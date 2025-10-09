Doggo Fest 2025香港首個最大型的戶外狗狗嘉年華，將於11月14日至16日進駐西九文化區草地舉行！想同狗狗度過一個難忘又充實的周末？機會來了！今次狗狗嘉年華佔地達100,000呎草地，為狗狗打造一個盡情放電的空間！現場有人寵互動遊戲、音樂派對、專家講座、購物攤位等等，立即Bookmark日子，約埋狗友們一齊衝啦！即上01空間購買入場門票！



Doggo Fest 2025 狗狗嘉年華活動詳情

Doggo Fest 2025是香港首個專為狗狗而設的感官玩樂體驗樂園！場地分為要購票入場的「Doggo Fest 樂園區」及免費入場的「Doggo博覽區」！購票區有專為狗狗而設的玩樂區，亦有音樂舞台、工作坊及專家分享等等，免費入場區則有100+寵物品牌攤位，全面照顧狗狗的感官需要。

Doggo Fest 2025亮點【1】感官玩樂園Petventure Land — 3大玩樂設施

如果狗狗24小時都精力充沛，一定會沉迷在這個面積達7,000呎、專為狗狗打造的感官玩樂園！現場有「夢幻泡沫區」及「巨型波波池」，透過動態設計刺激狗狗感官！另設「嗅聞地帶」，發揮狗狗天性，提升嗅覺專注力與探索樂趣。好動狗狗就不能錯過「敏捷訓練場」，在專業狗隻訓練員指導下，主人將會帶領狗狗完成賽道，鍛煉狗狗身心，同時加深人寵感情。感官玩樂園每個角落都有意想不到的驚喜，寵主可以帶著狗狗瘋狂放電！

感官玩樂園Petventure Land有「夢幻泡沫區」及「巨型波波池」（官方照片）

Doggo Fest 2025亮點【2】甩繩放電公園 — 0拘束放電專區

狗狗可以不受牽繩束縛，自由在草地上奔跑、放電！園區設有特製的「繫繩網球場」，現場設有擺動的網球吸引狗狗追逐互動！大會更為狗狗準備了各式各樣的狗狗玩具，例如飛碟、波波等，寵主可以跟狗狗盡情玩樂！

Doggo Fest 2025亮點【3】互動工作坊 — 狗狗按摩增加親密度

大會更會邀請獸醫Dr. Angel Ngo、CityU VMC專科獸醫、犬隻訓練學院My Dog Fits、犬隻訓練師Modern Dog Training及Kenji Wong到場主持實用講座，讓大家獲得寵物健康、營養、正向訓練以至寵物急救、寵物旅遊等知識！

犬隻訓練師會到場教授正向訓練知識。（官方照片）

現場還有多個人寵工作坊，例如增加人寵互動的狗狗按摩班、狗狗瑜伽班。亦可以製作精美的紀念品，例如狗狗鼻紋紀念框、狗狗速繪畫像、 即影即有專業拍攝，寵主更可親身體驗果膠紋身服務，在身上留下狗狗的印記。寵主更可以帶同狗狗跟6米高的巨型吉祥物「Rushy」打卡合照。

6米高的巨型吉祥物「Rushy」。（官方照片）

Doggo Fest 2025亮點【4】Chill Hea音樂區 — 慈善音樂夜用音樂支持狗狗

玩樂過後又是時候充電！Chill Hea音樂區有專為狗狗設計的全天候現場音樂表演，包括輕鬆的爵士及輕搖滾樂，讓狗狗們能夠放鬆心情，齊齊Chill一Chill！現場還有泡泡表演、兒童舞蹈、花式足球及雜耍表演！現場設有野餐座位，狗狗可以品嘗由Furrytale Kitchen 精心準備的精緻寵物美食與特調飲品！而主人就可以享用人氣新派英式鬆餅Grandma's Scone及主打特色雞尾酒的Draft Land！

