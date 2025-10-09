雞腎不是腎！網民解答原是「這部位」　9種食物名稱常被港人誤會

飲食小知識｜食物名稱由來｜別再以為自己對各款美食瞭如指掌啦！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了9大超驚人的食物真相，令你跌破眼鏡！大家以為生腸是豬腸，但實質是豬的輸卵管呀！網民知道真相後都一一大喊「唔講唔知」！想知更多即看下文啦！



飲食小知識｜【1】雞腎不是腎！

近日，有脆友在Threads上分享指，「雞腎原來唔係雞既腎，係雞既胃！！！」，不少網民隨即感到嚇驚，在留言區熱議「點解你要講出嚟！」、「吓？真係架？」、「真係今日先知」、「唔講唔知」。

很多人都誤以為雞腎是雞的腎臟，但其實雞腎是雞的嗉囊，是位於食道與胃之間的儲食袋，有臨時儲存食物的作用。（小紅書@李吃不胖）

很多人都誤以為雞腎是雞的腎臟，但其實雞腎是雞的嗉囊，是位於食道與胃之間的儲食袋，有臨時儲存食物的作用。大家之所以有這是誤解，可能因為腎的形狀像腎臟而誤傳！脆友補充真正的雞腎，其實是「平時食白切雞，成日見到連住啲內臟喺雞背位，嗰舊先係真正嘅雞腎。」

另有網民補充，「如果係真腎，入面會有好多砂粒，要撕走層衣先食得，果層衣叫雞內金，仲可以製成中藥。」

飲食小知識｜【2】生腸不是豬腸

生腸雖然名字有「腸」，但它不是豬腸（大腸或小腸），而是豬的輸卵管和部分的子宮體！（資料圖片）

生腸雖然名字有「腸」，但它不是豬腸（大腸或小腸），而是豬的輸卵管和部分的子宮體！之所以命名為生腸，是因為捲曲的輸卵管看起來像一朵花，而在某些地方會被稱為花腸。下次吃生腸時，就知道自己在吃豬隻的生殖器官，並非消化系統的腸道了！

飲食小知識｜【3】菠蘿不是菠蘿

菠蘿實際不是蘿蔔科植物，其實是菠蘿科的水果！（網上圖片）

菠蘿實際不是蘿蔔科植物，多數人以為菠蘿跟蘿蔔，是相關的根莖蔬菜，但其實菠蘿是菠蘿科的水果，源自熱帶地區。大家之所以有這誤解，是因為大家都把菠蘿跟菠蘿油（菠蘿包）的名稱混淆，誤以為菠蘿內含蘿蔔成分。

飲食小知識｜【4】人參果不含人參

人參果並沒有含人參成分！（網上圖片）

人參果並沒有含人參成分！很多香港人以為人參果跟人參有關、是一種滋補食品，但實際上，人參果是屬於番茄科的水果，並無人參的藥用成分。由於大家有機會在藥材舖或超市購入人參果，所以令人誤會人參果也是藥材的一種；或聯想人參果有人參的營養價值。

飲食小知識｜【5】紅豆不是豆類食品

紅豆並非屬於豆類食品！（網上圖片）

紅豆並非屬於豆類食品，在香港，經常會見到紅豆用於甜品，例如紅豆沙，以為紅豆是豆科植物的一種，但其實紅豆是籽粒芸豆的變種，嚴格來說是豆科，並非獨立屬於豆類！

飲食小知識｜【6】杏仁不屬堅果

杏仁實際是種子而非堅果！(Getty Image)

杏仁實際是種子而非堅果！很多人把杏仁歸類為堅果，但實際上杏仁是梅屬植物的種子，屬於仁果的核內部分。雖然杏仁餅中的杏仁外觀和口感，跟核桃類似，但它真的不屬於堅果類！

飲食小知識｜【7】豬潤是豬膀胱

豬潤其實是豬的膀胱！（Faceboook@欣葉台菜學）

豬潤其實是豬的膀胱！大部分人都以為豬潤是豬的腎臟，但其實是豬的膀胱，它的形狀跟腎臟類似，令人容易混淆！

飲食小知識｜【8】牛雜非屬單一部位

不少人以為牛雜是牛的單一部位，但其實包括多個內臟！（資料圖片）

不少人以為牛雜是牛的單一部位，但其實包括多個內臟！例如牛肚、牛鞭、牛雜筋等。所以牛雜是把牛的內臟混雜在一起的一款菜色或小食，名稱簡化成牛雜，別再以為是牛的一個部位啦！

飲食小知識｜【9】鴨腎不是鴨的腎臟

大部分人都以為鴨腎是鴨的腎臟，但其實是指鴨嗉囊或鴨胗！（網上圖片）

大部分人都以為鴨腎是鴨的腎臟，但其實多是指，鴨嗉囊或鴨胗，是一種胃肌肉。它的形狀和質地都像腎臟，加上「腎」字常用來形容內臟，導致誤解！

