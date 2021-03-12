撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-12 11:54

人氣爆燈的沙爹牛名店好好運快餐店已宣布5月在荔枝角重開，令一班支持者超興奮！年中都有不少美食名店因敵不過租金或租約期滿而結業，會重開的只佔少數，這次《香港01》飲食記者就為大家整理重開名店的清單，讓大家輕鬆跟著搵食。

一眾網民念念不忘，更特地開了關注組專頁的沙爹牛名店好好運快餐店早前宣布回歸，另一班粉絲十分期待。好好運快餐店的老闆在「好好運快餐店關注組」Facebook群組宣布「本店將於五月中在荔枝角半島大廈重開，多謝支持。」

沙爹牛名店好好運快餐店宣布回歸。（Facebook截圖）

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食店即使人氣再盛、生意再好，都有機會因敵不過租金或租約期滿而結業，會重開的只佔少數。若果遇上著名食店重開，真的要把握機會盡快試試。以下整理5間重開名店，點擊睇睇可以去哪裡吃到 👇👇

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