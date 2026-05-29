KFC優惠一連3周!12件巴辣雞翼$49／6件雞$50／$30巴辣雞包餐4折起

KFC優惠｜KFC 6月再度推出「肯！抵DEAL」！優惠將於6月1日至6月21日，一連三星期進行，無論平日還是周末都有，當中包括$30巴辣雞腿包餐、$45脆雞豐盛盒、$52炸雞雞翼分享桶、$79超值二人分享餐，以及$50/6件雞等等，想知優惠詳情，即睇下文！



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KFC6月再度推出「肯！抵DEAL」優惠。（領展）

KFC優惠｜平日：$45脆雞豐盛盒、$52炸雞雞翼分享桶、$30巴辣雞腿包餐

由6月1日至6月21日，上午11時後，KFC一連三星期都有不同的優惠！逢星期一至五，第一星期將帶來$45脆雞豐盛盒（原價$112），包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞2件、辣汁香蘑菇飯（普通）1客、格格脆薯塊1客、經典葡撻1件、汽水（中）一杯；第二星期有$52炸雞雞翼分享桶（原價$111）；第三星期則推出$30巴辣雞腿包餐（原價$46.5）！

優惠詳情：

6月1日至5日：$45脆雞豐盛盒

6月8日至14日：$52炸雞雞翼分享桶

6月15日至19日：$30巴辣雞腿包餐



KFC優惠｜周末：$79超值二人分享餐、$52炸雞雞翼分享桶、$49/12件巴辣香雞翼、$50/6件雞

KFC在周末的優惠更加豐富，早上11時後，除了連續兩周周末推出深受歡迎的$50/6件雞及期間限定的$59/6件台式三星蔥脆雞外；KFC於6月6日至21日期間，每周周末都有不同的優惠推出。

首周將推出$79超值二人分享餐（原價$188），有齊炸雞、小食、飯及飲品；第二周繼續有$52炸雞雞翼分享桶；在第三周則有$49/12件巴辣香雞翼（原價$60）。

優惠詳情：

6月6日至7日：$79超值二人分享餐；$50/6件雞；$59/6件台式三星蔥脆雞

6月8日至14日：$52炸雞雞翼分享桶；$50/6件雞；$59/6件台式三星蔥脆雞

6月13至14日：$59/6件台式三星蔥脆雞

6月20日至21日：$49/12件巴辣香雞翼



KFC優惠｜早餐：一連兩星期滿$30減$3

另外早餐亦有減價優惠！由6月1日至6月17日，每日上午11時前，惠顧KFC任何早餐享「買滿$30減$3」，包括家鄉雞扒包、芝士雞肉蛋包及意式包餐等，適合一眾返工返學人士。

KFC優惠｜加配優惠！$10享Häagen-Dazs曲奇雲呢拿雪糕、$5汽水

如果覺得未夠滿足，於6月1日至6月21日期間，買套餐更有加配優惠，加$10可享Häagen-Dazs曲奇雲呢拿雪糕；於6月8日至6月14日以及6月20至21日，可以$5加配汽水（中）及$9格格脆薯塊。

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