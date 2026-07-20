渣打國泰Mastercard信用卡®｜十周年震撼迎新優惠

信用卡迎新優惠｜可能是今年最震撼的優惠！為慶祝十周年，渣打銀行最近推出特別版迎新盲盒活動，大獎有機會獨贏 100 萬里數（足夠換雙人頭等艙環遊世界~） ！今次更加入Apple Gift Card，面值更高達HK$10,000！幫大家換最新的iPhone 18！保證最少都有2,000里數，人人有份永不落空！除十周年盲盒外，全新信用卡客戶*經《香港01》指定連結成功申請，免簽賬即送獨家限時8,000里數！合共開卡免簽賬最少享10,000里數！現有客戶都有最少7,000里數。



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渣打國泰Mastercard迎新30秒懶人包

免簽賬激賞：全新信用卡客戶*完成以下步驟，0成本穩袋10,000里數！

1️⃣ 經《香港01》獨家連結申請：先享免簽賬 8,000 里(新客) / 5,000里(舊客)

2️⃣ 十周年特別版盲盒活動盲盒派對 （保證有獎）：最少賺 2,000 里 (新舊客都有)



盲盒內含超過三千萬里數，大獎更可獨得1,000,000里數，夠換 4 張歐洲商務艙及4張日本商務艙來回機票~！

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迎新最高可獲得5套日本來回經濟客位機票！

信用卡迎新｜抽盲盒拎100萬里數環遊世界

渣打銀行推出「全城盲盒派對」第3彈！保證100%有獎！今次盲盒獎品大升級！史無前例加入了「100萬里數大獎」，里數足夠帶同另一半去環遊世界！加入高達HK$10,000的Apple Gift Card，名額超過1000份！準備更換iPhone 18的果粉就絕對不能錯過！

盲盒有機會贏取 100萬里數、Apple Store禮品卡等過萬份非凡禮遇，當中里數亦足夠兌換東京、曼谷、首爾、台灣等熱門航點的經濟艙來回機票~，還有其他獎賞例如國泰 x Samsonite 限量版行李箱、LUBUDS會籍。

無論是從未持有渣打信用卡的全新客戶，還是已持有其他渣打信用卡，只要是首次申請渣打國泰Mastercard®的客戶，成功開卡即自動參與盲盒抽獎，最少可帶走2,000里數！

全新信用卡客戶*變相0成本賺最少10,000里數！活動由即日起至2026年9月20日，不想錯過這些超抵大獎，就要立即申請渣打國泰Mastercard®！

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憑渣打國泰Mastercard - 優先私人理財 或 優先理財，透過指定 DiningCity 網頁預訂「一席賞 一起嚐」香港及海外精選尊尚食府及米芝蓮餐廳⭐，每桌均可獲一份免費套餐🔥每月可於指定網站預訂4次。

優惠詳情： https://bit.ly/4fJ4fvH

註：客戶必須以渣打國泰Mastercard - 優先私人理財 / 優先理財之實體信用卡結賬以享優惠。每月名額有限，先到先得。於每月第一個工作天，可預訂下一個月的座位。

信用卡迎新｜《香港01》禮遇｜額外賞8,000里數

經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，全新信用卡客戶*無需簽賬即享「額外優惠」8,000里數，0成本賺8,000里數可換台北經濟艙單程機票乙張~！全新信用卡客戶*更可享首年免年費！而現有信用卡客戶**經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，亦可獲額外5,000里數！

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開卡後滿足HK$5,000簡單簽賬要求，即解鎖韓國 / 泰國 / 新加坡來回機票！

信用卡迎新｜升級賺高達130,000里數 = 換5套日本來回經濟艙機票

全新信用卡客戶*更可享高達130,000里數！迎新優惠分作3個等級，全新渣打國泰Mastercard（綠卡）客戶於出卡後2個月內，累積合資格簽賬^滿HK$5,000即可獲等級1禮遇，賺取10,000里數；累積合資格簽賬^滿HK$40,000即可獲等級2禮遇，賺取20,000里數；累積合資格簽賬^滿HK$110,000即可獲等級3禮遇，賺取40,000里數！

渣打國泰 Mastercard®簽賬任務：機票兌換目標一覽表 累積簽賬金額 (2個月內) 額外里數獎賞 總里數* (全新客戶) 可兌換機票建議 (經濟客位) HK$0 (免簽賬) -- 10,000 里 台北 / 高雄單程 (1張)~ HK$5,000 (等級1) +10,000 里 20,000 里 韓國 / 泰國 / 新加坡來回 (1套)~ HK$40,000 (等級2) +20,000 里 30,000 里 台北 / 高雄 / 河內 / 首爾 / 曼谷 / 新加坡 / 日本東京 / 大阪 / 札幌來回 (1套)~ HK$110,000 (等級3) +40,000 里 50,000 里 澳洲悉尼／墨爾本／中東 (杜拜) 來回 (1套)~ *註：總里數已包含《香港01》獨家賞 8,000 里、盲盒最少 2,000 里及基本簽賬迎新之總和。

渣打國泰Mastercard®

全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財（藍卡）及全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財（黑卡）客戶禮遇終極加碼！最多獲130,000里數，兌換多達5套日本來回經濟客位機票~！ 仲有得免費入Lounge 同優先Check in / 登機！

無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（準備結婚擺酒），不妨選擇里數回贈，賺取蜜月旅行機票！

渣打國泰 Mastercard® 優先理財／私人理財：迎新里數加碼表 累積簽賬金額 (2個月內) 優先理財 (藍卡) 迎新里數獎賞 優先私人理財 (黑卡) 迎新里數獎賞 HK$5,000 (等級1) 10,000 里 10,000 里 HK$40,000 (等級2) 30,000 里 40,000 里 HK$110,000 (等級3) 100,000 里 120,000 里 總里數 (連0成本里數)* 110,000 里 130,000 里 *註：總里數已包含《香港01》獨家賞 8,000 里、盲盒最少 2,000 里及基本簽賬迎新之總和。

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註：客戶必須以渣打國泰Mastercard - 優先私人理財 / 優先理財之實體信用卡結賬以享優惠。每月名額有限，先到先得。於每月第一個工作天，可預訂下一個月的座位。

優惠受條款及細則所約束。借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

**現有信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消除渣打國泰Mastercard外任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

^「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。

~以2026年5月1日之飛行獎勵標準獎勵作參考。

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