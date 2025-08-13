美食博覽2025｜記者直擊40+著數優惠/$1鮑魚/免費茶飲/送$8千禮物

美食博覽2025｜Food Expo｜第35屆美食博覽將於明天（14日）正式開鑼，一連五日於灣仔會展舉行！今年除了有搶手的$1優惠、免費試食，還有超過100個為35周年而設的$35美食及產品優惠！《香港01》「好食玩飛」為大家率先直擊，整合場內41大著數推介，以及門票獨家優惠，即看內文做定功課，約埋朋友一齊「掃街」！



美食博覽2025開鑼 門票獨家優惠9折

第35屆美食博覽於8月14日起至18日，一連五日於灣仔會展舉行。除了美食博覽，同場亦將舉行美食商貿博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽及香港國際茶展，五個展覽匯聚多達1,890個展商，帶來許多著數優惠！觀眾只需持有1張門票，即可行勻五個展覽！

（*美食商貿博覽僅於8月16日開放予公眾）

今年美食博覽將不設實體門票銷售，觀眾需要先在網上購買電子入場券才可進場。門票分為門票及套票，只有套票才可以參觀美食博覽內的尊貴美食區。門票原價$30起，現在經指定連結買飛，即可享有獨家9折優惠，$27起即可入場食玩買！

美食博覽2025｜門票詳情

【1】普通門票

票價：$30*

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

【2】套票

票價：$40*

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區

（*於指定連結買飛可享獨家優惠9折）



41大著數 免費試食／$1、$35優惠／必食推介

$1優惠推介

著數推介【1】$1 阿華田福袋套裝連飛碟機一部（1D-B10）

匯泉國際有限公司於美食博覽展期期間每日早上11時，推出$1阿華田福袋套裝優惠，福袋內包含28件阿華田食物及飲品之餘，更有阿華田飛碟機一部，每日限量7套！

著數推介【2】$1 西班牙伊比利亞星黑毛豬風乾沙樂美腸（3D-C02）

美亞食品貿易有限公司將於展覽每日10時半至11時，推出西班牙伊比利亞星黑毛豬風乾沙樂美腸$1優惠，每日20條！沙樂美腸經過6個月風乾，味道濃郁芳香，搭配餐酒一流！

著數推介【3】$1 意大利花藝林 Cristalli Del Bosco 黑松露醬（3D-C02）

美亞食品貿易有限公司另推出意大利花藝林 Cristalli Del Bosco 黑松露醬$1優惠，每日限量20樽。

著數推介【4】$1 來發記貓山王／黑剌榴槤蓉條（3D-D17）

起悅國際食品有限公司推出來發記貓山王榴槤蓉條及黑剌榴槤蓉條$1優惠，兩種口味每日分別限量10條。

延伸優惠👉🏻帝一榴榴槤冰皮月餅 買一送一

著數推介【5】$1 一口開心果糯米糍（1A-E28）

Time To Gold Ltd將於8月14日至16日，每日推出限量200粒一口開心果糯米糍。

著數推介【6】$1 安記海味 玩遊戲贏價值$20,000鮑魚

美食博覽首日，前九位在場外排隊購票進場的參觀者，可以$1的價格參加遊戲。所有參加者將被分成三隊，每隊由三人組成。最終勝出的隊伍將贏得價值超過2萬港元的即食鮑魚。

著數推介【7】$1 五豐行 玩遊戲贏超過$10,000豐富獎品

開幕首日前8位顧客只需$1，即可參加五豐行有限公司「筷樂傳承」遊戲，並根據得分贏取總值超過$10,000的豐富獎品！得分最高者更可拉走一車價值$8,000的貨物！

免費試食

著數推介【8】正大（普洱）咖啡有限公司 免費咖啡試飲（5E-C30.32）

只要關注官方抖音或小紅書，即可免費試飲普洱精品烘焙咖啡！

著數優惠【9】茶人園地 免費茶飲（5F-F13A）

茶人園地系列台灣有機沉香茶，主打無咖啡因、無農藥化肥、無色素香精，除了可以免費試飲，更有專業茶藝師到場教授如何泡茶及品茶！

著數優惠【11】免費送營多撈麵（1C-D10）

只要追蹤Indomie Hong Kong的Facebook專頁及Instagram，即可免費獲得營多撈麵一包！

著數優惠【12】Wine Library 免費送清酒壺及2個清酒杯 （1C-A18）

只要追蹤Wine Library的Facebook及Instagram，即送可愛清酒壺一個及清酒杯兩個，數量有限！

著數優惠【13】高格行 免費試食泰式船麵+試飲阿華田 （1C-A27）

高格行有限公司於今年美食節將提供免費泰式船麵及阿華田試飲試食，會場更有多款榴槤限定月餅，買滿$250加$25即送可愛榴槤公仔吊飾！

著數優惠【14】昌港有限公司 （1A-D10）

昌港有限公司將有免費紅酒及白酒試飲。

必食推介

著數優惠【15】黃枝記聯乘Sanrio套裝

擁有超過半世紀歷史的澳門品牌「黃枝記」，主打「爺爺麵」系列的中華麵食，今年為慶祝創建75周年，更聯乘Sanrio推出全新主題「爺爺麵」！一盒有齊三款爺爺麵口味，更有一套食麵必備的筷子套裝，展會價只需$350！

