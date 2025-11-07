全運會港區賽事懶人包｜港辦籃球劍擊9項目　港隊名單+直播點一覽

全運會2025門票｜全運會2025項目｜第15屆全運會（National Games）將於今年11月9日至21日舉行，既有競賽，又有群眾賽事活動，兩者分別設有34個和23個大項。而香港將首次承辦當中8個競賽項目及1個群眾項目，包括劍擊、籃球等等，除了入場支持外，港台、商場及體育館亦會進行直播！想知詳情即看下文啦！



全運會｜什麼是全運會？

全運會（National Games）是四年一度的體育盛事，由國家體育總局主辦，是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。今年的全運會有34個競賽項目和23個群眾賽事項目，將於今年11月9日至21日在廣東、香港和澳門舉行。

而香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目，當中包括劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

全運會2025｜共34個競賽項目 跳水／擊劍／羽毛球

34個競賽大項包括游泳（游泳、馬拉松游泳、跳水、水球、花樣游泳）、射箭、田徑、羽毛球、籃球（籃球、三人籃球）、拳擊、皮划艇（靜水、激流迴旋）、自行車（公路、場地、山地、自由式小輪車、競速小輪車）、馬術（三項賽、盛裝舞步、場地障礙）、擊劍、足球、高爾夫球、體操（體操、蹦床、藝術體操）、手球、曲棍球、柔道、現代五項、賽艇、橄欖球（七人制橄欖球）、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球（排球、沙灘排球）、舉重、摔跤（自由式、古典式）、霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪、棒壘球和武術。

全運會2025｜共23個群眾項目 乒乓球／籃球／體操

群眾賽事活動分為比賽類和展演類。比賽類有19個大項，包括乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤、定向、空手道、門球、模型、保齡球；而展演類則設4個大項，包括健身氣功、太極拳、舞龍舞獅和廣播體操。

