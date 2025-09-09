國慶煙花2025｜3萬枚煙花維港綻放　融入哪吒元素　18大觀賞靚位

國慶煙花2025｜國慶煙花匯演將於10月1日（星期三）晚上8時在維港夜空舉行！《香港01》好食玩飛記者已根據往年經驗，整理出18個免費觀賞煙花的最佳位置，位置遍布港島及九龍，如果正計畫前往觀賞煙花匯演，就要留意下文！



國慶煙花2025｜歷時23分鐘 共發放3萬枚煙花

國慶煙花匯演今年將以「維港煙花，閃耀中華」為主題，歷時長達23分鐘，合共發放3萬枚煙花。此外，由於無人機容易受天氣影響，因此今年國慶煙花匯演將不設無人機表演。

國慶煙花匯演共分八幕，首幕「煙花綻放賀國慶」將會發放「牡丹」和「金菊」等圖案的煙花揭開序幕，最後以「奮勇向前復興路」作為壓軸一幕，發放多枚金、銀、紅色的煙花作結。

此外，煙花匯演將配上多首多元化的音樂，例如電影《哪吒》的配樂、歌手陳卓賢和姜濤的《抱抱大熊貓》、全運會主題曲《全運來四方》、《月光奏鳴曲》 、《歌唱祖國》等增添煙花表演的趣味性。

煙花匯演八幕預想圖一覽：

國慶煙花匯演2025｜日期時間地點

日期：2025年10月1日（星期三）

時間：晚上8:00

地點：中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面



國慶煙花匯演將於10月1日（星期三）晚上8時在維港夜空舉行。（文化體育及旅遊局）

雖然今年國慶煙花匯演封路指引及特別交通安排尚未公布，但每年的國慶煙花匯演都是在維港夜空舉行，因此可參考往年的最佳觀賞位置，以便安排行程。

國慶煙花最佳位置 ｜港島區

國慶煙花最佳位置 ｜港島區【1】灣仔天星碼頭天臺

天星小輪公司在去年增設了灣仔天星碼頭天臺，能看盡超廣闊270度維港景色，以九龍半島背景作襯托，發射煙花的躉船就在正前方，非常震撼！

前往方法：於港鐵會展站步行約2分鐘



國慶煙花最佳位置 ｜港島區【2】炮台山東岸公園

位於炮台山海濱的東岸公園面積約9,800平方米，主題區設有草地、座椅，開放維港一條長100米的防波堤，讓你近360度飽覽維港景色，有多個打卡位，觀賞維港煙花很不錯！公園內也不時放置不同主題的燈光裝置，五光十色！但大家要注意安全，防波堤小徑兩旁的石屎躉闊度只有大約2至3米且沒有圍欄，一不留神隨時跌落海！

炮台山東岸公園面積約9,800平方米，空間廣闊，看煙花一流！（IG@leewyin1218）

前往方法：於港鐵炮台山站A出口，步行約7分鐘便能到達



國慶煙花最佳位置 ｜港島區【3】中環 IFC 商場

IFC商場3樓和4樓設有公眾平台，可以從眺望維港景色，中環摩天輪和會展中心亦能一一看到。不過要注意商場在晚上10時關閉，逗留時間不能太久。

前往方法：乘坐機場快綫或港鐵至香港站F或E1出口



國慶煙花最佳位置 ｜港島區【4】中西區海濱長廊／添馬公園／中山公園

中西區海濱長廊長7.4公里，沿途有不少地方是熱門的賞煙火地點，如中環天星碼頭（7號頭）的公台觀景台，可以讓大家看到一部分煙火景色。在毗鄰的中環海濱活動空間的中環9、10號公眾碼頭、添馬公園觀賞煙火或西環中山公園，視野會更好，不過缺點是相對來說人較多，在警方封路措施前要入定去。

前往方法：從港鐵中環站A出口，右轉沿人行天橋往天星船口偏向走，全程約10分鐘；或從港鐵金鐘站A出口，向左轉至夏愨道，再沿人行天橋走，市中心添馬公園往步行偏向前行，全程約10分鐘。



