品，包括紅莓夏洛特蛋糕、菊花香梨意大利奶凍、川椒慕絲蛋糕及黑豆布朗尼蛋糕。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話：2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp即時訂座）

【6】諾富特世紀酒店 —— 6折任食生蠔、和牛美食

灣仔Novotel全新推出日式主題自助晚餐，6折任食即開生蠔、松葉蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺及日本直送刺身，還有壽喜燒、慢煮醬燒和牛肩胛肉眼、炸吉列和牛、和牛串燒、日式鴨肝和牛炒烏冬、海膽粒粒籽丼、宇治抹茶豆腐花等美食。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【7】城景國際 —— 泰式放題買一送一

酒店泰式餐廳Amazing推出晚市「泰」滋味放題，任食超過數十款泰式美食，包括泰式鮮蝦刺身、辣椒膏炒青口、金不換芝士焗蟹蓋、板燒羊仔鞍、燒海中蝦、青咖喱海鮮薈、芭堤雅香草燒雞等。

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Amazing 地址：油麻地九龍窩打老道23號城景國際大堂 電話：27833268

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雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

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口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

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