餐飲信用卡14大比較｜出街食飯必備！迎新送Apple禮品卡、飲水機

餐飲信用卡｜打工仔中午食餐LUNCH都六、七十元，所以很多人都會在銀包準備一張「飯卡」（餐飲信用卡），出街食飯幫銀包回血必備！今次《香港01》為大家挑選了14張港人必備的餐飲信用卡，針對現金回贈、里數回贈、積分回贈分作3類，滿足不同派別用家的需要！平日手機支付都可以有4%回贈！



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餐飲簽賬都有回贈！（unsplash）

餐飲信用卡【1】渣打國泰Mastercard—食肆$4/里

渣打國泰Mastercard—食肆$4/里

儲開里數又怎能缺少渣打國泰Mastercard呢？雖然一般Apple Pay消費只計$6/里，但如果於餐廳消費，就會當作食肆計算，可以獲得$4/里！而且最大優點是無需兌換手續費，儲起的里數每個月自動存入Asia Miles戶口。一於放定落Apple Pay，食飯簽賬一律渣打國泰Mastercard，默默儲里數！

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餐飲信用卡【2】恒生Travel+ Visa Signature —— 5%現金回贈／回贈上限高

恒生Travel+ Visa Signature —— 5%現金回贈／回贈上限高

這張恒生Travel+ Visa Signature除了主打指定外幣簽賬可享高達7%回贈，還有本地餐飲簽賬高達5%回贈，於本地餐廳食肆簽賬消費可享5%回贈，每月額外回贈上限$500+FUN Dollars，如果純粹作為飯卡使用，每月簽$10870才爆上限。不過要特別留意，每個月合資格零售簽賬需滿HK$6,000，方可獲得額外5%回贈。立即申請

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🎁全新及現有恒生客戶經MoneyHero指定連結成功申請恒生Travel+ Visa Signature卡，並於成功批卡後30日內簽賬滿HK$100，可獲獨家驚喜禮遇，包括（任選其一）：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$600 Apple Store禮品卡 /

2. HK$600 惠康購物現金券 /

3. Marshall Willen II 小型無線便攜喇叭 /

4. Sennheiser Accentum Open 半開放耳機 /

5. Philips ADD4911 即熱飲水機 /

6. $700 +FUN Dollars



🎉現有客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$300 Apple Store 禮品卡 /

2. HK$300 惠康購物現金券 /

3. ESCURA Instant Snap數碼相機 /

4. Stanley 30oz The Quencher H2.0 Flowstate™ 吸管杯 /

5. $300 +FUN Dollars



優惠受條款及細則約束。

優惠期：即日起至2026年6月30日 下午6時

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餐飲信用卡【3】DBS Eminent Visa Signature Card —— 5%現金回贈

DBS Eminent Visa Signature Card —— 5%現金回贈

如果是高消費族，不妨考慮這張DBS Eminent Visa Signature Card，只要在DBS Card+ app登記「DBS Eminent Card高達5%回贈計劃」，餐飲簽賬即有高達5%現金回贈，回贈上限為HK$8,000！不過單一簽賬需滿HK$300或以上，方可享有5%現金回贈，如單一淨簽賬未滿HK$300，只能享有1%其他零售簽賬回贈。如果平日經常跟朋友聚會，就最好不過！立即申請

推廣期：即日起至2026年12月31日

【MoneyHero獨家獎賞🎉】

全新DBS信用卡客戶透過指定連結申請DBS Eminent Visa Signature Card更可享額外迎新優惠！驚喜禮遇包括：

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

1. HK$800 Apple Store 禮品卡；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 Trip.com 電子禮券；或

4. 8,000 Max Miles 飛行里數 ；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 (價值HK$4,980)；或

6. Marshall Emberton II 藍牙喇叭（價值HK$1,499）；或

7. Nothing Ear (3) 無線降噪耳機 B171 (價值HK$1,299)；或

8. Kodak Snapic A1 35mm 菲林相機 (價值HK$780)



*優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年6月6日下午6時至2026年6月30日下午6時

最適合去旅行想換新行李箱，或者想換個新無線吸塵機的朋友，如果想自主消費，亦可以換APPLE禮品卡、購物禮券，甚至簽賬回贈！

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餐飲信用卡【4】HSBC Visa Signature卡——2.4%獎賞錢回贈

