黑雨餐廳｜連鎖食肆營業安排　麥當勞／譚仔／太興／吉野家照開？

黑雨警告｜天文台最新消息黑雨｜天文台於今日（14日）清晨7時50分改發黑雨警告信號，並指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台最新消息指，天文台會在上午11時10分改發紅色暴雨警告。不少人都關心黑雨下麥當勞、譚仔等連鎖餐廳會否營業，《香港01》好食玩飛頻道記者整合各食肆的消息，看看有哪些餐廳仍照常營業。



黑雨餐廳｜【1】麥當勞

今日全線麥當勞堂食如常提供服務，至於外賣服務請密切留意官網！

受到突如其來的極端天氣影響，今日全線麥當勞如常提供服務。（資料圖片）

黑雨餐廳｜【2】KFC肯德基

KFC暫未發出最新消息，據以往經驗，黑雨期間，肯德基外賣送遞服務將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。詳情請密切留意官網。

黑雨餐廳｜【3】Pizza Hut

Pizza Hut暫未發出最新消息，據以往經驗，黑雨期間，部份門市繼續提供餐飲服務，詳情請密切留意官網。

黑雨餐廳｜【4】譚仔三哥

經記者查詢，今日全線譚仔三哥堂食如常提供服務。

黑雨餐廳｜【5】大家樂

根據大家樂官方網站，在黑雨期間，全線門店照常營業。

黑雨餐廳｜【6】太興

部分太興門店如常提供服務。詳情請密切留意官網。

黑雨餐廳｜【7】吉野家

根據吉野家官網所指，全線堂食分店會照常營業，但外送服務暫停！

黑雨餐廳｜【8】Foodpanda及Keeta暫停送遞服務

根據Foodpanda及Keeta的措施，黑雨期間，會即時暫停送遞服務，以保障送遞員安全，直至天文台改發紅雨，才逐步恢復服務。

