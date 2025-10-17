慈善足球嘉年華｜免費睇波！曼聯球星Wes Brown見面會獨家報名！

親子好去處｜假期活動｜Home&Away慈善足球錦標賽將於2025年10月29日（重陽節假期）在何文田京士柏運動場舉行！大家不但可免費觀賞球賽，還可參加慈善足球嘉年華！是次活動更邀來曼聯球星韋斯·布朗（Wes Brown）作為特別嘉賓，落場大展球技兼與一眾球迷互動。值得一提，所有活動收益將扣除成本後用於希望枝子的社區服務，讓大家享受精彩的賽事與嘉年華活動之餘，還可為弱勢出一分力！韋斯·布朗粉絲見面會現有獨家報名機會，而嘉年華攤位代幣亦有獨家9折，詳情即睇下文！



慈善足球嘉年華｜為弱勢群體籌款 $180即可寓娛樂於公益

由非牟利機構「希望枝子」主辦的Home&Away慈善足球錦標賽，旨在透過足球連結不同社群，促進本地市民與難民、免遣返聲請人及人口販運倖存者的交流。而活動的收益將扣除成本後全數撥捐「希望枝子」，用於機構的社區服務，包括學生資助計劃、個案工作、醫療及生活支援，以及移居計劃等多方面的支援。

而是次活動以足球術語「Home & Away」（主場和作客）為主題，希望幫助因各種原因失去家園的邊緣與弱勢群體在香港找到歸屬感。大家只要以$180購買遊戲代幣就可參與善事，寓娛樂於公益，別具教育意義！

Home&Away慈善足球錦標賽｜公眾免費進場 曼聯球星韋斯·布朗親自落場

值得一提，Home&Away慈善足球錦標賽開放予公眾免費進場，比賽將設有冠軍、亞軍及最高籌款獎，嘉許球技與善心兼備的隊伍。公眾亦可透過官方網站捐贈，支持「希望枝子」為難民及弱勢社群的持續服務。

而錦標賽將有不同的企業隊伍、公眾隊伍，以及由難民及免遣返聲請人組成的社區隊伍同場競技，當中曼聯球星韋斯·布朗亦會成為社區隊伍ARISE一員，親自落場。此外，多位前香港足球運動員以及演藝名人亦有機會出席參與，包括：前香港足球運動員唐建文、盧均宜、林嘉緯、梁冠聰、陳偉豪；演員蔡瀚億及ERROR成員吳保錡。

Home&Away慈善足球嘉年華｜玩遊戲＋現場音樂表演 代幣獨家9折優惠

活動另一重頭戲Home&Away慈善足球嘉年華亦將於中午12時至下午4時在京士柏運動場3號球場舉行。場內設有多項大小朋友都能同樂的活動，包括⼤型充氣遊樂區，提供足球飛鏢、泡泡足球等挑戰射門及體能的遊戲；另外亦有創意工作坊及遊戲攤位，可自製唇膏、彩繪、手繩編織、⼿提袋設計、手工黏土等等。此外，嘉年華還有一系列的音樂及現場表演。

公眾除了可於現場購買遊戲幣，在網上預購更可享獨家9折優惠，而部分表演及互動環節更是免費開放，啱晒一眾爸爸媽媽帶同小朋友在重陽節假日透過有益身心的運動放電！

票務及代幣優惠詳情：

• 1枚代幣：$40

• 10枚代幣：$315（原價$350）（附送F14他加祿語工作坊入場）

• 20枚代幣：$450（原價$500）（附送F14 他加祿語工作坊＋F6紋身貼紙入場）

• 泡泡足球：每位每節$72（原價$80），需預先登記（不接受代幣）



Home&Away慈善足球嘉年華攤位詳情：

Home&Away慈善足球嘉年華攤位地圖

Home&Away慈善足球嘉年華｜曼聯名宿韋斯·布朗粉絲見面會獨家報名

各位曼聯球迷注意啦！球星宿韋斯·布朗（Wes Brown）不但會落場參與慈善球賽，更會主持一系列與球迷及家庭互動的足球訓練環節，大家可藉此機會與這位球星見面，欣賞他精彩的球技，還可以在特設的粉絲見面環節與韋斯·布朗合照，甚至幫你的球衣簽名！見面會現有獨家報名機會，報名名額現於《01空間》獨家發售。

曼聯名宿韋斯·布朗（Wes Brown）將作為特別嘉賓與動迷互動！

韋斯·布朗粉絲見面環節活動詳情：

韋斯·布朗15分鐘足球訓練環節



時段安排：下午12:30／12:50／1:10／1:30（每節限20組家庭或個⼈參加，先到先得）參加費用：$1,200（1位3-17歲小童＋1位家長；小童／成人可單獨參加，費用相同）



＊活動官方照片將會分享予參加者，但不保證每位參加者均會被拍攝。歡迎參加者自行安排拍照或錄影。



獨家門票：與韋斯·布朗合照簽名環節

｜與韋斯·布朗單獨合照＋1件物品簽名（1分鐘環節；名額30個）：$500

時段：下午4:00-4:30



其他服務（開放予當⽇所有參加者及嘉賓）



｜布朗現場簽名Adidas曼聯25／26球衣（數量有限）：$2,000

｜布朗現場簽名Atacar Brown6號球衣（數量有限）：$1,500



Home&Away慈善嘉年華及足球錦標賽詳情

嘉年華地點：何文田京士柏運動場（3號球場）

嘉年華開放時間：中午12:00-下午4:00



日期：2025年10⽉29日（重陽節假期）

地點：地點:何文田京士柏運動場

開幕禮：上午9:00-9:30

足球賽時間:上午 9:30-下午 6:00