HSBC Visa Signature卡——2.4%獎賞錢回贈

以HSBC Visa Signature卡登記「最紅自主獎賞」計劃，並選擇「賞滋味」回贈，憑卡於香港餐廳及食肆的簽賬首HK$100,000簽賬可獲享額外5X「獎賞錢」，折合約3.6%獎賞錢回贈。👉🏻立即申請

推廣期：即日起至2026年12月31日

【MoneyHero獨家獎賞🎉】

全新HSBC信用卡客戶透過指定連結申請HSBC Signature 卡更可享額外迎新優惠！驚喜禮遇包括：

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

1. PHILIPS BHP398/03 吹髮造型套裝 3000系列 (價值 HK$488)；或

2. ESCURA Instant Snap 數碼相機 (價值 HK$399)；或

3. KODAK EKTAR H35 半格菲林相機 (價值 HK$399)；或

4. Stanley 30oz The Quencher H2.0 Flowstate™ 吸管杯 (價值 HK$315)



*優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年6月4日下午6時至2026年6月30日下午6時

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餐飲信用卡【5】恒生enJoy卡—— 指定食肆4X yuu 回贈～2%現金回贈

如果平日經常去連鎖快餐店食飯，銀包就至少有張enJoy卡傍身！全因有近400間餐廳用enJoy卡結賬可以賺取4X yuu 積分，約等同2%回贈！另外，指定餐廳更可享獨家優惠，當中包括KFC逢星期一堂食及外賣自取88折、Pizza Hut 逢星期二堂食享低至88折、美心集團指定餐廳星期四主餐牌低至5折等等。👉🏻立即申請

恒生enJoy卡—— 指定食肆4X yuu 回贈～2%現金回贈

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🎁 全新及現有恒生信用卡客戶經MoneyHero申請恒生enJoy卡，成功批卡後30日內簽賬滿HK$100，可享MoneyHero額外獎賞高達HK$900，包括（任選其一）：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$900 Apple Store禮品卡; 或

2. HK$900 惠康購物現金券; 或

3. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 (價值HK$4,980) ; 或

4. Marshall Emberton II 藍牙喇叭（價值HK$1,499） ; 或

5. Yohome VK-5501E 迷你專業級現磨鮮萃奶泡3合1半自動家庭意式咖啡機 (價值 HK$1,199)



🎉現有客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$400 Apple Store 禮品卡; 或

2. HK$400 惠康購物現金券; 或

3. QUICO InstaCurl 32mm自動捲髮器（價值HK$529)



優惠受條款及細則約束。

優惠期：由即日起至 2026年6月30日下午6時

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餐飲信用卡【6】Motion信用卡——6%現金回贈／長期飯卡霸主

Motion信用卡——6%現金回贈／長期飯卡霸主

Motion信用卡多年來一直是「飯卡」的霸主！只要商戶類別是「餐飲」 ，無論是快餐、酒樓、酒店，都享有6%回贈。每月回贈上限是HK$200，即簽賬HK$3,636就會爆，而這張卡最大缺點是回贈「下限高於上限」，簽賬下限是HK$3,800，換句話，最少要簽滿HK$3,800才可以獲得以上回贈。如果經常外出用膳的朋友，就絕對要申請！

推廣期：即日起至2026年6月30日

餐飲信用卡【7】WeWa Visa Signature信用卡 —— 6%現金回贈

WeWa Visa Signature信用卡——4%現金回贈

WeWa Visa Signature信用卡主打「玩住賺」，雖然沒有直接針對餐飲類別的回贈，不過可能透過手機支付，升級為飯卡！只需在自選玩樂類別選「手機支付」，食飯簽賬透過指定手機支付（包括Apple Pay、OmyCard手機App二維碼支付或OmyCard App銀聯手機閃付），隨時隨地都賺4%簽賬回贈。

自選玩樂類別高達4%現金回贈

推廣期：即日起至2026年6月30日



餐飲信用卡【8】安信 EarnMORE銀聯卡 —— 2%簽賬回贈／懶人必備

安信 EarnMORE銀聯卡 —— 2%簽賬回贈／懶人必備

大部份高額回贈的信用卡都需要配合限時推廣優惠，想找一張隨時隨地都有回贈的信用卡，安信EarnMORE銀聯卡可說是首選，即日至2026年6月30日前，簽賬首HK$80,000都有2%現金回贈（包括1%基本回贈及1%加碼現金回贈），回贈上限HK$1,600！優惠無須登記、不限商戶類別、適用於港幣及外幣簽賬，最重要是不設最低簽賬要求！簽幾多都有回贈！額外回贈滿額後，亦有1%無上限基本回贈。

