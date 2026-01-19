香港按摩11間優惠推介｜水療買1送1！旺角/尖沙咀/銅鑼灣$349起

香港按摩店Spa推介優惠｜每次情人節都是行街睇戲食飯？想尋找新鮮感，不如與另一半享受一次高質素的Spa，享受無人打擾的度假時光！「好食玩飛」頻道已為大家精選11間香港按摩中心，地點涵蓋銅鑼灣、尖沙咀、旺角、觀塘等，例如有貴婦級享受的香港W酒店Bliss®Spa的雙人水療，可一邊欣賞海景，一邊享受Spa；亦有超高性價比的韓式美容護理中心TONY BLACK，人均僅$349就可享受足足140分鐘的韓式奢華滋養護理，詳情即睇下文！



香港按摩推介【1】TONY BLACK——素顏自帶水光感！韓式美容買1送1／人均$349

TONY BLACK有什麼特色？

TONY BLACK是由韓國知名護膚及化妝品牌TONYMOLY授權成立的韓式美容護理中心，主打韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，讓你的肌膚有如韓劇女主角般，素顏都能自帶水光感！

套餐包含什麼？

TONY BLACK全新140分鐘韓式奢華滋養護理，採用30%清淨濟州馬油按摩身體45分鐘，全方位滋潤緊緻肌膚，同時緩解壓力；接著再配搭15分鐘的韓國溫感養生光療，促進肌膚再生，修復受損細胞，延緩衰老及改善體寒，啱晒都市女性！

另外亦私心推薦80分鐘的奢華燕窩純金營養滋潤護理配韓式面部玉石按摩，全程使用TONYMOLY奢華燕窩純金營養系列產品，深度護理皮膚，有助預防衰老及改善肌膚氣色；再配合韓式面部玉石按摩，疏通面部穴位，改善面部浮腫、緊緻輪廓線條，令皮膚重現韓系水光肌的飽滿與彈力。套餐現時亦有買1送1優惠；在情人節新年期間，更額外送窩心小甜點！

👉🏻買1送1優惠

TONY BLACK｜140分鐘韓式奢華滋養護理

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,396

👉🏻即告別疲勞

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室及13樓1301-1302室／香港銅鑼灣希慎道1號15樓01室



香港按摩推介【2】香港W酒店 Bliss®Spa——貴婦級體驗之選／維港景歎Spa／半價享受奢華酒店按摩

香港W酒店 Bliss®Spa有什麼特色？

如果想在情人節感受貴婦般的招待，香港W酒店水療中心的水療體驗便是不錯的選擇。中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，即使不離開香港，也能體驗度假的舒適感。

套餐包含什麼？

其中情人節玫瑰浪漫雙人套餐主打60分鐘雙人尊貴玫瑰按摩，包括手部及足部護理，每位客人更可獲得共$1,000尊貴玫瑰面部護理禮券；而酒店現時更有限量30套的升級套餐買1送1，可額加升級至BIP水療套房，獨攬維港靚景享受再多30分鐘的玫瑰泡泡浴！

錯過了優惠亦不要緊，你還可在情人節當天，以同一套餐額外加購玫瑰花瓣泡泡浴、雙人尊貴美食套餐及紅玫瑰花束及香檳，增添浪漫氣氛！同樣有獨家買1送1優惠！

此外，酒店另有75分鐘雙人訂製舒緩身體護理，同樣大受歡迎！套餐包含45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩或緊緻維他命C身體護理，可享受BIP水療套房，欣賞海港美景及享受30分鐘浪漫滋養泡浴，兼獲贈1,000元水療護理禮券及豪華香檳套餐。套餐現有5折！

👉🏻立即預約

香港W酒店 Bliss® Spa｜90分鐘情人節玫瑰浪漫雙人套餐

優惠價錢（2位）：$3,900｜人均$1,950｜原價$7,893

香港W酒店 Bliss® Spa｜75分鐘雙人訂製舒緩身體護理

優惠價錢（2位）： $2,980｜人均$1,490｜原價$5,850

👉🏻立即預約😍共享浪漫時光

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩推介【3】香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN——人均不用$1,000／按摩+護理+打卡下午茶全包