中西區海濱長廊長7.4公里，沿途有不少地方是熱門的賞煙火地點。（資料圖片）

國慶煙花最佳位置 ｜港島區【5】寶馬山／紅香爐峰

想找個人較少、景觀好的地方，位於北角的寶馬山就是理想好去處！這裡最高的位置是紅香爐峰，向來也是睇煙花及賞維港日落的熱點！寶馬山近樹仁大學及漢基國際學校附近的車輛轉彎處也很不錯，開揚面向維港，不過山徑沒有照明系統，需帶備頭燈或電筒來減低夜行的風險，不宜獨往及不適合新手。另外，在北角海旁的東岸公園是賞煙花新推介位，看去海平線一望無際，園內有洗手間及有休憩設施可以坐下休息。

前往方法：乘49M小巴、85號巴士至寶馬山（總站），沿聖貞德中學旁的山徑上山，大概15分鐘到達紅香爐峰。



國慶煙花最佳位置 ｜港島區【6】灣仔金紫荊廣場 / 灣仔海濱

金紫荊廣場到香港展覽中心這一帶對出，即是發射煙火的躉船停泊的海面，既可以近距離觀賞煙火，又可聽金紫荊廣場的音樂和現場解說，是理想的賞煙花好去處！沿海旁位置步行就是400多米長的灣仔海濱。不過缺點是人極多，按照慣例，傍晚時分會有封路措施，想更清楚地看煙花，最好再預早2小時入灣仔。

前往方法：從港鐵灣仔站A出口，依路牌指示沿人行天橋前往金紫荊廣場，步行約15分鐘。或從港鐵金鐘站A出口，向左轉至夏愨道，再沿人行天橋走，市中心添馬公園往步行偏向前行，全程約10分鐘。



金紫荊廣場可以近距離觀賞煙火。（資料圖片）

國慶煙花最佳位置 ｜港島區【7】中環9-10號碼頭

國慶期間，港島多個海旁位置也擠滿人群，但其實中環一帶起碼有10個渡輪碼頭，而觀賞煙花的最佳碼頭就是9號碼頭和10號碼頭了！視野開闊且近地鐵站，觀賞完畢方便退場！

前往方法：從港鐵中環站A岀口 / 香港站A2出口沿行人天橋往中環碼頭方向步行



國慶煙花最佳位置 ｜港島區【8】太平山頂

在這裡觀賞煙火不需要仰望，大家還可以站在太平山半山頂山頂、豪宅林立的盧吉道上，順道俯瞰整個維港。不過，太平山頂距離煙花匯演會場較遠，氣勢必不及在尖沙咀或灣仔般熱鬧，想拍煙花的朋友，最好還要預先備好長焦距鏡頭！

前往方法：中環港鐵站J2出口步行至花園道纜車總站乘坐纜車；或乘坐15 / X15城巴；或乘坐1號小巴。



國慶煙花最佳位置 ｜港島區【9】山頂盧吉道

經過山頂廣場和太平山餐廳，沿凌霄閣左邊行，會見到盧吉道路牌，從盧吉道看煙花可一次過俯瞰維港煙花與高樓大廈的獨特香港夜景！

前往方法：中環港鐵站J2出口步行至花園道纜車總站乘坐纜車；或乘坐15 / X15城巴；或乘坐1號小巴，在山頂站下車後步行至盧吉道。



從盧吉道看煙花可一次過俯瞰維港煙花與高樓大廈的獨特香港夜景。（香港旅遊發展局）

國慶煙花最佳位置 ｜九龍區

國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【1】尖沙咀碼頭

天星小輪公司去年除了增設灣仔天星碼頭天臺外，也在尖沙咀碼頭設增了煙花觀賞區，大家可以270度近距離、無遮檔欣賞到維港煙花！地理位置超方便！有香港島摩天大樓作為背景。

