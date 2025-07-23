本地手機plan升格　開放數據全世界通用　方便周圍飛嘅港人

從前旅行可能是一年一次，如果現在連北上都算是旅行，港人每個月分分鐘都出遊幾次。當外遊變得「日常」，訂機票酒店一個按鈕便成事，連出入境都有省時方便的e道，手機上網又豈可十年如一日？有見及此，電訊商3香港近日推出一個突破地域限制、市場罕見的全新月費計劃「世界PLAN」！



即興出遊！進化版本地Plan: 香港數據打通至全世界

據了解，與其說這個「世界PLAN」是針對外遊的月費計劃，倒不如說是一個本地月費計劃的進化版更為貼切。這個新計劃直接開放數據使用地方限制，即是日常月費計劃所包含的數據，除可如常於香港使用，更可在出遊時繼續使用，使用上變得更有彈性，方便香港人隨時北上，以及說飛就飛的習慣。

真．全世界｜覆蓋多、有保證、不用愁

以前每個旅行都要花時間購入SIM卡，又要衡量用量有多少GB、多少日數、多少錢、有否限速、於當地用甚麼電訊商等問題，有時候太麻煩便會隨便買，索性「到時先算」！今次3香港這個⎡世界PLAN⎦覆蓋全世界合共222個地方，旅遊熱點就不用多說，連冷門的地方，如非洲、冰島都用到，想去秘境探索都用得到。此計劃更夥拍全世界多家大型電訊商，當中大家最熱愛的日本、內地以及新興的阿聯酋更有全網通，即是當地所有的網絡都可以隨意使用，相對傳統的單一旅遊卡，這個計劃更方便可靠。值得一提的是，香港SIM在內地是可以直接使用WhatsApp、Facebook、Instagram、YouTube等程式，隨時在線！

貼心！外遊通話分鐘隨時撥通

外遊時除了數據必備，通話都很重要！不少餐廳訂座或預約車都需要電話聯絡，所以新計劃特意附上外遊通話分鐘，隨時隨地撥打即通，讓你的外遊體驗更盡興！

計落抵過逐次在外買卡 兼送機票旅遊保

新計劃分為兩種，分別是「世界通用」和「亞太通用」。前者性價比其實頗高，月費3百多起，但提供至少每月30GB的世界數據，可以於全世界合共222個地區使用，真正實現世界一PLAN化；後者則專為在亞太地區遊走的用戶而設，月費2百多起，適用於本地及共44個亞太地區的外遊數據。現在出PLAN，單是送旅遊保已價值$2,000，揀選高用量計劃的客戶更送台北/大阪/首爾/倫敦機票，真的超值！

今次全新Plan充滿驚喜，手機PLAN不只是用於連接上網，更是全方位的飛行旅伴。不但「用得通」，而且「用得抵」、「用得輕鬆」、「用得安心」。想知更多詳情，可以找相關店員查詢。

一圖比較各大電訊Plan

出發前可以借SIM卡借手機保「平安」？

旅行途中萬一遺失手機，不只影響心情，更很不便。3香港這個計劃特設「平安機」同「平安SIM」服務，在客戶最需要幫助的時候，迅速送上「救援」。

所以出發前，3香港客戶不坊前往3香港門市領取/借用「平安」套裝，以備外遊不時之需！如在內地遺失手機及SIM卡，3香港更可安排送遞服務。

隱藏優惠！留港定外遊，平日食買玩都有甜頭

同場加映，3香港同時推出客戶專享優惠平台「至你賞」，有過百個食、買、玩、旅有關的商戶優惠給你選擇，而且不限於香港，大灣區、台灣、日本的優惠亦可找到，無論去到何處也可盡享優惠。

詳情可以找相關店員查詢。

3香港門市：https://bit.ly/4eVxPgJ

官網：https://bit.ly/4nVcOa7

WhatsApp查詢：https://bit.ly/4o1RS1h

（資料及相片由客戶提供）