香港海洋公園萬豪酒店有什麼特色？

香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN人均不用$1,000就可享受按摩、護理、歎茶打卡等一站式體驗！此外，水療中心空間寬敞且私密，套餐更是按摩、護理、打卡下午茶全包，啱晒安排作為半日的高質按摩體驗！

套餐包含什麼？

酒店推出情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩買1送1優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300）。套餐還可享受養生花茶和水療小食；以免費享用兩小時健身室設施！

另一款60分鐘泰式香薰推油按摩加送滋潤手部護理蜜蠟＋Tea Set at Pier Lounge套餐，不但可深度放鬆身體，且同樣贈送滋潤手部的護理蜜蠟，兼有靚靚打卡Pier Lounge切餅套餐，按完摩再去High tea一流！現有獨家優惠，人均價錢低至$850！

👉🏻獨家$850歎足1.5小時

香港海洋公園萬豪酒店｜情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩

優惠價錢（2位）：$1,550｜人均$775｜原價$3,100

香港海洋公園萬豪酒店｜60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶套餐

優惠價錢：$850｜原價$1,360

＊以上均配送養生花茶和小食；需提前預訂

👉🏻 立即預約

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩推介【4】Queen's Beauty&Spa——不用去Staycation！浸住浴煲劇／獨家買1送1

Queen's Beauty&Spa有什麼特色？

想與另一半浸住浴煲劇，享受甜蜜的情人節私密時光，不一定要去Staycation。水療中心主打沉浸式Spa體驗，設高私隱度獨立房間、特色玫瑰酒氣泡浸浴及水療私人影院，啱晒情人節想「避世」的情侶！

套餐包含什麼？

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出135分鐘玫瑰甜漾貴族Spa套餐，首先是30分鐘的玫瑰酒氣泡按摩浸浴或玫瑰香花見蒸氣浴，融合玫瑰清香，滲透每一吋肌膚，不但可促進血液循環，還可緩解肌肉緊繃、舒緩壓力，安定心神；接著是45分鐘的玫瑰暖心熱油按摩，以熱油輕柔推按，疏通經絡，促進淋巴排毒，改善水腫，適合經常熬夜的都市人！

組合套餐還有45分鐘玫瑰冰石療癒減壓頭部療法或60分鐘貴族保加利亞玫瑰面部護理，全方位護理肌膚！而中心亦提供下午茶；以及在水療時使用私人投影服務，讓你可一邊浸浴一邊煲劇，Chill爆！組合療程現有獨家買1送1優惠！

👉🏻$444按足135分鐘

Queen's Beauty & Spa｜135分鐘玫瑰甜漾貴族Spa

優惠價錢（2位）：$888｜人均$444｜原價$1,776

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室 / 香港銅鑼灣希慎道1號18樓01室



香港按摩推介【5】香港康得思酒店「川」水療中心——追求儀式感之選／獲獎酒店水療／獨家72折

香港康得思酒店「川」水療中心有什麼特色？

情人節想追求儀式感的你，香港康得思酒店「川」水療中心Spa套餐便是懶人最佳選擇，一個套餐包含按摩、氣泡酒、情人節限定蛋糕，按完摩直接在休息區歎香檳，超有儀式感！此外，水療中心亦榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一，服務保證有舒適體驗！

套餐包含什麼？

香港康得思酒店「川」水療中心的情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗，包含30分鐘香檳身體磨砂及60分鐘德國芭寶BABOR精油全身按摩，讓身體回復光滑細緻，以及深度放鬆身心、舒緩肌肉疲勞。療情後更可免費享用氣泡酒及情人節限定小蛋糕；及獲贈$300療程禮券。現有獨家二人優惠，人均只需$1,419！此外，酒店另有淋巴按摩1小時30分鐘套餐及養生頭療1小時15分鐘套餐，優惠低至72折！

👉🏻按摩低至72折

香港康得思酒店｜情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗

優惠價：$2,838｜人均$1,419｜原價$2,970

香港康得思酒店｜淋巴按摩1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,240｜原價$1,705

香港康得思酒店｜養生頭療1小時15分鐘套餐

優惠價：$1,062｜原價$1,298

香港康得思酒店｜深層抗累護理1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,200｜原價$1,650

