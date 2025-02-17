再見梵高光影體驗展入場攻略！全新AI梵高沉浸體驗早鳥優惠減$30

再見梵高—光影體驗展（香港站）｜你聽過梵高吧？荷蘭後印象派畫家梵高繪畫出《星夜》、《向日葵》、《麥田群鴉》等作品，每幅都深入民心，讓人一再回味！

《再見梵高—光影體驗展》在全球90多個城市巡迴展出後，2月28日再度在香港展出！以全新佈局利用近30座巨幕，以現代光影科技呈現梵高經典作品，現場將會展出3,000幅作品，並利用嶄新技術刺激大家的感官，4D沉浸式進入梵高的藝術世界，還有AI梵高即席揮毫，想知有什麼亮點？即看下文！



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再見梵高—光影體驗展（香港站）【1】現代光影呈現名畫細節

梵高經典作品《星夜》（再見梵高—光影體驗展香港站圖片）

《再見梵高—光影體驗展》最大的亮點當現是運用現代光影科技呈現梵高作品，展出作品近3,000幅，包括為人所熟悉的《向日葵》、《星夜》和《麥田群鴉》，這些經典畫作將會透過近30座巨幕呈現在大家的眼前，讓大家可以看到畫中的細節，以不同的形式「走」進梵高作品中的世界。

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再見梵高—光影體驗展（香港站）【2】現場實景時空交錯體驗

《亞爾的臥室》3D呈現畫中細節。（再見梵高—光影體驗展香港站圖片）

現場更重現梵高經典畫作《亞爾的臥室》，把畫中物件、細節以實際尺寸呈現。這幅畫所描繪的正正就是梵谷於法國阿爾勒居住的臥室，這次化作現場實景，讓大家能走進梵高的畫作，在這個2D與3D交錯的空間，感受梵高的世界。

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再見梵高—光影體驗展（香港站）【3】4D沉浸式走進梵高世界

香氛元素帶你進入畫中世界（再見梵高—光影體驗展香港站圖片）

展覽現場更可以聽到舒伯特、巴哈等經典樂章，透過古典音樂把大家帶到梵高生活的年代。此外，更會透過香氛元素，刺激大家的嗅覺，例如在《向日葵》可以嗅到陣陣向日葵花香，《星夜》就可以感受到微風輕拂，讓大家猶如置身於畫作之中。

再見梵高—光影體驗展（香港站）【4】AI梵高模仿大師筆觸繪畫

AI梵高幫大家繪製自畫像。（再見梵高—光影體驗展香港站圖片）

全新推出「AI梵高」的部份，透過AI人工智能學習技術，讓後印象派大師梵高重生，透過AI模擬出梵高的筆觸、風格，為來場的觀眾畫一幅肖像畫！（門票不包括AI梵高體驗，有興趣的朋友可於現場加購）

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《再見梵高—光影體驗展》

日期：2025年2月28日至2025年6月8日

時間：早上11時到晚上8時

地址：香港鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER 2樓 （K11 HACC）

票價：早鳥優惠$160



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