推廣期：即日起至2026年6月30日

餐飲信用卡【9】Citi Cash Back —— 2%簽賬回贈／無上限

Citi Cash Back —— 2%簽賬回贈／無上限

Citi Cash Back信用卡是另一張2%本地食肆簽賬回贈，而且回贈無上限，當月累積回贈結餘滿HK$200，回贈將直接抵銷下一期月結單的簽賬。如果作為日常飯卡使用或補位卡使用，可以慳下不少錢。

餐飲信用卡【10】建行(亞洲) eye 信用卡——限時11%現金回贈／2%手機支付

建行(亞洲) eye 信用卡——限時11%現金回贈／2%手機支付

近月建行(亞洲)eye信用卡由2026年1月1日至3月31日推出限時推廣：「本地餐飲、外賣平台及交通簽賬高達11%現金回贈」，不過現金回贈需要每月經建行(亞洲)手機銀行登記！雖然本月的名額已滿，但過去建行(亞洲)eye信用卡也有餐飲優惠，所以未來有機會持續推廣。而且無須登記，網購及拍卡支付盡享高達5X積分回購（折合約2%現金回贈），也是一張不錯的補位卡。

高達11%現金回贈

推廣期：

第3階段：2026年3月1日至3月31日



其餘的餐飲信用卡有「東亞銀行World Mastercard卡」約5%現金回贈、「AEON Card Purple」登記推廣計劃，可於全港食肆、任何日子、餐廳簽賬均享高達15X積分 (=高達6%回贈)每個簽賬類別可享25,000積分獎賞等等。但由於以上均涉及不定期推廣，就不在此逐一列明。

餐飲信用卡【11】BOC Cheers Visa Infinite信用卡——10X積分回贈（相等於4%現金回贈／HK$1.5=1里）

BOC Cheers Visa Infinite信用卡——10X積分回贈（4%現金回贈／HK$1.5=1里）

無論是堂食、日常餐飲、外賣／外送平台，BOC Cheers Visa Infinite信用卡都可獲得10X積分回贈！每月首HK$10,000合資格餐飲交易，均可享10X積分，最多可獲100,000簽賬積分，相等於HK$1.5=1里或4%現金回贈。唯一的缺點是每月需累積零售簽賬滿HK$5,000，而每個月的簽賬上限為HK$25,000，而且Visa Infinite 申請門檻亦較高。

推廣期：即日起至2026年12月31日

餐飲信用卡【12】Mox Credit —— 2%簽賬回贈／HK$4=1里／無上限

Mox Credit —— 2%簽賬回贈／HK$4=1里／無上限

Mox Credit作日常消費有1%回贈，如果存款達250,000，就可以啟動無上限2%簽賬回贈或HK$4=1里，如果資金充足，也是一張不錯的補位卡。

餐飲信用卡【13】HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里／6次機場貴賓室

HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里／6次機場貴賓室

HSBC EveryMile信用卡的特點是儲得夠快！指定日常特選咖啡店及輕便美食店舖消費，當中包括天仁茗茶、Starbucks、Pacific Coffee、春水堂等等，可獲HK$2=1里，其他餐飲簽賬HK$5/里。滙豐EveryMile信用卡客戶於每個推廣期內，可免費享用香港及海外機場貴賓候機室服務或指定機場食肆之免費餐飲服務合共6次，而每次享用服務後需於60個曆日內，憑卡進行本地或海外消費並累積簽賬滿HK$4,000（或等值外幣）。

推廣期：即日至2026年12月31日

餐飲信用卡【14】美國運通Explorer信用卡——低至HK$3=1里／每年8次機場貴賓室+可帶人

美國運通Explorer信用卡——低至HK$3=1里／每年8次機場貴賓室+可帶人

美國運通Explorer信用卡於指定餐飲商戶（如美心／Lark Group）可享5X積分，相等於HK$3=1里，而其他餐飲簽賬可獲HK$5=1里。每曆年合資格基本卡及每位附屬卡客戶可分別免費享用環亞機場貴賓室3次及1次。每曆年當卡累積合資格簽賬滿HK$30,000或以上，合資格卡基本卡及每位附屬卡客戶可分別額外免費享用環亞機場貴賓室5次及1次，即分別總共可免費享用環亞機場貴賓室最多8次及2次禮遇。

推廣期：即日至2026年12月31日

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