＊需提前預約

👉🏻 按摩低至72折

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩推介【6】Melo Spa——「偽出國」體驗之選／海景SPA／低至49折

水療中心有什麼特色？

近近地去沙田都能有高質的「偽出國」體驗！沙田凱悅酒店Melo Spa水療中心情人節套餐，做完Spa可免費任用恆溫泳池、健身室等，兼送美點下午茶，可靜靜感受遠離繁囂的寧靜，即使只是花半日時間，都能深度放鬆。

套餐包含什麼？

Melo Spa60分鐘／90分鐘的Melo特色按摩，除了特色按摩外，更包含雙人水療室內體驗水療療程以及雙人沙田美點下午茶及養生茶、花茶；在療程當日，更可免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施，更有2張$300的水療中心禮券可於下次使用。

水療中心另有60分鐘港式深層肌肉按摩，套餐額外加送15分鐘頭部按摩，其中水療護理房分別面向吐露港或附設私人露台，可一邊望海景一邊享受按摩，Chill爆！而另一90分鐘舒壓香薰按摩，亦加送30分鐘滋養香薰水療，兩個套餐還可享有健身中心全日通行證、免費泊車、養生茶，以及贈送$200水療中心禮券！中心現有低至49折優惠！

👉🏻立即充電🎉😍

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人60分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,148｜人均$1,074｜原價$4,298

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人90分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,610｜人均$1,305｜原價$5,220

沙田凱悅酒店Melo Spa｜港式深層肌肉按摩60分鐘＋送頭部按摩15分鐘

優惠價：$980｜原價$1,750

沙田凱悅酒店Melo Spa｜舒壓香薰按摩90分鐘＋加送滋養香薰水療30分鐘

優惠價：$1,480｜原價$2,475

👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩推介【7】Modern Thai——1秒身處曼谷／多款泰式按摩／8折

Modern Thai有什麼特色？

Modern Thai讓你輕鬆感受身處曼谷的出國體驗！Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，以及濃濃的「泰式招待」，按摩不但附送滋潤手膜足膜，療程後更可以歎件精緻泰式糕點，就像身處曼谷般寫意！

套餐包含什麼？

Modern Thai60分鐘基礎按摩組合，可自選傳統古法泰式按摩、精油按摩或淋巴排毒按摩三選一；按摩中心另有90分鐘尊貴按摩組合，包含60分鐘熱石能量導入護理或草球護理二選一，再加30分鐘精油按摩。兩大組合套餐均有添加服務，可在30分鐘頭肩頸按摩、15分鐘刮痧、15分鐘肚燭或20分鐘耳燭中四選一；還額外附送手膜加腳膜，按完摩更有泰式糕點可享用！

👉🏻泰式按摩8折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai｜60分鐘基礎按摩組合

優惠價：$538｜原價$672

Modern Thai｜90分鐘尊貴按摩組合

優惠價：$787｜原價$984

＊須提前預約

👉🏻泰式按摩8折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩推介【8】中環香港美利酒店——獨享蒸汽或桑拿設施／享受無人打擾二人世界／獨家6折

中環香港美利酒店有什麼特色？

想真正享受無人打擾的二人世界？中環香港美利酒店Wellness at The Murray的雙人護理套房，設有私人獨立蒸汽或桑拿設施，可獨享整個房間，不用擔心要與陌生人共處一室時會出現的尷尬！

套餐包含什麼？

90 分鐘的Power of Bespoke按摩，使用國際級品牌Grown Alchemist及逾3,000種精油組合，可享受完全客製化的按摩體驗，套餐更提供泳池、健身室、小食等額外項目，現時更有7折優惠，超高性價比。

另外亦有專門為都市人而設的舒壓養髮療程，60分鐘的療程專注於頭皮與秀髮的滋養，配合20分鐘專業諮詢，從根源舒緩緊繃的神經，讓你有足足1小時，大腦完全放鬆的感覺，啱晒平日用腦過度的上班族！療程亦有獨家6折！

