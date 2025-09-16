國慶優惠2025懶人包｜港鐵送7.6萬張車票＋睇戲半價＋免費搭電車

國慶優惠2025｜10月1日便是國慶，為慶祝中華人民共和國成立76周年，政府將聯同餐廳、戲院、商場、公共交通營辦商等推出多項優惠，《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合13個國慶優惠，除了有戲院睇戲半價外，還有海洋公園一連五日85折，以及港鐵送出7.6萬張免費單程車票，想知更多詳情，就要留意下文！



國慶13大優惠 戲院半價／港鐵派7,6000張免費車票

特首李家超今日（16日）在出席行政會議前會見傳媒，透露關於十一國慶優惠，涵蓋交通、飲食、零售等多個範疇，除了政府資助全港戲院推出半價優惠外，今年港鐵更派出7.6萬張免費單程車票。本文將持續更新更多有關國慶優惠消息。

國慶優惠交通

國慶優惠交通【1】全線電車免費

國慶當天，市民可免費乘坐任何一條路線的電車。

國慶優惠交通【2】天星小輪

往來中環至尖沙咀的天星小輪於國慶當天免費。

國慶優惠交通【3】富裕小輪

富裕小輪將派出2,000張免費乘船券，予市民乘搭中環至紅磡、北角至觀塘及啟德航線。

富裕小輪將派出2,000張免費乘船券。（富裕小輪）

國慶優惠交通【4】新渡輪

新渡輪北角至紅磡、北角至九龍城航線，國慶當天免費。

國慶優惠交通【5】巴士

小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士指定路線。

國慶優惠交通【6】港鐵

港鐵會以抽獎形式送出7.6萬張電子單程車票，包括本地車程、羅湖、落馬洲及機場快線，可在指定限期乘搭。

港鐵將送出7.6萬張電子單程車票。（MTR）

國慶優惠娛樂

國慶優惠娛樂【7】戲院半價

國慶當天，政府將會資助各大戲院推出半價優惠，預料吸引19萬人次進場。

國慶優惠娛樂【8】康文署

康文署豁下的康樂措施、科學館和太空館等常設展館、藝術館及專題展覽將於國慶當天免費開放。

國慶優惠娛樂【9】濕地公園

濕地公園將於國慶當天免費開放。

濕地公園將於國慶當天免費開放。（濕地公園）

國慶優惠娛樂【10】馬場

香港賽馬會將於10月1日舉辦「國慶賽馬日」，屆時會有別具節慶色彩的節目，包括音樂表演、國技展示、美食等，而沙田及跑馬地馬場亦會免費開放。

國慶優惠娛樂【11】昂坪360

國慶當日，昂坪360小童標準車廂門票76折。

國慶優惠娛樂【12】海洋公園

海洋公園在10月1日至5日，門票將一連五日有85折優惠。

國慶優惠娛樂【13】山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、大館

山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、大館、西九龍文化區將於國慶當天派發紀念品及推出相關優惠。

山頂纜車將於國慶當天派發紀念品及推出相關優惠。（山頂纜車有限公司）

國慶優惠餐廳

餐廳方面，飲食業界將有過千間食肆商戶提供優惠，而食環署轄下4個街市、房委會的「共築．創業家2.0」會推出消費優惠及派發禮品。

此外，國慶期間亦會有過百個商場及多間百貨公司、香港國際機場、香港科學園、貿易發展局「香港．設計廊」，提供購物、餐飲以及免費泊車等優惠。有關詳情將陸續更新。