著數優惠【16】花蓮好滋味 台灣零食+農產品（3D-A20）

來自台灣花蓮的展商呈獻一系列台灣零食、農產品及自家製醬料，全場最平$20！此外，在場內買滿$750更會送價值$250的農產品，數量有限，送完即止！

著數優惠【17】蘭桂坊 $48歎鰻魚玉子燒/紅酒燴牛面頰（3B-D20）

蘭桂坊於美食博覽尊貴美食區呈獻四款特色美食，包括鰻魚玉子燒、慢煮磯燒鮑魚、鮮蝦雞尾酒沙律及紅酒燴牛面頰，$48就可以食到奢華餐點！只要消費1份餐點，更送$100蘭桂坊餐飲券！

著數優惠【18】Snoopy 75周年廚具產品（3F-B08）

適逢Snoopy 75周年，威皇廚藝有限公司特別聯乘Snoopy主要角色，推出一系列廚具產品及生活用品，包括水樽、水煲、毛巾、咖啡壺等。

著數優惠【19】SIAM'S ROYAL $20芒椰奶西手工生啤 （3B-D11）

胡慧冲推薦的SIAM'S ROYAL將於美食博覽呈現多種口味的低糖、非油炸爆谷、芒果手工啤酒及雪糕。其中全新芒椰奶西手工啤酒會場限定價$20；杜拜開心果朱古力爆谷$95，限量135份！

此外，消費滿$180即可參加大抽獎，可以贏到芒果乾、龍眼蜜、甚至民族風長褲！

著數優惠【20】THE NUTTER COMPANY GELATO 雪糕 會場限定減$4

THE NUTTER COMPANY 將於會場呈獻一系列Gelato雪糕以及天然果仁醬。天然果仁醬可以免費試食，原價$40起的Gelato雪糕第一杯可享試食價減$4，多買多送，最多買18杯可以送4杯，更有多達9種口味選擇！

著數優惠【21】日清食品福袋$100送掛飾（1D-C02）

日清食品張敬軒兩種福袋，出前一丁福袋$100共有10款出前一丁及日清系列產品，再送可愛清仔公仔掛飾及帆布袋；合味道福袋$120共10件合味道系列美食，再送合味道杯型行李牌！

$35優惠推介

著數推介【22】好棧紅燒鮑魚（1A-B02; 3B-B01）

好棧食品有限公司的好棧紅燒鮑魚50克（4隻裝）原價$94／罐，會場限定價$35。此外，好棧另有磯燒鴨舌、袪濕丸膠囊、茶葉禮盒、磯燒鳳爪、式咖喱魚蛋同樣享有$35優惠價。

好棧紅燒鮑魚50克（圖片來源：好棧食品有限公司）

著數推介【23】Biancaffè Intenso 咖啡豆（1B-B26）

時鮮菓汁國際的意大利直送Biancaffè Intenso 咖啡豆（250克）原價$92，展場限定價$35。

著數推介【24】任選2支人參燕窩飲／桂圓燕窩飲／紅棗枸杞燕窩飲（1A-B18）

昌暉有限公司的萬利昌人參燕窩飲、桂圓燕窩飲、紅棗枸杞燕窩飲原價$29.9／支，現在於展場購買即享$35／2支！

著數推介【25】榴槤B哥D197貓山王／D200黑剌麻糬（1A-D29）

榴槤控注意！辛巴達集團控股有限公司將在展場推出榴槤B哥D197貓山王麻糬及榴槤B哥D200黑剌麻糬優惠，原價$50／盒，展場限定$35／盒！

著數推介【26】熊貓奶黃月餅（1E-C02）

憑美食博覽大會派發之優惠券於指定時段親臨奇華餅家美食博覽攤位，即可以優惠價$70 購買奇華熊貓奶皇月餅（2件裝）兩盒，可以任選蛋黃奶皇、朱古力奶皇各1個或蛋黃奶皇、伯爵茶奶皇各1個兩盒，平均每盒$35。

著數推介【27】UCC FULL BODY $35四支黑咖啡（原價$72／4支）（1B-C02）

味珍味（香港）有限公司亦有參與$35優惠，當中UCC FULL BODY 黑咖啡只需$35就可買4支（原價$72／4支），限量100份！

UCC FULL BODY $35四支黑咖啡（原價$72／4支）（1B-C02）（陳映蓉 攝）

著數推介【28-41】$1優惠

美食博覽2025｜活動詳情

日期：2025年8月14至18日

時間：10AM-10PM（8月14至17日）；10AM-6PM（8月18日）

地點：灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：會展站B3出口；灣仔站A5出口行5分鐘



