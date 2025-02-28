香港好去處3月｜Ｍ+畢加索／海洋公園／迪士尼門票半價　29大推介

香港好去處3月｜雖然3月沒有公眾假期，但仍然可以趁著星期六日的短假期在香港參與不同活動體驗！《香港01》頻道「好食玩飛」整合29大好去處，M+畢加索、迪士尼、海洋公園門票可以低至半價換購，多個工作坊、玩樂體驗、光影展館更享有買1送1！



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香港好去處3月【1】M+ — 最大型畢加索展覽／獨家低至半價換購

M+博物館將在3月至7月舉辦「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，由巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾60件傑作，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。持特別展覽門票更可參觀另一特別展覽「郭培：藝想天開」 及所有標準門票展覽！現在經《01空間》買飛更可以積分低至半價換購！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：2025年3月15日至2025年7月13日

地點：九龍博物館道38號 西九文化區M+

電話：2200 0217



香港好去處3月【2】海洋公園 — 打卡龍鳳胎寶寶／獨家低至半價換購

香港海洋公園近日迎來熊貓龍鳳胎寶寶的誕生，入場即可展開「大熊貓之旅」，發掘國寶級貴賓的奇趣一面！樂園各處更有多個熊貓打卡位，包括超過5米高的巨型充氣「大」熊貓、大熊貓萌趣投影、沉浸式體驗大熊貓光影互動裝置等。海洋公園更有其他瀕臨絕種動物、刺激機動遊戲、登山纜車等體驗等你發掘！現在經《01空間》買飛更可以積分低至半價換購！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



香港好去處3月【3】迪士尼樂園 — 20周年奇妙派對／門票低至$236

香港迪士尼樂園迎來20周年，將舉行全年的慶祝活動！包括全新「Friendtastic!」巡遊表演及20周年限定版「迪士尼星夢光影之旅」，米奇與好友將聯同Duffy與好友齊齊換上全新20周年限定服裝亮相，更會於2025年2月21日至5月7日舉行年度萌粉盛會「Duffy與好友同萌遊」，各位迪士尼粉絲絕對不能錯過！現在透過《01空間》以積分換購，門票低至$236！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



香港好去處3月【4】宮崎駿 • 奇幻燭光音樂會 — 百年古堡聽音樂／人均$500

宮崎駿奇幻燭光音樂會（Candle Light Concert）將於2025年4月26至27日在香港大學大學堂舉行！音樂會將表演風之谷、千與千尋、龍貓、魔女宅急便、天空之城、哈爾移動城堡及幽靈公主的經典配樂，宮崎駿Fans必去！現在單人票只需$500！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：2025年4月26至27日（星期六及星期日）

地點：香港大學大學堂薄扶林道144號

時間：18:30或20:30



香港好去處3月【5】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG — 全球首間超音鼠主題競技場／獨家9折

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG是日本知名室內遊樂園品牌 Tokyo Joypolis 的姐妹品牌。遊樂園以超音鼠為運動主題，擁有三大主題區及特色餐飲體驗，包括：忍者道場、超音鼠競技場及未來運動館，內有全球首個AR攀岩牆、空中金環大冒險、手裏劍飛鏢王等數十項結合尖端科技與互動設施的創新遊樂項目。現在更有獨家9折優惠，玩足2小時只需$234起！👉🏻 即搶獨家優惠✨

地點：九龍城啟德體育園運動健康中心 G/F-4/F



香港好去處3月【6】香港光影展館—重現70年代舊香港／6大特色場景／人均$33

沙田龍華酒店舉辦香港光影展館，將70至90年代的舊物重現眼前！展館將會展出舊屋邨的單位、醫館、士多、政府部門辦公室以及涼茶舖等6大場景，帶大家回到昔日香港。大家還可以與舊物互動，例如舊雪櫃和電視機等可以插電使用，連涼茶壺都能倒出涼茶！現時更可享有獨家買2送1優惠，人均$33入場！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：即日至2026年1月10日

地點：沙田下禾輋22號龍華酒店

開放時間：11:00-19:00（星期五、星期六、星期日）



香港好去處3月【7】SOUL ELEMENT — 再生水磨石工作坊／獨家2人同行6折

SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現在獨家2人同行可享6折優惠！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



香港好去處3月【8】Myosotis Flower — 自製工業燈、海膽燈／9折

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！現時有獨家9折優惠，人均$350起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