全運會2025｜香港隊名單及賽程

各項目的香港隊全運名單已公布，其中備受香港人關注的劍擊比賽，將會派出張家朗、蔡俊彥、佘繕妡、何瑋桁、方凱申、吳浩天、陳樂熹等猛將。

競賽項目

1.籃球（男子22歲以下組）

男子22歲或以下組：黃雋羲、黃彥量、黃宇恒、高金衛、鍾志榮、盧學銘、楊博文、蔡浩東、梁子森、翟晉德、曾朗謙、鍾子豪、戴承毓、吳翊旺、倪嘉仁、吳委峻

舉行日期：11月10日至20日

舉行地點：香港體育館



2.場地單車

男子公路單車：劉允祐、繆正賢、曹棨光、吳森鐳、朱浚瑋、伍柏亨、游秉璋、張仕浩、胡俊賢

女子公路單車：梁寶儀、梁穎儀、李思穎、楊倩玉、張履檾、關旨

男子場地單車短距離：莫沚駿、翁浚皓、杜棹熙、吳保利

女子場地單車短距離：程嬿珊、吳思穎、童森﹑楊礎搖

男子場地中長距離：繆正賢、曹棨光、朱浚瑋、伍柏亨、劉允祐

女子場地中長距離：梁寶儀、梁穎儀、李思穎、楊倩玉﹑關旨君

男子山地單車：賴俊健

女子山地單車：關旨君、余海廸

舉行日期：11月13日至17日

舉行地點：香港單車館



3.劍擊

男子花劍個人賽：張家朗、蔡俊彥、梁千雨

男子花劍團體賽：張家朗、蔡俊彥、梁千雨﹑吳諾弘

女子花劍個人賽：符妤名、鄭曉為、關渝澄

女子花劍團體賽：符妤名、鄭曉為、關渝澄、吳佳蔚

男子重劍個人賽：何瑋桁、方凱申、吳浩天

男子重劍團體賽：何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯

女子重劍個人賽：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

女子重劍團體賽：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦

男子佩劍個人賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗

男子佩劍團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天

女子佩劍個人賽：薛雅齊、朱詠翹、梁洛文

女子佩劍團體賽：薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程

舉行日期：11月15日至20日

舉行地點：啟德體育園



張家朗、蔡俊彥等運動員將出戰男子花劍個人賽、團隊賽。（中國劍擊總會圖片）

4.高爾夫球

男子團體及個人：許龍一、黑純一、張雄熙、沈弘毅

女子團體及個人：陳芷澄、韓紫琳、劉弦、丁慧中

舉行日期：11月13日至16日

舉行地點：粉嶺高爾夫球場



5.手球（男子）

男子隊：黃俊灝、陳浩諺、梁嵐熹、黃澤橋、黃健、連潤滔、陳梓朗、黃靈聰、劉健斌、謝永輝、簡翊暉、葉冠雄、簡翊文、李少聰、葉冠英、郭斯鳴

舉行日期：11月1日至10日

舉行地點：啟德體育園



6.七人欖球

男子隊：蔡紀駿、高凡迪爾、虎拿當尼、BRIEN SEBASTIAN RILEY、李卡度、拜恩菲立斯、芮飛、于力仁、靴貝特、房傑鋒 、丹馬克 、甘子奇 、 薩耶斯 、 STEWART COX RORY MURDOCH、麥浚勇

女子隊：歐景桃、歐陽倩怡、莊嘉欣、陳穎、伊洁茜、陳楚琪、苗頌雅、高香慧、李念殷、藍嘉敏、潘凱恩、河春花、Lynam Sabay Isabella、何維銨、霍山文

舉行日期：11月12日至14日

舉行地點：啟德體育園



7.三項鐵人

男子個人：奧斯卡﹑Robin Elg﹑黃子圖

女子個人：蔡欣妍、韋祺、彭詩雅

混合接力：奧斯卡﹑Robin Elg﹑韋祺、彭詩雅

舉行日期：11月15日至16日

舉行地點：中環海濱



8.沙灘排球

男子沙排名單：謝鍵泓、黃嘉潤

女子沙排名單：杜詠彤、杜詠雯、袁廷芝、歐陽瑋欣

舉行日期：10月31日至11月8日、以及11月10日

舉行地點：維多利亞公園



群眾項目

9.保齡球

舉行日期：8月22日至24日

舉行地點：啟德體育園



全運會2025｜售票詳情

今年的全運會門票價格介乎¥30至¥800，而香港區賽區共有11項售票項目，門票則介乎¥50至¥500。市民除了可於官方線上票務平台購票外，亦可透過線下11個指定銷售點購票。門票詳情可瀏覽：

全運會2025｜直播平台、商場及體育館一覽

全運會舉行期間，港台電視31、32及36台、港台網站；以及信和集團旗下四大商場將會全程直播賽事。其中奧海城2期中庭更設有430吋大屏幕及觀眾席；而屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，亦配備540吋大屏幕，同步高清轉播賽事。

九龍區：

商場：奧海城觀塘apm、新蒲崗Mikiki、觀塘三布目、啟德天璽天

體育館：彩榮路體育館、北河街體育館、蒲崗村道體育館、何文田體育館、大角咀體育館（僅全運會期間開放）、大角咀體育館（僅全運會期間開放）、九龍公園體育館（僅殘特奧會期間開放）

港島區：

商場：銅鑼灣wwwtc mall、柴灣新翠商場、北角匯

體育館：士美非路體育館、柴灣體育館、香港仔網球及壁球中心

新界區：

商場：大埔超級城、屯門市廣場、荃新天地、元朗廣場、元朗朗壹廣場、將軍澳東港城、上水廣場、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、屯門卓爾廣場、屯門寶怡商場、葵涌life@KCC、葵涌joy@KCC

體育館：東涌文東路體育館、保榮路體育館、坑口體育館、美林體育館、荃灣西約體育館、大埔墟體育館、賽馬會屯門蝴蝶灣體育館、元朗體育館、青衣西南體育館（僅全運會期間開放）、長發體育館（僅殘特奧會期間開放）