中環香港美利酒店｜Power of Bespoke按摩

優惠價： $1,880｜原價$2,680

中環香港美利酒店｜舒壓養髮療程

優惠價：$1,088｜原價$1,800

中環香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號



香港按摩推介【9】香港帝苑酒店——半價歎名牌酒店級數SPA／免費享雙人下午茶

香港帝苑酒店有什麼特色？

香港帝苑酒店Sky Club & Spa連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項，酒店質素有保證。SPA設於尖沙咀17樓，擁有一覽無遺的空中泳池，環境優雅寧靜。酒店現時就有優惠，僅半價就能歎到名牌級數的酒店Spa！

套餐包含什麼？

香港帝苑酒店Sky Club & Spa其60分鐘的橘子排毒按摩，以葡萄柚和柑橘促進淋巴及血液循環的按摩，更可享受免費Crown Club雙人下午茶套餐。另一90分鐘的按摩亦有獨家優惠，可享60分鐘的深層肌肉按摩，及30分鐘舒緩腳部按摩，還可免費品嘗Crown Club單人午餐。兩大套餐均免費使用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！現有優惠低至5折！

立即預約👉🏻踏上你的療癒之旅！

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜雙人橘子排毒按摩60分鐘＋Crown Club雙人下午茶套餐

優惠價：$2,090｜人均$1,045｜原價$4,180

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜按摩90分鐘＋Crown Club單人午餐＋任用水療健身室

優惠價：$1,380｜原價$2,420

👉🏻5折體驗極致放鬆

香港帝苑酒店 Sky Club & Spa

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩推介【10】Mira Hotel Spa——連續三年獲香港最佳日間水療殊榮／低至46折

Mira Hotel Spa有什麼特色？

追求高質素打卡Spa必去！人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮。水療中心擁有奢華的室內無邊際泳池，以及罕有的漂浮水床，「港式茶敘 水療悠享」療程更包埋平時並不便宜的米芝蓮推薦食府國金軒下午茶，超有性價比，啱晒作為情人節放鬆活動！

套餐包含什麼？

「港式茶敘 水療悠享」可選擇90分鐘的The Mira 按摩療程，揉合東西方的現代體能療法，幫助排毒或為身心舒緩放鬆；或選擇活肌舒緩按摩療程，以溫熱按摩舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，當日更可無限任用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床、享用1小時無邊際泳池等，超多額外項目！

👉🏻低至46折優惠🔥

Spa水療中心另有60分鐘「深層煥活按摩療程」，以溫熱按摩，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人！療程現有46折優惠！

Mira Hotel Spa｜90分鐘港式茶敘 水療悠享

優惠價：$3,300｜人均$1,650｜原價$4,508

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層煥活按摩療程

優惠價：$770｜原價$1,640

👉🏻低至46折優惠🔥

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩推介【11】Me Time Massage——無壓力歎SPA／全身穴位按摩、淋巴排毒、熱石按摩／獨家8折

Me Time Massage有什麼特色？

擔心酒店Spa的奢華氣氛令你有壓力？位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業至今一直大受歡迎，中心氣氛恬靜舒適，有如「鬧市中的綠洲」，有別於酒店Spa的奢華風格，中心環境配色柔和、空間感十足，可毫無壓力地享受按摩，而且位於銅鑼灣，按完摩還可在附近行街睇戲食飯，啱晒情人節慶祝！

套餐包含什麼？

Me Time Massage現時更有獨家8折優惠！優惠套餐包括：90分鐘全身穴位按摩，提供45分鐘全身精油按摩服務，幫助舒緩壓力及身體痛楚；90分鐘淋巴排毒按摩幫助促進淋巴循環，讓身體排出廢物和多餘水分；以及90分鐘熱石按摩，幫助深層放鬆肌肉、促進血液循環、緩解肌肉緊張和疼痛！價錢低至$574！

👉🏻獨家8折👯‍♀️

Me Time Massage｜全身穴位按摩（90分鐘）

優惠價：$574.4｜原價$718

Me Time Massage｜淋巴排毒按摩（90分鐘）

優惠價：$654.4｜原價$818

Me Time Massage｜熱石按摩（90分鐘）

優惠價：$734.4｜原價$918

👉🏻獨家8折👯‍♀️

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



