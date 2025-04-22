母親節好去處36大2025｜朗豪坊+AIRSIDE手作市集　巨型熊貓打卡

母親節2025｜母親節即將來臨，不知道要買甚麼、去哪裡？不如就趁著節日帶媽咪出去行街打卡！《香港01》「好食玩飛」整合20大母親節活動推介，有市集活動、工作坊、商場打卡裝置等，即看內文了解詳情，好好籌備慶祝母親節！



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玩樂活動篇：

母親節活動推介【1】PAPABUBBLE — 母親節太陽花手工糖工作坊

西班牙糖果店PAPABUBBLE的西班牙手工糖果工作坊可增加互動機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的手工糖果！過程中可以自由選擇口味，製作約100-150粒糖果或棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，用來送禮絕不失禮！5月的主題為母親節主題的太陽花棒棒糖工作坊，現在有獨家限量快閃5折優惠，人均$340起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

PAPABUBBLE

日期：即日至2025年8月30日

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號



母親節活動推介【2】STAY BAR — 全港首間海上移動酒吧！

天星小輪船上酒吧「STAY」停泊在尖沙咀碼頭，是一間復古船酒吧，現場會有駐場歌手表演，以及多款季節限定的雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，讓你聽住歌過一個微醺的音樂夜，與迷人的夜景打卡！現有獨家優惠低至$220，包門票、兩杯雞尾酒、STAY紀念品、佐酒小食及話梅！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

STAY BAR

地點：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



母親節活動推介【3】香港珍珠養殖協會 — 西貢珍珠首飾工作坊

香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是用來送禮或者作為母親節親子活動都適合！現在更享有買1送1優惠，人均$390起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

香港珍珠養殖協會

地點：白沙灣三星灣街渡

電話：6978 8050



母親節活動推介【4】Focus Cycle — 全港首創夜店風格室內騎行運動

位於尖沙咀THE ONE的Focus Cycle，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里，可以帶媽媽一起度過健康的母親節！現在獨家優惠3堂試堂價33折，平均1堂唔使$80！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

Focus Cycle

地點：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖

電話：9242 3835



母親節活動推介【5】山頂纜車 — 纜車＋凌霄閣摩天台 + 美樂體驗館

山頂凌霄閣一直都是旅客必到的景點之一，全程約1300米只需6分鐘就可以由金鐘花園道直上山頂，再登上旁邊凌霄閣以360度0死角欣賞香港的迷人景色，並參觀美樂體驗館，可以帶媽媽回憶舊香港情懷，更可以在凌霄閣看夜景！現在享有限時買1送1優惠，人均只需$84起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

山頂纜車＋凌霄閣摩天台 + 美樂體驗館入場券

地點：中環花園道33號



母親節活動推介【6】香港杜莎夫人蠟像館 — 與超過100個全球名人打卡合照！

香港杜莎夫人蠟像館星光熠熠，擁有超過100個全球名人的逼真蠟像。場內有多達12個展區，由香港藝人、國際明星、韓國偶像、藝術家等都有，當中包括蕭敬騰、王嘉爾、愛莉安娜 · 格蘭德、鄧紫琪等人氣巨星。趁著母親節可以帶媽媽到山頂一日遊，順道前往杜莎夫人蠟像館打卡！現時預訂即享獨家71折，入場門票$210起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

母親節活動推介【7】浪遊漁港1773 — 漁村深度遊+打卡《食神》取景地

趁住母親節，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡！現時優惠價人均只需$175，門票更包飲品、小食及正宗艇仔粉！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

浪遊漁港1773

地點：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211



母親節活動推介【8】M+ — 最大型畢加索展覽

M+博物館將在3月至7月舉辦「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，由巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾60件傑作，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。現在更有家庭票及親子票優惠，一家人趁著母親節看展只需$147起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

M+

日期：2025年3月15日至7月13日

地點：九龍博物館道38號 西九文化區M+



母親節活動推介【9】香港故宮文化博物館 — 當紫禁城遇上凡爾賽宮＋流動的盛宴展覽

香港故宮文化博物館除了可以觀賞900多件來自故宮博物院的珍貴文物，其中部分藏品更從未對外公開展出，來這裡絕對可以度過特別的母親節！香港故宮文化博物館近日更推出全新展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」及「流動的盛宴──中國飲食文化」。現在經《01空間》購票可以獨家半價換購，門票最平$18！

