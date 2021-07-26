消委會︱10款燒味鹵味鈉含量排名　叉燒第3、燒肉飯一盒已超標！

【消委會 / 燒味鹵味 / 鈉含量 】叉雞飯、燒肉飯，是不少港人平日常吃的食物，但原來燒味和鹵味的鈉含量不容少看，食一餐隨時鈉含量超標！



消費者委員會早前與食環者食物安全中心合作，72間位於不同地點的酒樓、茶餐廳、快餐店、燒味鹵味店及超級市場搜集10種、共100款食物樣本，包括叉燒、燒肉、乳豬、燒鵝、燒鴨、豉油雞、滷水鵝、滷水鵝腸、滷水鵝腎及紅腸，測試其鈉含量 👇👇👇點擊下圖逐一睇10款燒味及滷水食物的鈉含量👇👇👇

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一盒燒肉飯可超建議每日鈉攝取量近兩成

消委會又從市面買入5個不同燒味飯，以先前得出的各食材平均含鈉分量為參考，推算出每盒飯的含鈉情況。結果發現，如以測試結果所得的燒肉鈉含量最高值計算，整份燒肉的鈉含量可達到2400毫克，超過世界衞生組織建議成年人每日鈉攝取量近兩成👇👇👇點擊下圖逐一睇5款燒味及滷水飯盒的鈉含量👇👇👇

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🤤🤤🤤 同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺🤤🤤🤤

過去一年因為疫情關係無得飛出香港，結果香港牽起了staycation熱潮，在眾多酒店之中，哪間又是你的最愛？網民在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

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經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」！想知完整名單立即點擊內文👉👉網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺

🤤🤤🤤 同場加映2：「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？🤤🤤🤤

「如果你一生只能食一樣食物，你會選什麼？」相信不少人都問過自己這個問題，不不知道你的答案和全球網民的選擇是否相同？外國網站Ranker最近跟據全球304,400票，得出「一生人只能吃一種食物排名榜」，冠軍實至名歸，朱古力、薯條等很多人的至愛又排第幾？👇👇即刻睇你心愛的美食是否上榜👇👇

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想知第11至第1位有無你喜愛的美食？立即點擊內文👉👉「如果一生只能吃一種食物」外國網民票選20強 薯條炸雞排第幾？

🤣🤣同場加映3：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

其餘4位是什麼？想知立即點擊睇全文 👉👉熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