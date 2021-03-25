撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-25 11:56

2021年3月更新｜各大酒店紛紛推出下午茶自助餐優惠，當中有buffet主打士多啤梨做主題的下午茶，又有櫻花主題，想食刺身壽司都有！《香港01》飲食記者精選酒店下午茶自助餐優惠，包括Novotel、帝京、Cordis、康得思等酒店。

*以下内容及價錢為發稿日當日資訊，因應疫情酒店或有特別安排，以酒店方最終決定爲準。*

【1】Hyatt Regency——近期大熱Tea Buffet

尖沙咀凱悅酒店原來都有推出下午茶自助餐，而且最近成爲網上討論度最高的Tea Buffet！有專人即席煮熱食，也有多款甜品！

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尖沙咀凱悅酒店 地址：九龍尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【2】百樂酒店——士多啤梨主題75折優惠

百樂酒店在1月5日至3月31日推出「粉紅草莓國度」下午茶自助餐，有草莓什果鮮蝦沙律、蜜桃草莓甜酸骨等鹹點，更無限供應橙汁和果汁。

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+ 12 + 12 + 12

百樂酒店 地址：香港九龍尖沙咀 漆咸道南61-65號 電話：2731 2100

【3】帝京酒店——多款士多啤梨主題甜點

帝京酒店推出士多啤梨主題的「草莓伊甸園下午茶自助餐」下午茶自助餐，有冷盤、熟食等供應，用上分別來自法國、日本、韓國的士多啤梨，製作多款鹹甜點！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

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【4】JW萬豪——一星期七日都供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應！壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律及各類特色美食都十分吸引！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【5】Marco Polo——櫻花主題粉紅控必去

Marco Polo馬哥孛羅酒店最新下午茶自助餐推廣是春日櫻花週末下午茶自助餐，各款甜點用上食用櫻花，包括櫻花乳酪芝士蛋糕、櫻花杏仁豆腐、櫻花士多啤梨卷等。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址：尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

【6】 諾富特東薈城酒店——椰子與辣椒主題

諾富特東薈城酒店推椰子與辣椒主題下午茶自助餐，新穎的配搭令人眼前一亮，有加多加多沙律、泰式椰子雞湯、印尼傳統椰漿飯、及辣椒朱古力慕絲蛋糕等。

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+ 2 + 2 + 2

諾富特東薈城酒店 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8808

【7】港威酒店——必吃芝士噴泉、海鮮

港威酒店餐廳Three on Canton推出下午茶自助餐，有冷盤、車打芝士噴泉、壽司等，也有多款甜品提供！飲品方面會輪流供應兩款果汁，同樣可以無限添飲。

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港威酒店 地址：尖沙咀廣東道13號 電話：2113 0888

【8】康得思酒店——日韓主題街頭美食

Cordis推出週末日韓主題下午茶自助餐，逢星期六日及公眾假期才有！當中美食有壽司、爐端燒、章魚小丸子等美食。

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

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