香港故宮文化博物館

地點：香港九龍西九文化區博物館道8號



母親節活動推介【10】釣蝦場HABO — 2小時任釣保底5隻蝦

新蒲崗釣蝦場HABO空間廣闊、環境舒適，非常適合與媽媽享受釣蝦的樂趣！除了有專人指導釣蝦技巧之外，現場更可免費加工釣獲的大蝦，釣完便可安坐在一邊與媽媽聊天一邊享受食物，現時優惠價只需$248就可以釣足2小時，更保底獲贈5隻蝦，還有免費專人現場即煮！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

釣蝦場HABO

地點：新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

電話：6089 6789



母親節活動推介【16】澳門teamLab超自然空間 — 8米光影音樂世界

澳門teamLab超自然空間佔地5,000平方米，將8米高的空間改造成光影音樂的裝置藝術。場內分為五大區域，當中最打卡able的「超自然的世界」互動花園可以看到超過8,000朵蘭花在空中綻放，如此浪漫的場景絕對值得在母親節時到訪，與媽媽打卡留念！現在更有全日票家庭套票優惠，人均只需$233起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

澳門teamLab超自然空間

地點：澳門威尼斯人度假區



市集篇：

母親節活動推介【17】朗豪坊 — 白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭

白紙市集 x Smile Studio將在5月3日起至6月1日，逢週末週日及公眾假期於朗豪坊舉行「咚龍！糉夏浪浪祭」周末市集！市集橫跨母親節及端午節，將結合端午節元素，由一系列本地手作人帶來文創商品、飾品、皮革、食物等。

朗豪坊 — 白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭（官方圖片）

朗豪坊｜白紙市集 x Smile Studio｜咚龍！糉夏浪浪祭

日期：2025年5月3日至6月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：12:00 - 21:00

地點：朗豪坊 L9 - L12長廊



母親節活動推介【18】中環街市 — 砂丘企劃母親節市集

中環街市在臨近母親節期間一連七日舉行砂丘企劃母親節市集。市集將有日系雜貨、飾品、護膚品、咖啡等適合媽媽們的商品攤位，母親節去逛街購物就最適合不過了！

中環街市｜砂丘企劃母親節市集

日期：2025年5月6日至12日

時間：12:00 - 20:00

地點：中環皇后大道中93號中環街市 1/F Event Space



母親節活動推介【19】AIRSIDE — Happy Mother's Day Market

AIRSIDE將在5月9日至11日，一連三日舉行母親節市集。市集齊集本地手作人，有專為媽媽們而設的母親節禮物以及鮮花乾花，還有植物盆景、花茶咖啡、鈎織皮革等生活用品！在這裡也可以選購心儀的禮物給媽媽，度過溫馨的母親節假期！

AIRSIDE｜Happy Mother's Day Market

日期：2025年5月9日至11日

時間：12:00 - 20:00

地點：啟德協調道2號AIRSIDE 3-F及4-F 購物走廊



母親節活動推介【20】618上海街 — SOHO MARKET 媽媽の飾彩手作市集

SOHO MARKET將於5月第二及第三個周末在618上海街地下活動空間舉行「媽媽の飾彩手作市集」。市集圍繞母親節為主題的原創手作，如服飾首飾、花藝擺設、布藝飾品、烘焙飲食、天然護膚等產品，無論是送禮還是自用都一流！

618上海街｜SOHO MARKET 媽媽の飾彩手作市集

日期：2025年5月10至11日、17至18日

時間：12:00 - 20:00

地點：旺角上海街618號地下活動空間



母親節活動推介【21】美麗華廣場 — Coffee, Tea & Mi 文創市集

美麗華廣場將帶來一連四個星期的「Mira Brew Fest茶啡節 – Coffee, Tea & Mi」，雲集多個咖啡、茶及質感生活相關的特色品牌！喜歡咖啡及茶的媽媽們絕對不能錯過！

美麗華廣場｜Coffee, Tea & Mi 文創市集

日期：2025年4月18至5月11日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：12:00 - 20:00

地點：美麗華廣場B1中庭



母親節活動推介【22】南豐紗廠 — 媽咪媽咪HOME市集

南豐紗廠將在母親節周末舉行「媽咪媽咪HOME」市集，雲集手工藝、特色食品、花藝禮物、寵物用品等媽咪們的心頭好！南豐紗廠更是寵物友善空間，可以帶埋毛孩一起慶祝母親節！

