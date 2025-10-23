香港Uniqlo優惠｜會員＋退貨教學　一招平$140！買HEATTECH都得

香港Uniqlo優惠｜Uniqlo一直以舒服簡約服飾深得港人喜愛，無論春夏Airism，或秋冬保暖HEATTECH單品都令人愛不釋手！想更優惠地入手心水Uniqlo商品？即睇攻略掌握Uniqlo App會員的各種獨家優惠，以及無論實體店或網店的退貨流程。用最抵價錢打造屬於您的日常時尚！



香港Uniqlo會員專屬優惠

香港Uniqlo｜新會員入會專屬優惠

成為Uniqlo App會員後，將享有以下多重專屬禮遇：

$40 迎新優惠券 (門店 & 網店適用)： 凡首次以手機號碼成功登記或升級為Uniqlo新會員，即可獲得首次購物滿400減40優惠券。

首次購物免運費 (網店適用)： 所有新會員均可享有首次網店購物免運費的優惠！

$10 首次訂閱電子報優惠券 (網店適用)： 訂閱Uniqlo電子新聞資訊，同時於登記電子郵件後，即可回贈$10優惠券！

$40 StyleHint x UNIQLO 迎新優惠券 (門店 & 網店適用)： UNIQLO香港及澳門會員首次下載StyleHint APP並成為其會員，即可獲贈額外$40優惠券！

香港Uniqlo｜現有會員專屬禮遇

$50 生日禮遇 (門店 & 網店適用)： 成功註冊並完善會員資料的用戶，可獲贈$50生日優惠券。

月度好禮： 每月將推出會員尊享購物禮遇，請密切留意App內通知。

APP 會員特別限定價格 (門店 & 網店適用)： 所有會員均可以「APP 會員特別限定價格」購買指定商品。這些是App會員專屬的折扣，讓您以更優惠價錢入手熱門款式。

會員評價送好禮活動： 填寫了商品評價的會員將有機會獲選參與「商品體驗活動」，免費獲得商品試穿機會！

*部分優惠可能會有最低消費要求，使用前請仔細閱讀優惠券的使用條款。

香港Uniqlo｜登記Uniqlo App會流程

下載App： 首先，請在您的手機應用程式商店（App Store或Google Play）搜尋「Uniqlo HK」或「Uniqlo Hong Kong & Macau」並下載安裝官方應用程式。

註冊新會員： 打開App後，點擊「會員」頁面，選擇「註冊新會員」。您可以使用電郵地址、手機號碼或透過第三方帳號（如Facebook、Google）快速註冊。

填寫資料： 按照指示填寫個人基本資料，包括姓名、聯絡方式、出生日期等。請務必填寫正確的出生日期，這將關係到您的生日優惠！

完成註冊： 設定密碼後，您將收到驗證郵件或短訊，完成驗證即可成功註冊成為Uniqlo App會員。

香港Uniqlo｜7大必買商品

商品1. 女裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤 HK$129

立即購買👉🏻 極暖圓領 T 恤｜更多HEATTECH女裝

女裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤 [長袖]

商品2. 女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖] HK $129

立即購買👉🏻 超極暖圓領 T 恤｜更多HEATTECH女裝

HEATTECH 超極暖圓領 T 恤 [長袖]

商品3. 女裝 Merino 圓領針織外套 HK $199

立即購買👉🏻 圓領針織外套

女裝 Merino 圓領針織外套

商品4. 女裝 UNIQLO and JW ANDERSON PUFFTECH 短身外套 HK$599

立即購買👉🏻PUFFTECH 短身外套 | 更多UNIQLO and JW ANDERSON系列

商品5. 男女通用 拉鏈短版外套 HK $399

立即購買👉🏻 拉鏈短版外套｜更多減價童裝

男女通用 拉鏈短版外套

商品6. 男女通用 彈性輕便 9 分褲 HK $199

立即購買👉🏻 彈性輕便 9 分褲｜更多男裝褲款

男女通用 彈性輕便 9 分褲

商品7. 男女通用 BLOCKTECH 連帽外套 HK $799

立即購買👉🏻 BLOCKTECH 連帽外套

香港Uniqlo｜退貨政策

即使Uniqlo的商品品質有保證，但難免會遇到尺寸不合、顏色不滿意等情況。了解Uniqlo的退貨政策和流程，能讓您購物時更放心。

退貨期限： 一般情況下，Uniqlo接受在購買日起計 30天內 的商品退貨或換貨。請注意，部分促銷活動或特殊商品可能有不同的退貨政策，購買時請留意。

商品狀態： 退回的商品必須是未經穿著、洗滌或修改的，並保持原有的完整包裝、吊牌和收據/發票。如果商品有香水味、污漬、磨損痕跡，則可能無法退貨。

貼身衣物： 基於衛生考量，內衣褲、襪子等貼身衣物，一經售出通常不接受退換，除非是商品本身有質量問題。

特殊商品： 部分商品，如訂製商品、限時聯乘商品等，其退貨政策可能有所不同，詳情請參考購買時的條款。

香港Uniqlo｜退貨流程

實體店購買商品的退貨流程：

1. 準備物品： 確保您持有商品的正本收據（或電子收據），以及欲退回的完整商品。

2. 前往分店： 攜帶上述物品前往香港Uniqlo任何一間實體分店。

3. 告知店員： 向店員表明您希望退貨，店員會檢查商品狀態及收據。



網上商店購買商品的退貨流程：

1. 登入帳戶： 登入您的Uniqlo香港網上商店帳戶。

2. 申請退貨： 進入「我的訂單」頁面，找到您欲退貨的訂單，並按照指示提交退貨申請。您可能需要選擇退貨原因。

3. 退貨方式： Uniqlo網上商店提供多種退貨方式，常見的有：

4. 郵寄退回： 您需要將商品妥善包裝，並自行支付運費郵寄至Uniqlo指定的退貨地址。請保留郵寄證明。

5. 門店退回： 最方便的方式！您可以選擇將網購商品帶到任何一間Uniqlo實體分店進行退貨。記得帶同您的訂單確認電郵或網上訂單記錄，以及商品。

6. 等待處理： 無論是郵寄還是門店退回，Uniqlo收到商品後會進行檢查。確認無誤後，退款會原路退回到您的原支付方式。網上退款處理時間通常會比實體店退款稍長。

7. 換貨： 網上訂單通常不提供直接換貨服務，您需要先辦理退貨，然後再重新下單購買您想要的商品。