前往方法：港鐵尖東站 / 尖沙咀站步行約5分鐘



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【2】海港城露天停車場

相對不太擠擁的位置可選擇尖沙咀海港城露天停車場，海港城通常會在節慶煙花匯演期間推出維港煙花匯演入場券，開放海運大廈露天停車場給大家觀賞煙花匯演。而今年會否有相同的安排就要留待官方公布。

前往方法：港鐵尖沙嘴站A出口，步行至海港城後，再步行到海運停車場，約10分鐘；或港鐵尖東站L5出口，沿北京道步行約5分鐘。



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【3】西九文化區

西九藝術公園及海濱長廊，市民在平日可以踩單車、草地餐野。區內一帶海旁位置是賞煙花絕佳推介，料吸引大批訪客前往西九！

前往方法：巴士路線：215X、261B或281A，下車後步行約5分鐘；行經西區海底隧道收費廣場 - 過海巴士，下車後步行約5分鐘，便可到達；港鐵九龍站E4或E5出口：沿雅翔道步行至博物館道，抵達西九文化區，路程需時約10分鐘。



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【4】啟德郵輪碼頭

在啟德郵輪碼頭的碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」以及啟德跑道公園，碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」都有休憩草坪及觀景平台可賞煙花，環境也沒中環及尖沙咀維港兩岸一帶般多人，相對上較舒適，不過缺點是僅部分位置睇到煙花匯演。

前往方法：乘巴士5R、22、22M及專線小巴86 至啟德郵輪碼頭下車；乘渡輪由北角、觀塘至啟德下船。



啟德郵輪碼頭（啟德郵輪碼頭網頁）

國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【5】天際100觀景台

天際100觀景台曾於去年國慶日期間推出「國慶煙花匯演門票」，套餐包含入場門票、支裝飲品兌換券和有獎活動游玩券，可一邊睇煙花一邊玩遊戲！

前往方法：港鐵九龍站C出口



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【6】紅磡碼頭

在紅磡碼頭觀賞煙花的好處就是不會封路！而且不多人會在這個位置約會、看煙花，不用擔心擁擠不堪的情況！

前往方法：黃埔站C1口前往海濱



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【7】尖沙咀海濱長廊

尖沙咀海濱花園是經典的維港煙火觀賞的熱門地點，尖沙咀海濱長廊綿延不斷，所以很易找到可以觀賞煙花的位置。 最好位置就是尖沙咀鐘樓和香港文化中心露天廣場附近，如果想人少一些，可以星光花園找向海位置。不過要注意在節慶期間警方一般會在傍晚進行封路措施，想好好地睇煙花就要預早入場！

尖沙咀海濱花園是經典的維港煙火觀賞的熱門地點。（IG@gloria.liu88）

前往方法：從港鐵尖東站出口，按路標指示前往香港文化中心。從港鐵尖東站P1出口，經梳士巴利道步行至尖沙咀海濱花園，全程約15分鐘。



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【8】海運觀點

海港城的270度免費觀景台「海運觀點」，包括兩個約6,500平方呎的活動平台，其中一個為天然草坪，可讓人躺在草地上賞維港煙火表演！鄰近又有很多美食餐廳，同樣擁有無敵海景，又可隨時過去醫肚，非常適合睇煙花。當天人流一定極多，建議預早入場！

前往方法：由中環或灣仔碼頭乘搭天星小輪，在尖沙咀碼頭落船，經海運大廈步行至海運觀點；乘坐巴士至尖沙咀碼頭巴士總站，向海運大廈步行；由港鐵尖沙咀站 A 出口，沿海防道步行至海港城，經海運大廈到達；由港鐵尖東站 L6 出口，沿梳士巴利道步行到達海港城，經海運大廈步行到達。



國慶煙花最佳位置 ｜九龍區【9】飛鵝山

如果不想跟人迫巴士、迫地鐵，最好方法就是自駕！大家可自駕或乘坐的士到飛鵝山觀賞，從九龍方向觀賞遠處的維港煙花！但要注意，上山是以單行線行駛且停泊位置有限，如果想有好位置就要早點上山，避免在山上釀成擠塞或交通意外的情況。

前往方法：自駕到清水灣飛鵝山道



（全文完）