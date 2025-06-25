CHIIKAWA DAYS｜8.1香港開幕！免費紀念品實物曝光｜附門票連結

CHIIKAWA DAYS香港展｜風靡全球的CHIIKAWA要登陸香港了！由8月1日起，尖沙咀K11 MUSEA將會舉辦「CHIIKAWA DAYS」大型特展！由「衣、食、住、行」各個領域，沉浸式體驗CHIIKAWA與好友的日常生活！想知道訂飛／搶免費紀念品的網址及詳情？立即往下拉！



CHIIKAWA DAYS 8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦

大型吉伊卡哇主題展覽——「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦！現場會展出多個戶外巨型充氣雕塑，讓大家深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活！

插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型。吉伊卡哇與好友的足跡將通過合作夥伴遍佈全港。

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CHIIKAWA DAYS｜3大展區瘋狂打卡 —— 9米高充氣公仔

「CHIIKAWA DAYS」大型特展共展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及生動呈現多個經典漫畫場景。特展更加入多項互動體驗元素，帶大家進入CHIIKAWA的世界。

展覽分為三大收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，帶大家沉浸在CHIIKAWA的奇幻世界！與吉伊卡哇、小八和兔兔一起，踏上這段充滿溫暖與歡樂、苦樂參半又充滿驚喜的日常冒險之旅！

室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」 K11 MUSEA地下MUSE EDITION。

室內展廳從「食」、「住」、「行」到日常小冒險——走進吉伊卡哇的家、挑戰討伐任務、還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間，滿滿驚喜等你發掘！室內展廳呈現多個經典場景，包括：網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

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戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」K11 MUSEA 6樓雕塑公園。

戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」K11 MUSEA 6樓雕塑公園：走進超巨大食物之森，吉伊卡哇世界中的美食盡收眼底！

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戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」K11 MUSEA 地下 Promenade

戶外派對從有巨型充氣雕塑、超人氣名場面重現、角色限定造型一次集結，大型吉伊卡哇派對正式開場！

CHIIKAWA DAYS｜門票7.5開搶 —— 必搶特典套裝

門票分為「一般門票」及「特典套裝門票」，一般門票可獲贈一枚「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾，而CHIIKAWA FANS就絕對不能錯過內容豐富的特典套裝門票！

除了可以獲得一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝、更會獲得一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」，手持討伐棒還可以於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗！

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一般門票附一枚「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾。

一般門票：

・一枚「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾（非賣品）

・非賣品於換取進場手帶時獲隨機派發



特典套裝有一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝及一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」。

發光「討伐棒」可以於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗！

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特典套裝：

・一張收費展區門票（12歲或以上）

・一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝（非賣品）

・一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（非賣品）：RFID可以於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗

・非賣品於換取進場手帶時獲隨機派發



CHIIKAWA DAYS｜全球獨家《飲茶》公仔

現場還有CHIIKAWA限定店！

全球獨家發售的《飲茶》系列吊飾公仔將於「持票人店」優先發售！數量有限，售完即止。如果想購得心水的《飲茶》系列吊飾公仔，建議盡早購買CHIIKAWA DAYS大型特展入場門票，並選擇較早場次入場購買。8月4日起會有公眾店，非持票人士必須上網登記整理券才可以入場，預約詳情再公布。

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全球獨家發售的《飲茶》系列吊飾公仔!

CHIIKAWA DAYS｜免費派對套裝實物開箱！—— 6.27搶整理券

免費派對套裝包含「討伐棒」氣球及專屬角色造型紙帽（陳映蓉攝）

主辦單位特別安排於6月29日4個地鐵站，及7月5日在梳士巴利花園，進行免費派發活動，屆時將限量派發三款主角的CHIIKAWA派對套裝！

小編率先開箱免費派發的CHIIKAWA派對套裝，每套均以吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角為設計，包含專屬角色造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。

專屬角色造型紙帽可以戴在頭上，頭帶部分設有多個調整扣，大人及小朋友的頭圍都適合！而且紙帽質感厚實、前方亦設有帽檐，夏天可以順便擋擋太陽！「討伐棒」氣球需要自行吹氣，長度將近60厘米，完美還原動畫中的「討伐棒」造型，非常高質！造型非常得意更可以還原角色，化身成其中一位CHIIKAWA小可愛盡情打卡！

CHIIKAWA派對套裝免費派！

免費派對套裝必須於透過Klook電子平台登記獲取整理券，每人僅限登記一套。未能成功預先網上登記人士，在派發現場均不獲安排領取。領取CHIIKAWA派對套裝的參加者需按指定時段前往領取，同時須追蹤主辦方官方社交平台。

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CHIIKAWA DAYS大型特展

日期：01-08-2025 （五）至24-08-2025（日）

時間：

・週一至週五 10:20am - 10:00pm（8:40pm為最後入場）

・週六至週日 10:00am - 10:00pm（8:40pm為最後入場）

展覽地點：尖沙咀K11 MUSEA MUSE EDITION

票價：一般門票：$150 (4-11歲) / $180 (12歲或以上) / 特典套裝：$420

注意：會場不設門票銷售



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