香港好去處3月【9】1001HK — 黑膠唱片時鐘工作坊／2人同行82折

在白色情人節與另一半製作充滿情懷的黑膠唱片作為小禮物，一定別具紀念意義！1001HK 提供黑膠唱片時鐘工作坊，製作專屬的7吋黑膠唱片鐘，用音樂去記錄紀念日！活動現時更有獨家二人同行82折，再送特色環保物料手機座！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈10樓01室

電話：9217 9793（已購買之客人請以WhatsApp確認優惠，並提前一天預約活動。）



香港好去處3月【10】山系編織工作坊 — DIY編織袋／2人同行7折

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的朋友，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇！現在2人同行更可享有7折優惠，人均$349起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK

電話：6086 8671



香港好去處3月【11】香港珍珠養殖協會 — 西貢珍珠首飾工作坊／獨家59折起

港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現在更享有獨家低至59折優惠，人均$490起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：白沙灣三星灣街渡

電話：6978 8050



香港好去處3月【12】Beanbeantiful — 自製毛公仔、串珠放題／人均$111起

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

串珠放題工作坊則有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等，只要限時完成都可以帶走。現在更享有復活節限定獨家優惠，人均$111起可以任玩1小時！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



香港好去處3月【13】Snow & Surf HK — 室內暖水衝浪／單板雙板滑雪／買1送1

全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現有買1送1優惠，人均低至$199！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



香港好去處3月【14】Resalaser — 夜光迷宮鐳射槍戰／買1送1人均$88

全港最受歡迎的鐳射槍對戰場地「Resalaser」，採用自家原創的147-NSLT 鐳射槍系統及裝備，做到射擊準確度和真實感，體驗更佳！Resalaser鐳射槍戰有不同遊戲模式、情境及難度，如：攻防戰、爭奪戰、首級行動、個人戰等，夜光迷宮場地搭配幻彩燈光及煙效，猶如置身星球大戰般，超級刺激！

體驗完激烈的槍戰，場內亦有街機遊戲、桌球、足球機、飛鏢等設施可以任意玩！現在更有獨家買1送1優惠，人均只需$88一局！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：九龍觀塘海濱道175號國際工業大廈4樓A室

電話：6484 4499



香港好去處3月【15】Super Sports Park — 全港最大室內運動場／9折

鄰近奧海城的「Super Sports Park」是目前全港最大的室內運動場！運動場提供超過20種體能設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等親子友善活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後食餐好就最適合不過啦！現在2人同行及3人同行都有9折優惠！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



香港好去處3月【16】Focus Cycle — 全港首創室內騎行／33折試3堂

位於尖沙咀THE ONE的Focus Cycle，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里！無論是健身新手，還是有運動底子的人士也適合參與！現在獨家優惠3堂試堂價33折，平均1堂唔使$80！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖

電話：9242 3835



香港好去處3月【17】The Hideout — 2小時咖啡工作坊／2人同行85折

位於大嶼山梅窩的The Hideout推出「Farm to Cup」工作坊，讓你體驗咖啡從種植到沖泡的整個過程，以及學習沖泡和品嘗技巧。除了可以體驗咖啡的藝術，更可以從專屬菜單中選擇1道食物和1杯飲料，度過休閒的假日！現在更享有獨家2人同行85折優惠，人均$504！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：大嶼山梅窩銀礦灣路

電話：9660 2625



香港好去處3月【18】STAY BAR — 全港首間海上移動酒吧／低至$220

天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭，成為復古船酒吧，現場還會有駐場歌手表演，等你聽住歌過一個微醺的音樂夜！酒吧仲有多款特色雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，期間還有不少季節限定的雞尾酒，端起酒杯與迷人夜景打卡最適合不過！現有獨家優惠低至$220，包門票、兩杯雞尾酒、STAY紀念品、佐酒小食及話梅！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：15/1/2025-28/2/2025（逢星期五、六及指定日子）

地點：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）

開放時間：20:00-02:00



香港好去處3月【19】浪遊漁港1773 — 漁村深度遊／打卡《食神》取景地／獨家9折

趁住假日，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡影相！現時優惠價最平只需$175一位，門票更包括飲品、小食及正宗艇仔粉！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211



香港好去處3月【20】Happy Cara — 天然柴柴潤唇膏DIY工作坊／獨家買1送1

Happy Cara 由英國IFA認證香薰治療師主理，使用有機天然的材料做DIY課堂，可以因應自己的肌膚進行個性化配方，製作天然的潤唇膏。潤唇膏除了使用天然材料、法國有機精油及底油，更有超過10款柴柴外型，造型非常可愛！現在有獨家買1送1優惠，人均只需$240！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：觀塘道398號EASTCORE 11 樓1139室

