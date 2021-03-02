撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-03-02 14:14

麥當勞近日推出「姜B餐」，由人氣90後男星姜濤代言，「姜B餐」以加了煙肉的巨無霸Big Mac為主食，但吸引姜濤粉絲（又稱「姜糖」）的卻是隨餐附送的3張「姜B卡」。網上交易平台Carousell上，一張姜B卡索價40至50元，一套6張更有人開價499元，另有人聲稱持有親筆簽名版本，索價5,000元！

一套6款有人叫價$499元 （Carousell截圖）

「姜B餐」有人嘆中伏

facebook中伏飲食報料區群組上，有網民貼圖稱「姜B餐」中伏，認為煙肉份量少，並無特別，有人則指此餐只為想要「姜B卡」食客而設。有關食客意見，Carousell上炒賣情況，以及6張「姜B卡」哪一款最搶手，請看下圖👇👇👇

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🍔全球20種古怪M記食物🍔

姜B餐賣點是姜B卡，加了煙肉的Big Mac不算特別，以下20款世界各地麥記食品，則是真正獨特出品，既融入了當地文化，又非常大膽，未必人人接受得到。👇👇👇有種食物似嘔吐物！按圖看香港以外麥記20種創意食物👇👇👇

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🍟同場加映：這些都是麥當勞快餐店🍟

麥當勞快餐店有大大個「M」字很易認？以下都是麥記，你又估到嗎？👇👇👇按圖看特色麥當勞分店👇👇👇

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