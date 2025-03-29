太陽馬戲團KOOZA 5月來港！門票早鳥$350起／世界級雜技10大必睇

太陽馬戲團《KOOZA》香港站！太陽馬戲團睽違7年再度來港演出，並將以香港為亞洲巡演的首站！太陽馬戲團將在2025年5月21日至6月22日登陸中環海濱，為觀眾帶來世界級規模的雜技盛宴，更有全新登場的扯鈴及空中綢吊表演！現在優惠門票只需$350起！



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太陽馬戲團《KOOZA》全球好評 世界級規模雜技表演

世界級馬戲團太陽馬戲團是全球最大的戲劇製作公司，曾獲得包括艾美獎、斑比等在內的國際演藝界各項最高榮譽！太陽馬戲團每年會巡迴世界各地帶來不同劇目演出，每次都叫好叫座。

而馬戲團的世界級鉅作《KOOZA》更是馬戲團的元老級經典劇目，被譽為是「一生必看一次」的世界級規模雜技表演！《KOOZA》融合了驚險精彩的雜技表演及滑稽幽默的小丑藝術表演。

《KOOZA》於2007年首演，曾在五大洲、橫跨23個國家的70多個城市進行了超過 5000 場表演，吸引了近 800萬觀眾入場觀賞，獲得全球好評，可見其水準與實力之強大！

《KOOZA》5月登陸中環海濱 首度公開全新表演節目

太陽馬戲團《KOOZA》時隔七年後重臨香港，將在2025年5月21日起登陸中環海濱，並將以香港為亞洲巡演的首站。香港站演出為期46天，演出時長125分鐘。

《KOOZA》更將在香港首度公開全新表演項目及全新互動環節，及呈獻太陽馬戲團的原創特色雜技，為大家帶來驚險刺激的表演！

太陽馬戲團《KOOZA》香港站

日期：2025年5月21日至2025年6月22日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

演出時長：125分鐘（包括25分鐘中場休息）



太陽馬戲團《KOOZA》將在2025年5月21日至6月22日登陸中環海濱。（官方圖片）

首階段門票預訂$350起 附演出時間表、座位表

太陽馬戲團《KOOZA》香港站門票分為VIP區、特選區、白金區、金區、銀區、銅區及標準區，兒童（2至12歲）持有效身份證明可享有金區、銀區、銅區和標準區的$100購票優惠。經《01空間》享低至半價換購門票優惠。寬敞圓形舞台更提供了260度的無遮擋視野，可以全方位欣賞精彩表演！

太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜經《01空間》享低至半價換購門票優惠

VIP區：$1,998

特選區：$1,698

白金區：$1,298

金區：$998｜兒童$888

銀區：$758｜兒童$658

銅區： $600｜兒童$500

標準區：$450｜兒童$350

<以上票價另須收取5%手續費>



太陽馬戲團KOOZA香港站｜座位表及場次

太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜演出時間表

星期三至五：19:30

星期六：13:30｜16:00｜20:30

星期日：13:30｜16:00



經《01空間》享低至半價換購門票優惠。

《KOOZA》10大必睇推介 空中絲帶舞／死亡之輪表演

太陽馬戲團《KOOZA》香港站演出由54位世界頂尖表演者糅合全新的製作元素，結合西方流行音樂與印度傳統音樂的現場配樂、奢華服裝、豐富佈景、嶄新技能為大家帶來驚險刺激的表演，有部分表演更將在香港首度公開！

《KOOZA》必睇推介【1】伊卡洛斯遊戲二人組（全新表演項目）

「伊卡洛斯遊戲二人組」將首次於《KOOZA》中亮相，兩位表演者將表演人腳雜耍、翻轉和翻筋斗，其中更會有一位表演者將另一位表演者拋向空中！

《KOOZA》必睇推介【2】扯鈴（全新表演項目）

三屆世界冠軍表演者將同時操控著三個扯鈴，進行旋轉、投擲等高難度動作，表演。

《KOOZA》必睇推介【3】空中綢吊（全新表演項目）

表演者將在空中表演絲帶舞，做出姿態優美的飛行、旋轉、擺盪動作，將演出推向高潮！

空中綢吊表演將首次在港演出（官方圖片）

《KOOZA》必睇推介【4】柔身術

太陽馬戲團《KOOZA》柔身術與別不同，3位表演者在動作編排和位置上的大膽創新，以驚人的速度與無縫的團隊合作，共同編織出一幕幕宛如雕塑般動人心魄的畫面。

《KOOZA》必睇推介【5】板凳平衡

表演者憑8張椅子和1個基座搭建起一座高約7米的高塔，並在塔頂施展出精湛的平衡技巧，過程動魄驚心！

板凳平衡表演過程動魄驚心！（官方圖片）

《KOOZA》必睇推介【6】歡樂雜耍盛會

歡樂雜耍盛會將呈獻人體金字塔、空中飛舞等，更會巧妙融合了消防員使用的著陸墊表演因紐特人的傳統遊戲「拋毯子」！

《KOOZA》必睇推介【7】高空走鋼絲

四位走鋼絲的表演者將在兩條懸於約4.6米及7.6米的高空繩索上穿梭，每一步前行和平衡調整都讓觀眾屏息以待，緊張又刺激！

《KOOZA》必睇推介【8】獨輪車二人組

《KOOZA》將經典獨輪車表演的全新演繹，加入了故事元素。其中一位表演者將扮演乘客，在互相交流的過程中呈獻令人目不轉睛的雙人舞！

太陽馬戲團《KOOZA》的獨輪車表演加入了故事元素（官方圖片）

《KOOZA》必睇推介【9】死亡之輪

1,600磅重的死亡之輪由兩位表演者驅動，並以驚心動魄的速度旋轉，過程中緊接進行跳躍及反向旋轉等動作！死亡之輪從舞台左側延伸至右側，打破傳統的對稱布局，與觀眾距離超近，絕對令人心跳加速！

太陽馬戲團《KOOZA》死亡之輪將從舞台左側延伸至右側（官方圖片）

《KOOZA》必睇推介【10】翻轉板

翻轉板將表演者彈射至空中，在高空完成一系列高難度的翻騰動作！緊接著更有雜技演員則在距離舞台9米高的地方，雙腿綁著金屬高蹺，做出同樣的高難度動作！

翻轉板（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》香港站

日期：2025年5月21日至2025年6月22日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

演出時長：125分鐘（包括25分鐘中場休息）

01空間優惠票價：$350起



經《01空間》享低至半價換購門票優惠。

5大交通方法前往太陽馬戲團《KOOZA》

交通方法【1】巴士

乘坐前往或途經中環、金鐘或港內線碼頭的巴士，然後步行數分鐘可達。

交通方法【2】港鐵

由港鐵中環站A出口或香港站A2出口步行約十分鐘。

由港鐵金鐘站A出口往中西區海濱長廊方向，經添馬公園後轉左直行，步行約十分鐘。

交通方法【3】渡輪

乘坐天星小輪前往中環，下船後靠左直行約一分鐘即達。

交通方法【4】的士

可於天星小輪的士站下車，步行約2至4分鐘即達。

交通方法【5】私家車

場地不設泊車設施，駕駛人士可使用附近停車場如大會堂、國際金融中心、太古廣場等。

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