電話：6049 5796



香港好去處3月【21】Bun's 2020室內滾軸溜冰場 — 懷舊風滾軸溜冰場／人均$85起

Bun's 2020室內滾軸溜冰場佔地面積20,000呎，裝潢充滿80年代Y2K風格，場內擺放著各式各樣的霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。即使是對溜冰一竅不通的新手，場內亦有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩！現有買1送1優惠，人均低至$85！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

D2 Place分店

地點：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

鰂魚涌分店

地點：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓



香港好去處3月【22】PAPABUBBLE — 西班牙手工糖果工作坊／快閃半價

西班牙糖果店PAPABUBBLE的西班牙手工糖果工作坊可增加互動機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的手工糖果！過程中可以自由選擇口味，製作約100-150粒糖果或棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！3月的主題為動物造型或白色情人節心型糖及愛心棒棒糖，現在有獨家限量快閃5折優惠，人均$290起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：即日至2025年8月30日

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



香港好去處3月【23】Out of Colours— 訂製個人化唇膏工作坊／人均$240

趁著新年約埋閏蜜一同製作獨一無二，和適合自己唇色的唇膏就最適合不過！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列健康彩妝，現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧，由顏色、質地、配方、香味等細節都可由自己親自調配，無論是帶媽咪前行、帶小朋友親子樂，還是與閨蜜前往都非常抵玩！現時有親子及二人同行優惠，人均$240起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：即日至2025年5月31日

地點：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

電話：6367 2505



香港好去處3月【24】釣蝦場HABO — 2小時任釣保底5隻蝦／人均$240

新蒲崗釣蝦場HABO空間廣闊、環境舒適，非常適合與三五知己享受釣蝦的樂趣！除了有專人指導釣蝦技巧之外，現場更可免費加工釣獲的大蝦，釣完便可安坐在一邊享受食物，現時優惠價只需$240一位，讓你釣足2小時，仲可保底獲贈5隻蝦，即使最後釣不到也有安慰獎！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地點：新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

電話：6089 6789



香港好去處3月【25】香港大富翁夢想世界 — 全球首間主題館／人均$176起

「香港大富翁夢想世界」是「大富翁」的全球首間主題館，位於山頂廣場，以全息投影及4DX體感技術，銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素全部立體地呈現眼前，更可以與大富翁先生的超級跑車打卡合照！

你更可以參觀大富翁先生的絕密金庫，與大富翁先生在港島街頭跟鑽石大盜展開激烈追逐、體驗維修水管、進行搶錢遊戲。現在獨家門票優惠低至77折，人均$176起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

香港好去處3月【26】黑暗中對話 — 小王子黑暗之旅／低至8折

暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館，讓你不依靠眼睛重新感受世界。體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界。現時有獨家低至8折優惠，人均$252起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



香港好去處3月【27】LOHAS Rink 康城溜冰場 — 最新節能科技溜冰場／獨家51折套票

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！現在更享有獨家51折溜冰套票優惠，低至$50次任玩3小時！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

香港好去處3月【28】大家樂馬灣復活節採蛋節2025 — 尋找復活節彩蛋、攤位遊戲／獨家8折

馬灣復活節彩蛋節2025強勢回歸！「大家樂馬灣復活節採蛋節2025」將在2025年4月19日舉行，活動可以尋找復活節彩蛋、暢玩多個攤位遊戲、欣賞音樂表演，參加者更有機會贏取獎品！現在經《01空間》買飛可享獨家8折外，更送你$100馬灣餐廳現金券等禮品，門票最平$50！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：2025年4月19日（星期六）

地點：馬灣東灣泳灘



香港好去處3月【29】FunKids 復活尋蛋 · 跑 2025 — 小朋友田徑比賽／獨家7折

南華體育會將舉行「FunKids 復活尋蛋 · 跑 2025」田項比賽，可以參與一至四項比賽項目以及尋蛋遊戲。每位參賽者將獲發參與證書一張，賽事將設有各個年齡組別的男女子全場總冠軍。成為全場總冠軍更贈送水晶獎盃及證書！現在報名參加更可享有低至7折優惠，最平$171！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：2025年04月18日（星期五）

地址：銅鑼灣加路連山道88號 南華體育會賽馬會運動場



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