南豐紗廠 — 媽咪媽咪HOME市集（官方圖片）

南豐紗廠｜媽咪媽咪HOME市集

日期：2025年5月10至11日

時間：13:00 - 20:00

地點：荃灣白田壩街45號CHAT六廠 1-F



母親節活動推介【23】life@KCC — 搗蛋大冒險週末市集

life@KCC在復活節至母親節期間舉行寵物友善的「搗蛋大冒險週末市集」，集合多個本地品牌及手作檔攤，售賣飾物、文創商品及特色小食，可以同毛孩一起行街打卡！

life@KCC｜搗蛋大冒險週末市集

日期：2025年4月5日至5月11日（逢星期六及日）

時間：12:00 - 19:00

地點：life@KCC L3



母親節活動推介【24】愉景灣 — 週日露天市集2025

想度過一個不一樣的母親節，不妨到愉景灣慶祝！愉景灣在每個月的指定一個星期日都會舉行週日露天市集，每個月都有不用主題。至於5月11日舉行的週日露天市集則以母親節為主題，提供手作精品、服飾、家居擺設及美食等。

愉景灣｜週日露天市集2025

日期：2025年5月11日

時間：11:00 - 18:00

地點：愉景灣



商場活動篇：

母親節活動推介【25】太古城中心 — 太古城中心 X Kodak《HAPPY SNAPS》

太古城中心與Kodak 首度攜手合作舉行大型聯乘主題活動《HAPPY SNAPS》！場內將提供10大Y2K韓流打卡點，包括：ColorPlus菲林筒閃光隧道、多角度Selfie 後視鏡、韓風相機照相館等。場內更將有香港首間Kodak期間限定店，獨家發售多款Kodak Apparel官方授權的美式復古風潮流服飾周邊及經典菲林相機產品，菲林粉絲絕對不能錯過！

太古城中心｜太古城中心 X Kodak《HAPPY SNAPS》

日期：2025年4月17日至5月18日

時間：12:00 - 21:00（星期一至五）；11:00 - 21:00（星期六、日及公眾假期）

地點：太古城中心二樓中庭及中橋



母親節活動推介【26】AIRSIDE — Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

AIRSIDE將在今個復活節聯乘Sanrio人氣角色Cinnamoroll，呈獻「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN」夢幻派對！Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型登場，設有高達五米毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置及波波池、夢幻田徑場上Cinnamoroll衝刺終點圓拱、頒獎台與滑板場景，以及Cinnamoroll化身成Café 餐車，發售獨家限量商品的期間限定店！更可參與「Cinnamoroll手機鏈工作坊」親手製作可愛的電話吊飾！

AIRSIDE｜AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

日期：2025年4月11日至6月1日

時間：10:00 - 22:00

地點：AIRSIDE 2樓中庭



母親節活動推介【27】將軍澳中心 — Bunni Konbiny野餐遊樂園

將軍澳中心將與復活節期間呈獻「Bunni Konbiny野餐遊樂園」！「Bunni Konbiny兔子便利商店」的三大角色Mayo、Mogu和Mame首次以春日野餐天地為主題登場！場內將設有6大打卡裝置，包括：4米高充氣Mayo；兒童高爾夫球推桿試玩站；松鼠鞦韆打卡站及田園車仔檔等。

將軍澳中心｜Bunni Konbiny野餐遊樂園

日期：2025年4月18日至6月19日

時間：11:00 - 20:30

地點：將軍澳中心G/F中庭



母親節活動推介【28】朗豪坊 — Hot Toys「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

朗豪坊特別聯乘世界知名珍藏人偶品牌Hot Toys由4月30日至5月25日期間，，以Grogu及Wicket巨型COSBI為主題呈獻「星球大戰：萌友歷險」展覽！展覽將有3米高巨型星戰萌系角色古古Grogu及Wicket吹氣裝置、《星球大戰》系列1:6比例珍藏人偶展示區、逾100款星戰產品等，媽媽們可以帶埋小朋友在這裡盡情打卡！

朗豪坊｜Hot Toys「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

日期：2025年4月30日至5月25日

時間：10:30 – 22:00

地點：朗豪坊4樓通天廣場



母親節活動推介【29】荃灣廣場 — OUTDOOR FEST迪士尼限定店

荃灣廣場將於4月4日至5月11日期間，設置大型山系主題的迪士尼限定店，有一眾迪士尼角色包括唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻等將會帶來多個打卡位、150款山系周邊，以及更會舉行全港首間科技感的遊戲中心APELAND舉辦的「夾公仔嘉年華」，隨時贏走巨型公仔！

