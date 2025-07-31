啟德好去處11大｜最新戶外運動遊樂場／CHIIKAWA打卡／蠟筆小新展

啟德｜啟德好去處｜啟德近年發展迅速，坐落許多大型商場及娛樂設施，吸引不少港人及遊客前往！《香港01》「好食玩飛」整合11大啟德好去處，除了有打機展及蠟筆小新展、室內運動場外，CHIIKAWA亦強勢登陸啟德體育園，打卡就有機會贏到CHIIKAWA DAYS大型特展門票！即看內文了解詳情！



啟德好去處【1】五行童樂園 —— 全新開幕戶外運動遊樂場！

位於啟德體育園「北斗園」全新戶外運動遊樂場「五行童樂園」近日正式開幕，免費開放予公眾使用。「五行童樂園」占地4,300平方米，以「金、木、水、火、土」五行為概念設計，分為五大主題區，設有10米高的遊戲塔、沙池、彈床、繩網陣、攀石牆、滑索等設施，適合任何年齡！

五行童樂園

開放時間：0900 - 21:00

地點：啟德承啟道



啟德好去處【2】吉伊卡哇漫遊香港 —— 打卡贏CHIIKAWA DAYS門票

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦！香港旅發局亦舉行「吉伊卡哇漫遊香港」助慶，吉伊卡哇與好友們將化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型，在啟德體育園、中環、西貢和北角東岸板道亮相等你打卡！

吉伊卡哇漫遊香港 —— 打卡贏CHIIKAWA DAYS門票（圖片來源：旅發局）

只要在打卡點打卡即可獲得2枚彩色印章，收集8枚印章即可解鎖完整彩色電子明信片。由即日起至2025年8月15日，集齊8枚電子印章並提交正確個人資料的參加者，將自動獲得一次抽獎機會，有機會贏得「CHIIKAWA DAYS」大型特展一般門票兩張（名額50個）！

CHIIKAWA DAYS：吉伊卡哇漫遊香港

日期：2025年7月28日至8月24日

地點：啟德體育園、中環、西貢、北角東岸板道



啟德好去處【3】AIRSIDE GATE33 —— 《無限復活！不只是打機展》

GATE33藝文館將在2025年8月1日至11月9日期間呈獻《無限復活！不只是打機展》，重溫香港人從70年代至今日的「打機」集體回憶！展覽分為六大展區，將展出經典遊戲機珍藏品與巨型盒帶打卡牆、免費街機遊戲對打、《小朋友齊打交》特備專區、互動體驗等，更可以即場試玩「AIRSIDE專屬」九龍城寨特別版《小朋友齊打交2》！

無限復活！不只是打機展

日期：2025年8月1日至11月9日

地點：AIRSIDE GATE33藝文館



啟德好去處【4】啟德體育園 —— 《蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展》

《蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展》登陸啟德體育園！互動體驗展分為11大展區，擁有9個互動遊戲,，其中有2大全新互動展區，2隻2米高的巨型小新立像將以超人造型現身與大家會面！此外，互動體驗展內更有蠟筆小新主題相框人生四格拍貼機及快閃限定店，購買珍藏特典門票更送香港展覽限定版發光卡套！

+ 1

蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展

日期：2025年6月25日至8月31日

地點：啟德體育園啟德零售館2期4樓

票價：$108起



啟德好去處【5】Top Bowl —— 九龍最大保齡球館 $35一局

Top Bowl保齡球場位於啟德體育園內的零售館，是九龍區最大型的保齡球場，場內有40條世界級標準競技球道，適合舉辦賽事、訓練和玩樂，成為不少保齡球發燒友的聚腳地。Top Bowl收費以每局或每小時計算，星期一至五下午6點前可享最優惠價格，成人每局$45，學生更是$35就可以玩上一局，另加$15租用保齡球鞋。由於保齡球館不時舉辦各類比賽，建議前往前可先留意在Facebook專頁上的用場時間表，或致電查詢預約。

