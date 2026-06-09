天文台料連續9日雨！濕鞋風筒吹或暴曬都錯！專家教速乾4步+除臭

天文台預測｜鞋子濕了怎麼辦？據天文台九天天氣預報，今日（9日）至下周三（17日）將一連九日有雨。而一股活躍偏南氣流及高空擾動會在下周初至中期影響華南沿岸，該區天氣再度不穩定，間中有驟雨及雷暴。下雨天外出，鞋子肯定首當其衝，被雨水打得濕濕漉漉。但專家提醒，鞋子千萬不要用風筒吹乾或放在太陽下曝曬，否則會嚴重破壞其物料和耐用度！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理不傷鞋的速乾與除臭方法，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料一連九日雨 下周初起間中有驟雨及雷暴

天文台預測，受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。此外，一股活躍偏南氣流及高空擾動會在下周初至中期影響華南沿岸，該區天氣再度不穩定。據天文台九天天氣預報，今日至下周三（17日）一連九日雨，最低溫度低見24度。

據九天天氣預報，今日至下周三一連九日雨，最低溫度低見24度。（天文台截圖）

下雨天外出，鞋子肯定首當其衝，被雨水打得濕濕漉漉。（資料圖片）

靯子速乾方法｜知名鞋商提醒：風筒吹／太陽曝曬都錯

下雨天鞋沾濕，無可避免，但應該如何讓鞋子快速變乾？不少人習慣用風筒熱風吹鞋，或是直接放在太陽底下曝曬。然而，知名鞋屐製造商Columbus（コロンブスに）接受日媒訪問時指出，這兩個方法會嚴重破壞鞋子！

鞋商解釋，風筒熱風會導致鞋身的皮革、布料或黏合膠水受熱變形、硬化，甚至「開膠」（即鞋面與鞋底黏合處分離）。而把鞋子放在陽光下曝曬，不但會令鞋子褪色或泛黃，還會加速材質老化，縮短鞋子壽命。

另外，專家亦特別提到乾鞋時要留意鞋子的材質：

1. 真皮皮鞋：對熱力敏感，熱風會導致皮革硬化、乾裂。

2. 運動鞋：高溫會令鞋底的黏合膠水融化老化，引致甩底；陽光直曬更會令白波鞋泛黃。

3. 合成皮革：濕透後直接放回悶熱鞋櫃，會加速「水解反應」，令表面甩皮粉碎。



乾鞋時要留意鞋子的材質。（AI生成圖片）

靯子速乾方法｜下雨天鞋子速乾4步驟

如果想鞋子乾得快又不損害鞋身，怎麼辦？製造商Columbus則教授簡單4步，可完全解決濕鞋問題！

步驟【1】利用乾布或廚房紙將鞋子輕輕抹乾走鞋子的污垢。



步驟【2】拆下鞋子的鞋墊和鞋帶，然後分開晾掛在通風和陰涼的地方，例如門口或窗邊，加速晾乾速度。



步驟【3】乾鞋的關鍵步驟，就是將廚房紙或報紙揉成團狀塞入鞋內，幫助吸收鞋子內部的濕氣，以及固定鞋型，以防止鞋子變型。



步驟【4】垂直立起鞋子，鞋跟朝下，然後用手輕壓鞋身，讓積聚在鞋底與鞋跟的死角水分被紙團徹底吸收。



簡單4步乾鞋不傷鞋！（AI生成圖片）

鞋子除臭與保養4貼士

鞋子被沾濕後，另一個常見的問題便是容易有「異味」，這時候又有什麼方法解決？日本知名生活用品IRIS OHYAMA在官網就介紹過4種簡單兼實用的濕鞋除臭方法！

鞋子除臭方法【1】小蘇打粉

小蘇打粉具有良好的吸濕及除臭功效，因此，可以直接將適量小蘇打粉撒入鞋內（或用紗袋、舊襪子裝好再放鞋內），靜置一晚，便可去除異味並吸走鞋內殘留水氣。小蘇打粉幾乎是家中常備的用品，特別適合應急。

小蘇打粉具有良好的吸濕及除臭功效。（小紅書@又是秋季）

鞋子除臭方法【2】咖啡渣

曬乾的咖啡渣是天然除臭劑，可以把乾燥咖啡渣裝進透氣袋或紙巾中，再放在鞋內靜置數小時，不但可以吸附異味，還可留下咖啡香氣，實用又環保。

曬乾的咖啡渣是天然除臭劑。（小紅書@你很機車誒）

鞋子除臭方法【3】活性碳

活性碳的多孔結構可以吸附空氣中的水氣與臭味分子，常見的活性碳有竹炭包、除濕包等，都可以直接放入鞋中使用。優點是除臭力持久，適合放在鞋櫃中作為日常保養。但記得定期更換，以便維持吸附效能。

活性碳的多孔結構可以吸附空氣中的水氣與臭味分子。（小紅書@哈特槌小記）

鞋子除臭方法【4】除臭噴霧

急住出門又擔心鞋子有異味，最快最方便的方法便是使用鞋專用的除臭噴霧。建議可選用天然、不含酒精的配方，以保護雙腳及鞋的材料。噴完之後靜置一會兒再穿鞋，便可迅速消除異味，救急一流！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略