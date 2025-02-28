BLACKPINK｜Jisoo香港見面會3.6開售!earthquake爆紅｜附購票連結

BLACKPINK｜Jisoo香港見面會｜韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉，以主打曲《earthquake》獲得亮眼成績。近日再宣布，將在香港和澳門，舉辦個人亞洲巡迴粉絲見面會，也是BLACKPINK單飛後第二位來港辦見面會的成員。深信一眾粉絲已經期待已久，即睇下文了解地點、日期、售票詳情！



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Jisoo單飛後首次回歸，推出新迷你專輯《AMORTAGE》。(Klook）

Jisoo香港見面會｜新歌《earthquake》登Billboard冠軍

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo單飛後首次回歸，推出新迷你專輯《AMORTAGE》。主打曲《earthquake》迅速登上Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第一位，並在全球45個地區的iTunes專輯榜，及中國騰訊音樂綜合K-POP榜上均取得首位，MV在YouTube的觀看次數更超過3,800萬。

新專輯主打曲《earthquake》迅速登上Billboard冠軍。（IG@sooyaaa__）

Jisoo香港見面會｜3月底亞博舉行

因應這次推出新專輯，Jisoo宣布，她將於3月，在澳門及香港舉行個人亞洲巡迴粉絲見面會，名為《ASIA FAN TOUR 2025: "LIGHTS, LOVE, ACTION!"》。見面會將於3月21日至22日在澳門銀河綜藝館舉行，在3月28日至29日於香港亞洲國際博覽館展開。

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JISOO粉絲見面會2025香港站詳情

2025 JISOO ASIA TOUR: “LIGHTS, LOVE, ACTION!” IN HONG KONG

日期：2025年3月28-29日

地點：香港亞洲國際博覽館

地址：香港赤鱲角航展道1號



Jisoo香港見面會｜3.6開售門票

現時官方只發布了香港站見面會門票將於3月6日，正午12點起於Klook發售，具體詳情如座位表、票價等仍有待主辦單位公布，粉絲們請密切留意更新！

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JISOO粉絲見面會2025香港站門票

發售時間：3月6日（正午12點起）

票價：有待公布



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