自助餐優惠買1送1！九龍東皇冠假日酒店任食生蠔龍蝦　人均$161起

自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店｜限時3日！九龍東皇冠假日酒店推出午餐、下午茶、晚餐自助餐買1送1優惠，人均低至$161就可以歎到酒店自助餐！當中自助晚餐可以無限享用新鮮生蠔、北京填鴨、芝士焗龍蝦，歎完美食仲有Haagen-Dazs雪糕任食！想知有幾抵？即刻睇內文！



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九龍東皇冠假日酒店自助餐買1送1

4月份想同親友好友歎自助餐美食？九龍東皇冠假日酒店推出的買1送1自助餐套票就最抵食！即日起至3月30日，九龍東皇冠假日酒店自助午餐、下午茶、晚餐推出獨家買1送1套票，優惠兌換期由2025年4月18日至4月30日，復活節期間更有限時美食！

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九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐套票，即日起至2025年3月30日，限時買1送1優惠！（官方圖片）

【尚廚｜尋味歐陸之旅自助晚餐｜連無限暢飲】買一送一（原價加一）

九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」！必食推介芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋、寶雲酥羊架、醬燒原條豬肋骨、法式松露芝士焗田螺伴香滑薯蓉 、法式油封鴨腿配燴小扁豆，還有任食新鮮生蠔！星期五至日、公眾假期及前夕更有限定美食，包裝麵包蟹、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身！麵包蟹蟹膏甘香，蟹肉飽滿，蟹控定會喜歡！👉🏻48小時快閃買1送1

另有多款甜品，包括迷你德國芝士蛋糕、法式漂浮雪島、英式香蕉太妃批、意大利紅桑子奶凍，最後當然要歎杯Haagen-Dazs雪糕！有八款口味任選任食，還可以配搭朱古力噴泉！

尚廚｜尋味歐陸之旅自助晚餐｜連無限暢飲

時間：下午6時30分至晚上9時30分（2025年4月18日至21日設特別時段：首輪下午5時30分至晚上7時45分；次輪晚上8時15分至10時30分）

星期一至四👉🏻48小時快閃買1送1

成人：$718/2位｜原價: $1315.6｜人均$359

星期六至日及公眾假期👉🏻48小時快閃買1送1

成人：$766/2位｜原價: $1403.6｜人均$383

星期一至四👉🏻即搶快閃7折優惠

成人：$478｜原價：$658

長者：$414｜原價：$570

小童：$334｜原價：$460

星期五至日、公眾假期及前夕👉🏻即搶快閃75折優惠

成人：$542｜原價：$702

長者：$474｜原價：$614

小童：$389｜原價：$504

九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐套票，即日起至2025年3月30日，限時買1送1優惠！（官方圖片）

【尚廚｜環球美食盛宴自助午餐｜連無限暢飲】買一送一（原價加一）

九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「環球美食盛宴自助午餐」，豐富美食包裝新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨，逢星期六、日及公眾假期還有限定松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身！正餐食飽飽後，還有豐富甜品，包括即炸西班牙油條、德國黑森林蛋糕、意大利芝士蛋糕、英式面包布丁、法式檸檬蛋白撻等等，最重要是有八款口味的Haagen-Dazs雪糕可以任食！👉🏻48小時快閃買1送1

復活節期間（4月18日至21日）更有限定節日美食，包括海龍王酥皮湯、泰式香茅燒雞，還有可愛雞仔造型的芒果熱情果慕絲蛋糕、兔子造型的菠蘿椰子蛋糕等等，最適合家長帶同小朋友一同享用！小童目前也有快閃優惠價，7折$198起！👉🏻48小時快閃買1送1

尚廚｜環球美食盛宴自助午餐｜連無限暢飲

時間：中午12時至下午2時30分（2025年4月18日至21日設特別時段：首輪上午11時30分至下午1時45分；次輪下午2時15分至4時30分)

星期一至五👉🏻48小時快閃買1送1

成人：$418/2位｜原價: $765.6｜人均$209

星期六至日及公眾假期👉🏻48小時快閃買1送1

成人：$466/2位｜原價: $853.6｜人均$233

星期一至五👉🏻即搶快閃7折優惠

成人：$278｜原價: $383

長者：$238｜原價: $328

小童：$198｜原價: $273

星期六至日及公眾假期👉🏻即搶快閃75折優惠

成人：$330｜原價: $427

長者：$287｜原價: $372

小童：$245｜原價: $317

九龍東皇冠假日酒店尚廚【士多啤梨雙重奏下午茶自助餐 - 連無限暢飲】即日起至2025年3月30日，限時買1送1優惠！（九龍東皇冠假日酒店圖片）

【尚廚｜士多啤梨雙重奏下午茶自助餐｜連無限暢飲（星期六、日及公眾假期）】（原價加一）

如果喜歡別士多啤梨的朋友，就要試試尚廚的「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」！尚廚精心炮製一系列大量士多啤梨甜品，包括草莓奧地利朱古力蛋糕、草莓櫻桃酒沙巴翁、開心果韓國草莓慕絲蛋糕、韓國草莓牛乳布丁、韓國草莓酥皮忌廉卷、草莓雙層芝士蛋糕、日式草莓梳乎厘班戟，還有八款口味Haagen-Dazs雪糕及草莓白朱古力噴泉！👉🏻48小時快閃買1送1

如果不夠飽還有士多啤梨小食，當中包括士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士、士多啤梨煙三文魚薄餅，士多啤梨FANS可以大飽口福！

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尚廚｜士多啤梨雙重奏下午茶自助餐｜連無限暢飲

時間：下午3時15分至5時15分（不適用於2025年4月18日至21日）

星期六至日及公眾假期👉🏻48小時快閃買1送1

成人：$322/2位｜原價: $589.6｜人均$161

星期六至日及公眾假期👉🏻即搶快閃75折優惠

成人：$228｜原價：$295

小童：$177｜原價：$229

復活節期間有應節美食外，酒店還有節日活動，歡迎家長帶同小朋友一起進餐。（官方圖片）

「復活童樂天地」玩遊戲贏禮物

4月適逢復活節，在復活節期間帶小朋友到香港九龍東皇冠假日酒店用餐，小朋友可到酒店專設的「復活童樂天地」玩樂。今年新增設「尋找復活節兔子」活動，小朋友們可於酒店指定樓層尋找復活節兔子展板的踪影，並與它們合照，贏取精美禮物。除此之外，酒店大堂同設兩個充氣城堡、繽紛擲彩虹等攤位。每位凡於復活節期間恵顧酒店餐廳之3至12歲小童，均可獲贈玩樂券一張。完成所有遊戲後，參加者可獲得精美禮物一份。

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