荃灣廣場｜OUTDOOR FEST迪士尼限定店

日期：2025年4月4日至5月11日

時間：11:00 - 21:00

地點：荃灣廣場L1中庭



母親節活動推介【30】置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

置富Malls將聯手人氣兔子品牌Esther Bunny呈獻「置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」。活動將在兩個商場設粉紅打卡場景，包括馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」，設有高達5米的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、粉紅露營車、櫻花樹等打卡點；以及置富都會的「甜美草莓園」！

置富Malls｜置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

日期：2025年3月29日起至6月15日

時間：12:00 - 20:00

地點：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場L2天幕廣場／紅磡都會道6號置富都會L7大堂



母親節活動推介【31】新港城中心 — MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！

新港城中心將由5月1日起至31日，於新港城中心L2天幕廣場舉行「MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！」。場內將有10米、長7米高的巨型《蓄勢待發》充氣熊貓裝置；與逾11米闊、7米深的幻視藝術地畫，更聯乘香港摺紙協會展出15隻立體環保摺紙熊貓！

新港城中心｜MOST-Venturous熊貓遊．蓄勢待發！

日期：2025年5月1日至31日

時間：10:00 - 22:00

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



母親節活動推介【32】life@KCC — 搗蛋大冒險

life@KCC 及 joy@KCC將復活節「搗蛋大冒險」活動延續至母親節，除了有7大搗蛋柴犬打卡趣拍區外，在母親節亦安排了「花」心思工作坊及仿真花創意相框工作坊，可以一家人親手製作充滿藝術感的特色手作！2大周末限定「春日搗蛋活動巡禮」亦同步登場，包括活力四射的「春日童心大舞台」及滿足聽覺享受的「春日Busking Time」。

life@KCC — 搗蛋大冒險（官方圖片）

life@KCC — 搗蛋大冒險

日期：即日起至2025年6月30日

時間：10:00 - 22:00

地點：life@KCC - 3樓及9樓空中花園Green@KCC；joy@KCC - 2樓中庭



母親節活動推介【33】西沙GO PARK — 異寵GO遊學園

西沙GO PARK將呈獻首個以異寵為主題的「異寵GO遊學園」，展示多款超罕見兩棲及爬蟲動物的「異寵GO生態館」、深入了解異寵世界的「異寵周末導賞團」、與異寵近距離Meet & Greet的「星級異寵全接觸」及「異寵主題市集」！

西沙GO PARK｜異寵GO遊學園

日期：即日起至5月11日

地點：新界西沙海映路9號



母親節活動推介【34】MCP 新都城中心 — MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

MCP新都城中心聯手新加坡知名親子教育遊樂品牌Kiztopia，推出逾3,000呎的「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」。場內將設有5大遊玩關卡，包括全港首個室內水陸雙重遊玩體驗，帶你於36 米長的環形室內水道上體驗「亞馬遜漂流旅程」；Tiger叢林極限挑戰；Bell叢林訓練站；Drago雷霆滑梯；Raby叢林波波樂園。復活節主角萌兔Raby將於指定日子現身粉絲見面會，現場還有Kiztopia周邊商品販售專區！

早鳥優惠👉🏻 3,000呎彈跳樂園🐰門票HK$58起🛶

MCP 新都城中心｜MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

日期：2025年3月28日至5月11日

時間：12:00 - 20:00（星期一至五）／10:00 - 20:00（星期六、日及公眾假期）

地點：將軍澳欣景路8號新都城中心2期L1天幕廣場



母親節活動推介【35】昂坪360纜車 — 我的牛仔時代@昂坪360

昂坪360聯乘經典本地漫畫《牛仔》，推出「我的牛仔時代@昂坪360」活動！場內將有兔耳朵造型的「牛仔」和小狗，以及手持復活蛋的「契爺」打卡位！👉🏻01空間獨家78折優惠門票

昂坪360｜我的牛仔時代@昂坪360

日期：3月28日至5月25日

地點：香港大嶼山昂平路111號



購票：👉🏻01空間獨家78折優惠門票

母親節活動推介【36】Nan Fung Place — 期間限定「NF藝文空間」

Nan Fung Place舉行集藝術展覽、閱讀空間和選物店於一身的期間限定「NF藝文空間」。NF藝文空間邀請本地藝術家洪忠傑（Kensa）以《都市靜水》為題舉行個人展覽，展出的過百幅單線畫作！旁邊亦設有本地著名兒童書店Seeds Children's Bookstore、長洲「渡日書店」、可持續生活零售體驗店Fabrica X及人氣選物店B’IN Select。

Nan Fung Place｜「NF藝文空間」

日期：2025年4月11日至7月13日

時間：11:00 - 20:00

地點：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓L1-3-5舖



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