啟德新地標首屆HEY!水節|免費睇Alan Po、WHIZZ等本地樂隊音樂祭

秋日又有好去處！首屆「香港 HEY! 水節」將於2025年10月25至26日（星期六、日），在啟德前機場跑道區的全新文創基地「啟航1331」(Runway 1331)盛大舉行。活動一連兩日帶來連場音樂會、水上活動體驗、藝術市集等，重點是費用全免，絕對是週末放電的最佳選擇！



音樂節級數！Alan Po及逾10隊Indie Band列陣

對於一眾樂迷來說，今次「香港 HEY! 水節」的音樂表演絕對不容錯過。主舞台將化身成本地音樂祭，匯聚本地知名歌星布志綸 (Alan Po)率領多達12隊本地樂隊，在維港海景前進行馬拉松式演出。他們將於不同時段輪流登台，為現場注入節奏與活力。

獨立唱作人Alan Po將為現身主舞台，粉絲一定要捧場。

陣容鼎盛，當中包括人氣樂隊 WHIZZ、2021年成立並以粵語流行與搖滾風格見稱的「晚安莉莉」，以及風格鮮明的「MEOWMEOW」。此外，陣容亦包括以純音樂演出為特色的「宇宙幽靈」、2024年初成立並融合Emo與Metal風格的「Butterfly Dagger」，以及2024年以個人身份出道即勇奪叱咤生力軍男歌手銀獎的唱作人Teddy Fan (范梓謙)。

風格涵蓋後搖、Dream Pop、City Pop、Emo Rock以至粵語流行等，無論是流行旋律、原創作品或街頭演奏，熱愛音樂的大家絕對不容錯過。

啟德舊跑道變身青年文創基地「啟航1331」

今次活動的舉辦地點「啟航1331」是由昔日的社區隔離設施活化改建而成，位於前啟德機場跑道區，其名字正正源自舊機場的「13/31跑道」，充滿歷史意義，寓意青年人從此地啟航，追逐夢想。

這個全新場地致力打造成集文化藝術、體育交流於一身的青年創意樞紐。今次的「香港 HEY! 水節」是其頭炮活動之一，大家不妨趁此機會，率先探索這個未來文青們的新蒲點！

點止聽歌？仲有水戰、市集同美食

除了音樂，活動以「水」為主題，現場將有刺激好玩的「Hey! Water Wars」水槍大戰！同場亦設有藝術市集，雲集各式文青手作、青年藝術品和特色小食，動靜皆宜，滿足不同人的喜好。

活動詳情

「香港 HEY! 水節」活動雖然免費，但必須預先到官方網站登記領取電子入場門票。名額有限，想去的朋友記得及早登記！有關活動的最新交通安排及前往路線，亦將於網站內公佈。

香港 HEY! 水節

日期： 2025年10月25至26日 (星期六、日)

地點： 啟德「啟航1331」(Runway 1331)

費用： 免費 (需預先登記)

活動官網及登記網址：https://www.hkheywaterfestival.com/

網頁將會公佈交通安排/前往路線及登記領取入場門票

想知道「啟航1331」未來更多精彩活動，可以追蹤官方Instagram︰@runway1331hk

(資料及相片由客戶提供)