大會在星期五晚舉行「TGIF Doggo 爵士夜」，每位購票入場的觀眾都可以品嘗Draft Land特製雞尾酒一杯！

狗狗可以品嘗由Furrytale Kitchen 精心準備的精緻寵物美食與特調飲品！（官方照片）

大會在星期六晚更會舉辦《Doggo Fest x 阿棍屋 慈善音樂夜》，邀請知名歌星黃妍、Mishy李昭南、Myth柯驛誼前來表演，當晚特別時段門票的淨收入將會全數捐贈阿棍屋，大家欣賞表演之餘，又可以幫助無家可歸的狗狗！

同場設有由UNWIND主理的寵物調酒師工作坊，主人可即場親手為狗狗調製無酒精特飲 Puptail，既可享受調酒樂趣，又可做善事！工作坊的所有收益將捐贈予晉智慈善基金！

Doggo Fest 2025亮點【5】趣味遊戲區 — 穿越迷宮、障礙贏獎品

現場有多個輕鬆有趣的人寵互動遊戲，更可贏取精美獎品！當中包括狗狗迷宮、狗衝賽道、充氣障礙遊戲，主人可以帶領狗狗穿越重重障礙，成功挑戰過關！

主人可以帶領狗狗穿越重重障礙的狗狗迷宮，挑戰過關！（官方照片）

Doggo Fest 2025亮點【6】打卡Shopping — 免費入場逛100+寵物品牌攤位

場內還有香港最大型戶外狗狗生活展「Doggo博覽」供公眾人士免費入場，現場有超過100個寵物品牌攤位！從狗狗零食、玩具、時尚配飾應有盡有。現場還有專業攝影、寵物美容，以至寵物酒店、旅遊等服務都應有盡有！更設有小遊戲及打卡位讓寵主和狗狗免費參與。而Nippi Collagen特推所有Doggo Fest 二人狗門票 (價值$280) 可在展位當現金使用！大會更聯同 Tesla設有互動遊戲，參加者有機會贏取總值超過HK$10,000的豐富禮品！

Doggo Fest 2025亮點【7】社區共融區 — 領養無家可歸的狗狗

大會更邀請香港拯救貓狗協會（HKSCDA）、阿棍屋、保護動物慈善協會（LAP）將分別在社區共融區舉行領養活動，幫助無家可歸的毛孩。此外，晉智慈善基金（RWF）亦會帶同治療犬登場，寵主除了可以跟治療犬互動，自家狗狗更可以即場登記成為治療犬，幫助有需要的人士。

Doggo Fest 2025｜活動地圖

Doggo Fest 2025活動地圖。（官方圖片）

Doggo Fest 2025｜入場大禮包 —— 總值$446！狗狗都有份！

所有購票入場的狗狗均可獲得Doggo Fest狗狗禮物包一份(價值HK$446)，當中包括 Doggo Fest Tote Bag、狗狗便便袋、狗狗三角領巾、狗狗社交提示牌、手撥扇、貼紙、購物優惠券及多種寵物食品和用品等。

Doggo Fest 2025｜入場大禮包

Doggo Fest 2025門票價錢｜慈善夜門票淨收入捐贈阿棍屋

一般門票

TGIF 爵士夜 翻騰三周半 x Draft Land (2025年11月14日)：

Doggo Fest x 阿棍屋 慈善音樂夜 (2025年11月15日)：

Doggo Fest 2025｜開放時段

Doggo Fest 2025｜入場門票按日期、時段發售。（官方圖片）

特別優惠

11月14日星期五優先場時段下午3時至6時，每隻持購票入場的狗狗可於於LIFETASTIC PETisserie免費獲贈cupcake一件！而GoGoX更特別推出《Doggo Fest 2025》限時優惠碼【GoDF15】，毛孩乘車即享$15折扣！

注意事項

除了Doggo 博覽區供免費入場外，Doggo Fest 2025 大部分設施和活動均位於樂園區，參加者需要購買門票入場。為確保完善訪客體驗，樂園區將分時段開放，門票以人數及／或犬隻數量計算。

為確保安全，活動採用「一人一狗」規則，即每位入場成人最多可帶領一隻已付費的犬隻。如需携帶兩隻犬隻入場，請購買2張一人一狗套票，如此類推。所有入場犬隻必須持有及出示狗牌、針卡及進行晶片掃描方可入場。

