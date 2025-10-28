嘉里酒店自助餐優惠｜聖誕自助餐獨家半價起！$384起任食鵝肝龍蝦

自助餐優惠｜酒店自助餐優惠2025｜香港嘉里酒店的獨家自助餐快閃優惠登場啦！酒店推岀聖誕自助餐早鳥優惠，人均低至$384，仲包埋加一服務費！自助餐除了可以品嚐超過25款正宗韓式料理，在聖誕及新年前後更供應聖誕火雞、威靈頓牛柳、香烤羊架、熊本和牛、法式紙包焗海鮮、香煎鵝肝等限定菜式！即睇內文！



香港嘉里酒店自助餐｜聖誕早鳥優惠 限時半價起！

適逢聖誕將至，香港嘉里酒店由即日起至11月30日，推出聖誕早鳥優惠，預訂平安夜、聖誕節、節禮日、大除夕或元旦自助餐低至5折！自助晚餐及自助午餐除了有一系列韓式美食、冰鎮海鮮、精選刺身壽司、熱盤及甜品外，在聖誕及新年前後更供應聖誕火雞、威靈頓牛柳、香烤羊架及原隻脆皮乳豬等限定菜式！

此外，於平安夜、聖誕節及除夕當晚，更可享用限定登場的頂級熊本和牛、法式紙包焗海鮮、香煎鵝肝及酸汁醃帶子等美饌，以及現場即劏原條藍鰭吞拿魚表演！餐廳亦將於12月24日及25日舉行多種節慶活動，包括聖誕老人之驚喜現身、聖誕報佳音 及聖誕扭氣球與魔術表演等，與大家歡度佳節！

嘉里酒店｜國際美饌體驗自助午餐

成人：$593起｜原價$768

兒童：$384起｜原價$768

👉🏻低至5折早鳥預訂

嘉里酒店｜「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助晚餐

成人：$763起｜原價$988

兒童：$494起｜原價$988

👉🏻低至5折早鳥預訂

自助餐優惠｜自助晚餐必試龍蝦／燉人參雞湯

嘉里酒店的大灣咖啡廳帶來「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，咖啡廳由米芝蓮推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」的韓籍主廚Una Yoo主理，採用百分百韓國食材，重點推薦包括燉人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩、秘製韓式牛肉飯卷、韓式部隊鍋及新鮮自家製韓式泡菜等。燉人參雞湯發著淡淡的人參清香和藥材香氣，帶點甘甜與回甘，超暖身！

此外，日式美饌如蒲燒鰻魚、迷你魚生飯等也是值得一試！不得不提！星期五至日及公眾假期，更會特別呈獻日式磯煮鮑魚及拖羅壽司；以及無限暢飲指定韓國米酒、日本清酒及啤酒，大滿足！

除此之外，餐廳亦有多款時令海鮮及冷盤，包括冰鎮海鮮，如龍蝦（星期五至日及公眾假期供應）、麵包蟹、青口、蜆及大蝦；精選刺身系列，包括三文魚、油甘魚及八爪魚等；多款壽司及卷物，如經典三文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司，以及創新的芒果卷或牛油果蟹肉卷。其他菜式，如即切西冷牛扒、印度咖哩等亦一應俱全！

👉🏻低至5折早鳥預訂

自助餐優惠｜自助午餐、早午餐必試西冷牛扒／歎維港海景

至於自助午餐以及自助早午餐亦不容忽視，非常適合一眾喜歡日式料理的朋友！午市自助餐提供多款日式冷盤及壽司卷物，包括三文魚、油甘魚、八爪魚、鰻魚壽司、蝦壽司、芒果卷、牛油果蟹肉卷。午市自助餐同樣能品嚐冰鎮海鮮以及肉類！包括麵包蟹、青口、蜆、大蝦、即切西冷牛扒等。值得一提，自助早午餐更可暢飲氣泡酒、紅白酒，一邊品嚐佳餚，一邊欣賞維港海景！

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜優惠詳情

