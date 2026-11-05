六合彩領獎懶人包｜金多寶頭獎1.08億！點收錢？附領獎限期＋方法

六合彩｜金多寶｜六合彩領獎懶人包｜新一期六合彩攪珠將於11月5日（周四）晚上9時30分舉行。由於上期萬聖節金多寶無人中頭獎，累積多寶獎金超過8,000萬元，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.08億元！如果幸運地中了頭獎要怎樣領獎？原來投注站投注和電話投注領獎方法略為不同！《香港01》「好食玩飛」記者整合了六合彩領獎懶人包，讓大家做好準備，限期前去兌換獎金！



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六合彩金多寶今期過億？

馬會宣布，今期六合彩因上期萬聖節金多寶無人中頭獎，多寶獎金累積超過8,000萬元，估計頭獎基金高達 1.08億港元！攪珠將於今晚（5日）9時30分舉行。

六合彩中頭獎如何領獎？

不少人也有過同樣疑問，如幸運地中了大額的六合彩獎金，是否需要打1817（香港賽馬會熱線）去登記才能領取？又或者需要在指定日期內領取獎金，否則過了領獎期限，便會和獎金失諸交臂？以下領獎須知，早日掌握，中頭獎時便不會興奮到「慌失失」。

香港人的共同願望，便是中六合彩頭獎。（資料圖片）

六合彩領獎懶人包｜六合彩獲獎資格

頭獎：選中6個攪出號碼；獎金不少於港幣800萬元。

二獎：選中5個攪出號碼＋特別號碼。

三獎：選中5個攪出號碼。

四獎：選中4個攪出號碼＋特別號碼；固定獎金港幣9,600元。

五獎：選中4個攪出號碼；固定獎金港幣640元。

六獎：選中3個攪出號碼＋特別號碼；固定獎金港幣320元。

七獎：選中3個攪出號碼；固定獎金港幣40元。



除了頭獎固定不少於港幣800萬元外，二獎及三獎均會因應該期的獎項獲獎注數而有所不同。

頭獎、二獎及三獎均會因應該期的獎項獲獎注數而有所不同。（香港賽馬會網站截圖）

六合彩領獎懶人包｜六合彩投注方法

現時香港賽馬會提供4種六合彩投注的渠道，包括：熱線電話1886、「固定指示」服務熱線1818、現金投注及網上App投注，根據不同投注方式，領獎方法也有不同。

1. 熱線電話1886：

擁有投注戶口，致電1886透過簡單的語音指示購買六合彩。

2. 「固定指示」服務（熱線1818）：

擁有投注戶口，可於馬會顧客服務熱線1818使用互動語音系統，於指定日期內購買六合彩，每期投注款額將在攪珠前一晚在投注戶口扣除。

3. 現金投注（場外投注站）：

在香港賽馬會設立的場外投注站內，於櫃檯購買六合彩。

4. 網上投注（手機App、賽馬會投注網站或電子錢包自助機）：

通過手機應用程式、賽馬會網站或在投注站內的電子錢包自助機線上購買六合彩。

除了手機App和投注站外，其實香港賽馬會也有提供網上投注服務。（香港賽馬會網站截圖）

六合彩領獎懶人包｜六合彩領獎方式

如果你以為中六合彩，坐定定便能收錢，那就大錯特錯了！其實不同的六合彩投注方式有不同的領獎方法！

1. 電話投注（熱線1886、「固定指示」服務熱線1818）：

當系統開始發放獎金時，獎金便會自動存入中獎人士之投注戶口，無須再致電到1817登記。

2. 現金投注（場外投注站）：

中獎少於港幣100萬元：可於各場外投注處或馬場以現金或支票方式領獎

中獎多於港幣100萬元：可於跑馬地體育道1號馬會總部大樓以支票方式領獎

3. 網上投注：

中獎少於港幣500萬元：自動派彩，獎金將直接存入投注戶口內；

中獎多於港幣500萬元的頭獎或二獎：毋須登記，系統開始發放獎金時，獎金將自動存入投注戶口內。

換言之，無論你是以哪種方式投注，中獎後都不用致電1817。不過，幸運兒仍須要注意領獎期限！

記者曾向香港賽馬會的AI顧客服務智能助理查詢六合彩領獎詳情。（AI顧客服務智能助理對話截圖）

六合彩領獎懶人包｜領獎期限

中獎人士必須在有關攪珠舉行日期後起計60天內領獎，如未能在有效期內領取獎金，將會被沒收。例如若在3月1日舉行攪珠，由於3月份有31天，60天有效領獎期應計至4月30日止。

中獎也要注意領獎期限。（資料圖片）

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