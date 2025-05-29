飲茶平價推介7間｜抵食點心$7.8起+早茶茶位$3.8　這蝦餃王必吃

飲茶平價推介｜近年百物騰貴，茶樓亦跟隨加價，不少地方飲茶一盅兩件都要人均3位數起跳。《香港01》好食玩飛記者搜尋了7間平價飲茶好去處，讓大家享受飲茶樂趣之餘又可以慳住荷包，其中有早茶茶位$3.8的「滿福庭」，也有$21品嘗米芝蓮點心及人氣得獎蝦餃之王的「一點心」。詳情即睇下文！



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飲茶平價推介【1】滿福庭——早茶茶位$3.8 點心震撼價$7.8起

滿福庭推出早茶優惠，食客只要在平日早上9:00前埋單，每位茶錢只需$3.8！此外，酒樓在平日中午12:00前，多款點心提供「震撼價」，如酒樓的人氣小食脆麻花，口感香脆鬆化且甜而不膩，一份僅需$7.8；蘿蔔糕煎得微脆，還帶有淡淡的蘿蔔香氣，亦只需$8.8，價錢相當實惠！

滿福庭

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心7樓



飲茶平價推介【2】半島漁港／阿翁火鍋館——點心粉麵飯$18起

半島漁港／阿翁火鍋館最近推出2大優惠，包括外賣點心、炒粉麵飯$18起，多款大、中、小點心在早市時段一律$18起，部份人氣點心如瑤柱珍珠雞、蟹籽燒賣皇和水晶蝦餃，也只是$25起，星期一至日都適用！而多款炒粉麵飯及明爐燒味飯也低至$28，包含了外賣盒及膠袋的費用。

此外，第2個優惠是週末晚市堂食叉燒皇或白灼海生蝦都只是$18！師傅每日於自家烤爐烤製叉燒，再配上自家秘製醬汁烤到脆皮蜜糖邊，每啖都有肉汁爆岀來！超juicy！而海生蝦，鮮甜多肉！灼到剛剛好，夠晒彈牙！

半島漁港 / 阿翁火鍋館

地址：

深水埗西邨路19號南昌薈1樓F102號舖

天水圍天華路33號T Town North 1樓N105-109號舖

灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地舖及1樓

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-104號舖

觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場2樓203號舖

馬鞍山馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖

油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 6樓



飲茶平價推介【3】鍾菜館／鍾廚／潮・囍薈——推$7、$8、$9限定點心優惠！

稻香旗下的「鍾菜館」、「鍾廚」、「潮・囍薈」近日推出限定點心優惠，點心最平$7！$7點心包括：蜜汁叉燒包、潮州蒸粉粿、川味抄手等；$8點心有黑松露野菌包、原隻鮮蝦蟹籽燒賣、馬拉糕等；$9點心包括鮮奶蛋撻仔、蒸臘味蘿蔔糕、手工蝦餃等。

鍾菜館

地址：

灣仔軒尼詩道338號北海中心2樓

薄扶林數碼港道100號數碼港商場1樓102號舖

火炭坳背灣街13號鍾偉平大樓地舖

赤柱佳美道23號赤柱廣場3樓308號舖



鍾廚

地址：

尖沙咀北京道1號8樓802號舖

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場12樓1201號舖



潮・囍薈

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 12樓



飲茶平價推介【4】一點心 (通菜街)——米芝蓮$21食到

太子通菜街的「一點心」雖連續多年獲米芝蓮推薦，卻仍保持親民價位，環境走港式茶記格局，充滿地道風味，點心介乎$21至$42不等，豐儉由人，星期一至五免收加一服務費，茶芥每位$6。當中食客推薦必食點心有皮薄爆餡鮮蝦餃（$42）、叉燒焗餐包（$25）、鮮蝦菜苗餃（$24）等。

一點心

地址：太子通菜街209A-209B號地舖

營業時間：星期一至日 10:00-22:00



飲茶平價推介【5】新贊記點心皇——$41孖寶套餐

「新贊記點心皇」以超值價錢吸引街坊，$22起跳的即蒸點心如蝦餃、燒賣水準穩定，流沙包（$22）爆漿效果十足，更有孖寶套餐，食客大讚「平過茶樓但一樣好食」。環境簡樸，典型街坊小店格局，平日多見老街坊「一盅兩件」看報紙。

新贊記點心皇

地址：旺角深圳街8號

營業時間：星期一至日 07:00-22:00



地址：太子荔枝角道33號百匯軒

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



飲茶平價推介【6】得閒飲茶——$20起創意點心＋得獎蝦餃之王

「得閒飲茶」主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣，而點心價格$20起跳，最貴都是$46盅飯！ 最特別莫過於春風得意腸（$42）及得獎蝦餃之王（$36），「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！

「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」（$28）、「紫薯流沙煎堆仔」（$32）及「千島醬脆皮蘿蔔糕」（$33）。

得閒飲茶

地址：太子運動場道7B號地舖

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



地址：深水埗福榮街116號

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



地址：元朗谷亭街13號

營業時間：星期一至日 06:30–23:30



飲茶平價推介【7】籠太子點心專門店——原隻鮑魚燒賣＋多汁小籠包

籠太子點心專門店同樣以平價飲茶聞名，品牌於屯門和太子都有分店，點心價格大約$21-$55，茶芥僅需$3，而且保證即叫即做，其中原隻鮑魚燒賣（$32）、籠太子蝦餃皇（2件$16／4件$31）、多汁小籠包（$25）都是餐廳主推。

籠太子點心專門店

地址：旺角柏樹街9號

營業時間：星期一至日 10:00-02:00



地址：屯門新青街11號萬寶樓地下2號舖

營業時間：星期一至日 08:30-18:00



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