啟德Top Bowl保齡球場

地址：啟德零售館1-3樓301-302號舖

電話：2180 0066 / 97388399



啟德好去處【6】Groundswell 浪谷—— 全港首個商場大型室內衝浪場

室內衝浪場品牌「Groundswell 浪谷」，是全港首個坐落商場內的大型室內衝浪場，占地面積近14000呎，分為衝浪區及餐廳和酒吧區。於浪谷 Groundswell可以體驗FlowRider 室內衝浪，場地等提供滑板衝浪和站立式衝浪，新手可以參加1小時滑浪體驗課程，只需帶上泳衣即可參加；滑浪高手就可以直接去衝浪！玩完水再食飯、喝一杯就最放鬆！

Groundswell 浪谷

地點：九龍啟德協調道2號Airside 6/F 601



啟德好去處【6】啟德海濱公園 —— 超靚草地海景睇日落

啟德海濱公園在已對外開放，公園內設共融通道，運用臨海大草坪設計，觀賞180度維港景色，日落時間更可以看到坐在草地邊欣賞超美日落！共融通道更有單車通道，喜歡踩單車的朋友可以在假日約三五知己一起踩單車，欣賞維港美景！

啟德是香港昔日的機場，因此公園的設計上亦加入不少航空元素，例如以紙飛機作靈感的紙飛機休憩亭，更有利用政府飛行服務隊舊螺旋槳設計的藝術裝置！還有以「航空」作為主題的兒童遊樂場，提供多款遊樂設施，最適合家長帶小朋友去放電！

啟德好去處【8】JUST CLIMB ——室內抱石 新人極速上手

近年越來越多人參與室內抱石，如果喜歡做運動流流汗，不妨到JUST CLIMB體驗抱石運動。無論有沒有經驗都可以參與，如果沒有抱石經驗，可以參加新手抱石班，先由專業教練親自指導50分鐘，學識技巧之後，全日任你攀爬場內所有路線！如果在抱石過程中遇到困難的地方，亦可以請教現場的教練。👉01空間獨家優惠

JUST CLIMB

地點：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

交通：啟德站C出口步行15分鐘；鑽石山站A2出口步行15分鐘



啟德好去處【9】Habo蝦堡 —— 有得釣大閘蟹、即釣即煮

Habo蝦堡佔地6000呎，有2個大型釣蝦池，即使風吹雨打都可以在室內盡情釣蝦。每小時$140起，費用已經包括租借工具、釣鉺及基本烹調（白灼或鹽焗），如果沒有釣蝦經驗，店內的職員會先教導釣蝦方法，例如怎樣上餌，如果有需要都可以尋求職員協助。

店內定期會推出不同的主題活動，例如釣大閘蟹、新年盃，吸引喜歡釣蝦的朋友參加。現場還有其他小食供應，萬一釣到的蝦不夠食，可以即時點1斤流沙黃金蝦、秘製蒜香醬油蝦（$60斤起）來補償一下。

Habo蝦堡香港室內釣蝦場

地點：香港九龍新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

交通：啟德站B出口步行14分鐘



啟德好去處【10】PlayHard玩硬 —— 劇本殺、角色扮演遊戲

PlayHard玩硬劇本遊戲館是開店7年的老店，店內有8間主題房、多款服裝道具，如果是新手玩家，職員更會提供教學及引導，超過300個不同劇本，人均約$260起（視乎劇本需時而定），讓大家能夠短暫代入劇本人生，享受一場角色扮演的遊戲。

LARP PlayHard 劇本遊戲館

地點：新蒲崗五芳街12號利景工業大廈13樓B座

交通：啟德站B出口步行15分鐘



啟德好去處【11】Target X Archery 射箭基地 —— 首間30米射箭場

Target X Archery 射箭基地是全港首間可作30米遠射程的室內射箭空間，提供一站式射箭體驗。場地定期開設體驗班供男女老幼自行報名參加，簡單介紹射箭規則、弓具、裝備、上落發射技巧等等，如果朋友４人以上亦可以組隊參加體驗班。

Target X Archery 射箭基地

地點：新蒲崗三祝街 15-17號啟業工廠大廈2樓B室

交通：啟德站C出口步行17分鐘



（全文完）